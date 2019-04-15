以乘客呑吐量計算，北京是世界第二繁忙的機場，僅次於美國喬治亞州的亞特蘭大機場。

於是，當我們知道北京在不久的將來還將擁有一個新機場時，可能都會感到驚訝。中國官方聲稱北京大興國際機場將會是以單體建築存在的世界最大機場航站樓。

它全面運營之後，運營的航班數量將會超過擁有六個國際機場的倫敦，變得非常驚人。

這座機場在今天之前一直未對外界公開其面目，而BBC駐中國記者麥笛文（Stephen McDonell）在這段影片中帶你一探究竟。