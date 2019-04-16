圖片版權 CNA Image caption 美國眾議院議員江笙（Eddie Bernice Johnson）頒贈紀念美國在台協會40年及新館啟用的紀錄證書給台灣總統蔡英文。

中國和台灣的軍事較量再次升級，背後彰顯美中之間暗中較勁。

中國解放軍軍機周一(15日)中午，在台灣附近進行遠海長航訓練，台灣軍隊一度派出F16軍機緊急升空攔截。而一天前，美國國務院批准一項對台灣的軍事銷售方案，費用約5億美元。有學者指出，此舉是美國刻意與台灣拉近關係，以免遭中國搶走兩岸關係的話與權。至於台灣於今年2月向美方提出另一項採購F16V戰機要求，美方將會在7月回覆是否同意。

「來得及時」的軍售

美國國防部國防安全合作署（DSCA）15日發佈新聞稿指出，國務院決定批准對台5億美元軍售方案，其中包括機師培訓及對F16戰機的保養及後勤支援。軍售案經過國務院批准後，已告知國會，國會同意，才能完成銷售。這不同於今年二月，台灣向美國提出購買66架F-16戰鬥機以及坦克車之要求。特朗普政府將會在7月裁定是否同意這筆交易。

台灣總統蔡英文對該軍售案表示期待，今天(16日)接受台灣媒體採訪時她表示：「此軍售來得及時」。她指出，該軍售能強化空軍飛行員的訓練，甚至能擁有跟世界許多一流空軍一樣的品質，對國防相當重要。

就在軍售案通過的前一天中午，中國解放軍的轟6、殲11等多架戰機，大規模到西太平洋上遠航訓練，對台灣的挑釁意味濃厚，據資料顯示，這是中國軍機自今年3月30日以來，第四次在台灣外圍海域活動，中國軍機3月31日一度跨越台海「中線」， 台灣方面當時對此舉予以譴責，兩岸緊張局勢一度升級。

台灣國防部今天(16日)也公開表示，預計5月底漢光演習期間，在台灣東部海域進行聯合實彈操演，針對性十足，不過是否模擬中國軍機侵台操演，則不願證實。

圖片版權 Taiwan Ministry of National Defense Image caption 台灣軍方2018年公布的數據指出，一年多以來，中國軍機已經頻繁繞台飛行高達23次（台灣國防部資料圖片）。

蔡英文也在16日再度批評中國軍事行動對區域穩定、台海穩定都造成很大的破壞。她表示，破壞現狀及台海穩定，都不是一個負責任大國該做的事，並強調："國土主權一寸不讓，我們的民主自由，永遠堅實。"

針對該事件，大陸國台辦16日回應表示，這是解放軍年度計劃內的正常安排，國台辦並且抨擊，指出民進黨當局藉此誤導台灣民眾，挑動兩岸對立，破壞台海和平穩定。

事實上，在美國國務院批准該軍售案的前一天，美國在台協會舉行了「台灣關係法40週年酒會」，美國前眾議院議長萊恩（Paul Ryan）致詞時，多次以"兩個國家"來稱台灣及美國，並且強調美國對於印太區域自由、開放、繁榮跟創新的期望，他表示：「我們希望其他國家能更像台灣」。

台灣角色

從4月10日美眾院外委會通過《台灣保證法》並支持常態化對台軍售，到高調慶祝"台灣關係法"及國務院通過五億軍售案，美國一再展現對台友好態度。台灣中興大學國際政治研究所教授孫國祥分析，台灣在美國亞太戰略中扮演重要角色，美國持續調整對中國的外交戰略，其中一項策略就是提倡民主及人權價值，而台灣站在最前線，因為台灣離中國最近，受中國影響及滲透最嚴重，因此美國會想要持續拉近與台灣關係。

孫國祥向BBC中文表示，美國不斷調整對中國的政策，因為中國的角色持續變化，過去美國希望中國是以「跟隨者」國際貿易組織，但現在中國已經變為世界規則的制定者，因此美國急迫要調整對中國的外交戰略，而台灣當然是考慮的要素之一。

圖片版權 AFP Image caption 中美台三方角力，再起波瀾。

台灣政治大學外交系副教授盧業中則認為，近期美台兩方關係持續加溫，突破過去台灣是中美兩國角力籌碼的迷思（誤區）。他說，過去美國思考與台灣關係，都是放在美中的框架下，不過他認為，美國現在不單單把台灣當作牽制中國的工具，而是確切想和台灣關係更加緊密。

盧業中解釋，中國對台灣持續施壓，兩岸關係緊張，因此美國必須強化與台灣的政治和軍事聯繫。他說，美國關心的是兩岸能否維持"現狀"，其中包括有意義的互動和兩岸分治狀態，但因為現在兩岸互動停滯，因此美國會擔心，"若不做任何反應，兩岸現狀未來會由北京定義，而不是像現在由美國定義。"

不過盧業中說，近期美國對台灣友善動作，是否只是象徵性曇花一現，又或是有更實質的合作還有待觀察。他對BBC中文：「這是放煙火式？還是可以長久不斷為美台灣關係加溫？」