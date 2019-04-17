圖片版權 CNA Image caption 郭台銘獲頒國民黨榮譽狀 願參加初選，不接受黨內直接提名。

台灣首富、鴻海董事長郭台銘宣佈參選台灣總統，引發全球高度關注。台灣專家分析，若他當選下任總統，兩岸關係將大幅改善。不過台灣人在意「政商分離」，加上國民黨還有另一名當紅人物，高雄市長韓國瑜可能加入競選，這些都為其當選和黨內提名增添變數。

隸屬國民黨的郭台銘周三(17日)上午到台灣新北市廟宇參拜時，他表示，2020大選很重要，媽祖幾天前就有託夢給他，要他出來為台灣做事。他說：「他會遵從媽祖的指示。」

郭台銘隨後至國民黨總部，並表示將參加國民黨總統初選，絶對不接受黨內直接提名。他強調如果站在總統高度思考台灣，關鍵就在"和平、安全、經濟、未來"這八個字。

對於郭台銘加入國民黨初選，台灣總統蔡英文表示尊重。而民調支持度持續領先的韓國瑜，則表示郭台銘參選，對藍綠白有一定衝擊。

圖片版權 CNA Image caption 鴻海集團董事長郭台銘（右）表態考慮參選2020總統，但先前傳出黨權有問題。國民黨主席吳敦義讚揚他愛黨貢獻。

商人背景

台灣大學政治系教授王業立向BBC中文分析，台灣強調政商分離，郭台銘是商人出身，從來沒有涉及政治，要以經營企業的方式管理政府，很多人仍持壞疑態度。

不過，台灣中山大學中國暨亞太區域研究所教授林德昌則持不同看法，他認為，現在台灣經濟不佳，因此台灣人投票時會傾向沒有政治色彩的人物，也會樂見政界出現新面孔，比如韓國瑜和柯文哲。他向BBC中文說：「如果郭台銘代表國民黨參選，民眾會想知道企業家執政的成效如何。」

郭台銘16日在他的臉書專頁，解釋為什麼有參選台灣總統念頭，截至17日下午5點，共湧入五千多則留言，多數人表示支持。有網友說：「美國有川普(特朗普)，韓國有李明博，我想台灣也需要一個能用不同以往思維的總統，帶領著台灣當一個時代的領跑者。」不過也有網友反對他參選，表示：「政治跟企業還是有差別，（在企業）你是老闆，你決定就算，不好的人就叫他滾；政治沒辦法，公務人員有法令限制，加上國家法令多如牛毛。」

親中路線

政商關係極佳的郭台銘，近期並未提及有關兩岸關係的論述，不過2008年他接受台灣媒體《聯合報》專訪時曾經表示，「九二共識、一中各表」這八個字一起才是完整的，一旦拆開了，就毫無意義，2012年為馬英九站台時，也曾說過「九二共識」。

林德昌認為，無論是韓國瑜或郭台銘代表國民黨參選台灣總統，北京政府都會樂觀其成，因為兩人都主張兩岸有更多交流。他與王業立都認為，郭台銘若擔任台灣總統，因為其親中的立場兩岸關係會大幅改善。王業立向BBC中文說：「郭台銘以企業家的姿態入主政府的話，會比較務實的看待兩岸關係，加上他在大陸的投資，兩岸之間的經貿往來，會有積極的作用。」

不過民進黨有立委認為，兩岸關係會是兩人包袱，民進黨立委鐘佳濱接受台灣媒體採訪時表示，國民黨不管是提名誰，都有經濟牌優勢，但手上這有利的經濟好牌，未來還是要面對兩岸議題的壞牌。面對九二共識不被承認及一國兩制被強調下，將會是大包袱。他分析，2020年國民黨與民進黨的候選人，會在經濟與兩岸這兩個軸線上競爭。

根據台灣相關法律，總統當選人所持有的國內上市及上櫃股票，必須自就職日起3個月內，辦理信託並申報。因此郭台銘的財產，都必須交付信託，若他有意造訪美國或中國大陸，也必須先取得對方的同意，自由度不若以往。

另外，郭台銘所擁有的鴻海集團，除了台灣，版圖擴及中國大陸、日本、印度、歐美等通通有，如何證明國家政策和企業沒有利益關係，將是挑戰。