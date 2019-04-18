圖片版權 Reuters Image caption 台灣首富郭台銘（戴帽者）17日在媽祖廟宣佈投入國民黨總統初選。

「媽祖託夢叫我一定要出來」，台灣鴻海集團的總裁，有台灣首富之稱的68歲郭台銘，在台灣新北市板橋區的慈惠宮宣示，出馬角逐國民黨在2020年台灣總統初選。其中，郭台銘稱受到媽祖託夢一語，成為台灣乃至華人各界討論的話題。

郭台銘自言，出生於媽祖廟內，家族都受到媽祖庇佑。在場約50來歲的許姓慈惠宮管理員對BBC中文表示，這間宮本來是木造，後來才擴建，而郭家原本就住在現在財神的位置，郭台銘每年大年初一會凖時來此祭拜。

媽祖是台灣社會最普遍的信仰神明，根據傳聞與史料，媽祖本名林默娘，出生於10世紀的福建省莆田縣，28歲得道成仙，成為守護海上行船的神明。許多400年從福建沿海東渡來台的移民們，也將媽祖信仰傳到台灣本土。

台灣民間普遍信仰道教與佛教，宮廟數量在2018年統計，已經超越1.2萬間，媽祖廟則超過3000間，建宮廟在台灣中南部甚至是熱門生意。面積3.6萬平方公里，人口2300萬的島上，這樣的規模著實驚人。

得宮廟得天下？

圖片版權 Taiwan Presidential Office Image caption 台灣政治人物都有過年在宮廟前發紅包的習慣，圖為現任總統蔡英文2019年春節在廟前發紅包。

在宗教信仰較為盛行的台灣，傳統道佛信仰不免成為政治人物在競選造勢場合上拉攏人心的手段。每年在台灣中部舉辦的「大甲媽祖繞境」活動，吸引超過百萬名信眾參與時，台灣的國民黨與民進黨及其他重要政治人物都會與會，有種得宮廟者得天下的氣勢。

而這樣政治與宗教的結合從何而起？目前說法不一。但台灣政治大學國家發展研究所教授李酉潭回憶，過去台灣處於戒嚴時期時，就有不少地方小型選舉，候選人會在當地農村信仰大事，如唱給神明酬神的歌仔戲與感謝的流水席上不斷拜票。

圖片版權 Getty Images Image caption 台北的媽祖節通常能吸引數十萬人參加。

後來，台灣政治人物只要到各地，都會去當地有名的廟宇上香，即使在1987年解嚴後大型選舉開放也不例外。傳統宗教與政治兩方反而有更綿密結合的趨勢。

台灣師範大學政治所教授范世平認為，過去國民黨雖然是獨裁統治，但是不同於無神論的共產黨，國民黨對宗教沒有特別限制。包括蔣介石自己本身也是基督徒，其子蔣經國後來就任總統時也常下鄉探訪，都會去當地廟宇致意。進而久而久之，讓台灣的政治與傳統宗教沒有區隔。

宗教動員選舉

Image caption 郭台銘在台灣新北市板橋區板橋慈惠宮宣佈參選，這裏是他的出生地。

在郭台銘的言論一齣後，「媽祖開示」是否太過迷信，也成為網絡討論熱點。范世平認為，無論言論是否真假，台灣選舉一直以來用宗教來動員是不爭的事實。「過去李登輝當總統時，他是基督徒，但照樣去各大廟宇參拜」，掌握宗教的話語權，成為台灣政治人物的顯學。

范世平分析，就算是台灣首富郭台銘，也需要宗教信仰來得到大家的認同。因此，他不意外郭台銘的發言，反過來說，因媽祖信仰是大多數台灣人的共通語言，當郭台銘以媽祖信仰為發言時，自然讓許多基層百姓都有「我們是一體的」這種認同感。

這20多年來，台灣的農曆新年期間，也常常可以看到政治人物在各大宮廟前發放一元台幣（約0.03美金）紅包。對於政治人物來說，刻意選在宮廟前造勢，也是維持自己政治聲望的最好方法。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣前總統馬英九（左四）也曾出席媽祖節並擁抱媽祖像。

考驗台灣民主

李酉潭認為，宗教是目前在台灣唯一可以超越統獨的最大公約數，因為大家都不敢做出對神明不敬的事。不過李酉潭也指出，傳統信仰的興盛，有可能給台灣政治民主化帶來挑戰。

李酉潭舉例，好比中國大陸近來一直盛傳的統戰手法，就是直接攏絡當地的宮廟，包括組織免費中國大陸游、金錢贊助等，讓很多傳統信徒相當動心。

現今的西方民主社會，早期是政教合一、後來改為政教分離。李酉潭認為，台灣社會在套用現今的西方公民社會架構，但同時還是被許多傳統情感與宗教思維影響，造成許多人逢事就求神問卜，遇到糾紛就抱著「先情再理後法」的典型心態，無形間讓許多政治理念變得難以實施。