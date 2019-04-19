郭台銘：夾在中美，民意中的台灣總統參選人

圖片版權 Getty Images Image caption 郭台銘1950年生於新北市板橋

台灣富商，鴻海集團負責人郭台銘日前宣佈參選總統，引起政壇波瀾。除了台灣政客包括郭台銘與媽祖文化的關係，在中美角力和多股台灣民意下，郭台銘在競選中和當選後如何平衡台灣與中國，台灣與美國的關係也受到了廣泛關注。

中國滿意的候選人？

分析人士稱，郭台銘如何回應台灣民眾對其與中國關係交好的問題，將是他的考驗。雖然韓國瑜當選台灣高雄市長表明主流民意是台灣的經濟需要繼續依賴中國才能前進。但年青世代更傾向台灣獨立或反對統一，對與中國政商關係深厚的郭台銘，將是嚴格考驗。

郭台銘曾經說過，市場就是他的祖國，而現在其公司最大的市場就是「中國與美國。」 他在中國與習近平公開會面數次，亦曾經帶著中國總理李克強參觀富士康工廠。

專攻兩岸政治經濟，台灣中央研究院副研究員林宗弘告訴BBC中文稱，郭台銘的參選決定是基於其與北京有默契或中共的「容忍」。

林宗弘說明，因為郭台銘事業在中國成長，資產龐大與其在台灣的資產投資相比不成比例。因此郭台銘宣佈參選，不可能沒有考慮過北京因素。

林宗弘同意外界分析，認為郭台銘在「後蘋果」時代，亦即蘋果獲利趨緩，連帶使得郭台銘公司獲利遠不如前之下，此次參選是能幫自己集團未來找到在政治經濟上突圍的可能。

無內容

林宗弘強調，郭台銘若當選對台灣人未必有好處，因為郭台銘在中國龐大的資產以及獲益勢必受中國掌控，若他當選，表面上是民選總統，實際上其施政恐受北京牽制。

專攻國際政治經濟，牛津大學國際關係博士汪浩於媒體分析，即便台灣法律規定總統當選人須在就職後三日將其財產信託，但郭台銘個人與家族在中國的產業資產連結太深，信託之後還是會受中國牽制。

加拿大約克大學副教授沈榮欽說：「在美中貿易戰將轉為持久戰，郭台銘在美中之間從左右逢源到左支右絀（左右為難），此時表態有意參選總統，的確顯得非比尋常」。

鴻海股票在郭台銘宣佈參選後隔日便立即上漲。

美國因素

郭台銘參選前，少見的連續多日主動對媒體發言。他連日參加美國官方與台灣官方在台北合作舉辦的外交論壇，並高調對國際事務評論引起話題。

在台美合作舉辦的《台灣關係法》40週年座談會上，郭台銘一連串批判台灣外交國防上親美，以「美國賣舊軍武騙台灣錢」並斥責民進黨民意代表「不敢直視中華民國」 等引發議論。

郭台銘在活動隔日後宣佈參選國民黨台灣2020總統大選黨內初選。

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郭台銘宣佈參選後，其企業身處美中的曖昧位置再次引發評論。

分析稱，郭台銘一直是依賴代工美國蘋果手機Iphone開啟企業王國，郭台銘若當選總統，其與美國企業蘋果乃至於美國官方的關係在中美貿易戰的背景下如何繼續維持，恐非易事。

路透社報導，郭台銘一宣佈參選，今年1月甫上任的民主黨籍，威斯康辛州州長湯尼·艾佛斯 (Tony Evers) 17日表示，由於富士康集團未能實現之前於該州允諾創造13000個就業機會，該州打算與富士康重新商談投資事業。

郭台銘當選之後，而在中美貿易戰背景下，蘋果日後恐怕會重新評估與其關係，減少甚至取消與鴻海的訂單。

不過，台灣前陸委員會副主委，淡江大學戰略所副教授黃介正向BBC中文表示，郭台銘參選之前一定有清楚考慮過如何在總統角色與商業利益中平衡，以及日後如何安排他從商多年累積在中美台之間的人脈。

黃介正稱郭台銘當選台灣總統後若是像其前任一樣到訪或過境美國，就會得罪中國並付出代價， 而過於靠近中國，美國也會不高興。因此，郭台銘將來要如何身處其中，一定在參選前有通盤考慮過。黃介正說明，所有參選考量只有郭台銘及相關核心人員才能得知，所以「外界的評論都是隔靴搔癢。」