台灣花蓮強震：台北震感十年最大，引後續強震擔憂

圖片版權 CNA Image caption 台灣衛福部天花板掉落幸無人傷

台灣花蓮昨天(18日)下午1時1分，發生規模6.1級地震，造成17人受傷，一棟大樓傾斜。台北市震度達四級，是十年來最大。專家警告，台北底下斷層若活動，不排除引發6.5級以上的強震，台北老建築無法抗震，相對危險。

台灣花蓮18日所發生的大地震，連大陸上海、杭州都有震感，日本沖繩甚至一度發出海嘯警報。台北與震央花蓮距離長達162公里，卻搖晃劇烈，震度達到四級。地震當下，許多台灣民眾，聯想到1999年造成嚴重災情的921大地震。

在台灣，地震的「震級「或「規模」與「震度」不同，規模是地底下板塊擠壓，釋放能量的強度，而震度則是地表上實際感受到的程度。

台灣大學地質科學系教授吳逸民指出，台北一條活動的山腳斷層，若斷層活動，影響非常大，規模推估可能達到6.5級，震度更可以達到七級。

台灣中央大學應用地質研究所教授李錫堤接受台灣媒體採訪時表示，地震發生的活躍期、平靜期，每隔50到60年會交換一次。

他指出，世紀末到下個世紀中葉是屬於活躍期，而世紀下半葉到世紀末前後則是平靜期。他表示，從20世紀末起，台灣的地震活動確實比較頻繁，台灣人必須格外小心。

台北近十年最大震級

地震當下，正在辦公室10樓上班的台北居民黃貞怡向BBC中文表示：「真的很害怕。」她說，這是921大地震後，感覺最劇烈的一次地震，必須扶著桌子才能站得穩。

在台北上班的李宜庭也表示，當時整個辦公室的燈都劇烈搖晃。來自台南的她對BBC中文說：「很恐怖！以為幾年前的台南大地震又要重演。」李宜庭所指是，繼921大地震後，台灣災情嚴重的2016年高雄美濃地震，當時造成至少117人死亡。

台灣最高的大樓台北101，建築內可以抑制搖晃的世界最大風阻尼球，也在地震時出現劇烈擺蕩，最大擺幅達左右各20公分，是有史以來，地震造成的最大擺幅。

台北市有一棟「金林大廈」地震後傾斜，與旁邊的大樓間距原本有15公分，地震後傾斜至僅剩2、3公分，經過當局研判，沒有立即危險。台灣媒體報導，該大樓屋齡已滿40年，至於台北市屋齡超過30年的老屋，高達七成以上，這起地震也震出了老建築抗震能力不足的危機。

吳逸民表示，台灣中南部地區，因為過去數十年經歷多起地震，許多建築倒塌後重建，新建築抗震度較佳。他說：「台北沒有經歷災害性地震，老建築無法抗震，若發生大地震，就相對危險。」

圖片版權 VISUAL CHINA GROUP Image caption 台北市信義路四段富貴角大樓（圖左）傾斜。

過去，台灣前內政部長李鴻源曾說過：「台北若發生規模6級地震，可能會倒4000棟房屋」，但從台灣媒體報導，台灣的老屋，目前申請危老重建的案例僅有55棟，顯然還有更多其他老屋暗藏的危機。

台灣氣象局表示，台北市上次發生震度四級的地震，是在10年前。這次地震的震央在花蓮，但台北卻震感強烈。地質專家分析，除了盆地地形，傳播的介質鬆散，導致地震波的振幅會放大之外，台北都會區高樓林立，因此在高樓層的民眾，感受的震度會比其他地方更強烈。

圖片版權 CNA Image caption 花蓮強震，宜蘭超商物品散落一地

不正常能量釋放

台灣這次的地震，震央在花蓮縣秀林鄉的6.1級地震，深度19公里，鄰近震央的花蓮銅門村測得七級震度。台灣氣象局表示，這一次，不是正常的能量釋放。

地震測報中心主任陳國昌表示，因為1973年至今，銅門只發生五次5級以上地震，而且都沒有超過5.5級，間隔時間也不一定。他說：「所謂正常是指固定時間出現差不多大小的地震，所以這次不算正常。」

不過吳逸民分析則認為，雖然斷層活動有週期性，但時間長短用幾十年來判定，尺度太小，這樣評定正常或不正常會太狹隘。他向BBC中文解釋，地震週期屬於數百年、數千年的長時間跨度推估，才會有規律性，對他而言："隕石撞擊或地底下崩塌，才能算是不正常能量釋放"。