圖片版權 Reuters Image caption 「坦克人」這一畫面成為歷史定格。

近日，一條帶有六四「坦克人」歷史經典畫面的短片在網絡走紅。這條影片被指由德國相機品牌徠卡（Leica）拍攝，為紀念中國「六四事件」30週年而傳播。而徠卡是中國電訊商華為的合作伙伴，影片發佈後隨即引發熱議。

影片是什麼內容？

這條長約5分鐘的影片以一系列暗示衝突的鏡頭開場，包含逃亡難民、持槍土匪、武裝士兵等。接著畫面出現「1989年，北京」字樣，以此背景設計故事主線。

影片中，一位外籍攝影師涉法躲避中國警官的注意，拍攝窗外的境況。背景聲音可以聽到清晰的中文：「你們正在非法佔領…請即刻離開…這是最後的…」。彷彿1989年6月的天安門廣場，大喇叭通報北京實施戒嚴。

影片結尾顯示這位攝影師鏡頭內的畫面，是廣為人知的六四「坦克人」——一位手無寸鐵的年輕人站在坦克前方。這幅畫面成為中國歷史的定格，象徵著「六四事件」中的官民衝突。

影片是誰拍的？

上傳該影片的Youtube帳號是一間烏克蘭製片公司，頁面顯示的兩位導演為巴西人。不過，影片最後出現「Leica」的官方標識，令公眾將矛頭指向德國相機品牌萊卡。

據《南華早報》報道，萊卡的發言人安德森（Emily Anderson）周四表示，這段視頻並非徠卡公司官方授權的宣傳影片。

她表示，徠卡公司要與視頻中顯示的內容劃清界限，並對這段廣告帶來的誤會表示遺憾。她說，已經採取措施確保影片不在公司的社交媒體上分享。

BBC中文嘗試聯繫徠卡公司在香港的公關部，截至發稿未收到回復。

爭議點在哪裏？

1989年4月，前中共總書記胡耀邦去世，群眾自發舉行悼念活動。後來悼念活動變成大規模的示威遊行，引起當局不滿。雙方矛盾激化，當局在6月4日凌晨下令向學生開槍，造成重大傷亡。

中共試圖抹去這段歷史，在每年這一時期，任何關於坦克、蠟燭等紀念圖片和文字都無法在中國大陸的網絡和社交媒體中傳播。

圖片版權 Getty Images Image caption 每年香港都有紀念六四的活動，人們不願遺忘歷史。

香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華通過追蹤10萬多個微博帳號對此現象做學術研究。他在幾天前發佈結果，稱在2012年至2018年每年6月初，有上千條與「六四事件」相關的圖片或文章被刪除。

這條以「六四事件」為背景拍攝的短片引起不少網民讚揚，他們認為，誰拍攝了影片並不重要，重要的是內容本身。

一位名為「白眼革命」的網民在影片下留言，「歷史可以被抹黑，被扭曲，被隱藏，但不會被遺忘」。這條留言帶來500多位網民點讚。

因孟晚舟事件成為公眾焦點的華為是萊卡鏡頭的合作伙伴。有網友擔心華為受到牽連，譴責徠卡「不配與愛國的華為合作」。但也有網友諷刺道，「哪怕你的華為手機有最牛的萊卡鏡頭，也看不到六四的照片。」