香港佔中案判監：「我們不會被入獄所擊倒」

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香港「佔中三子」及另外六名民主派人士（合稱「佔中九子」）早前被裁定「公眾妨擾」罪名成立，法院周三（4月24日）判刑，「佔中」發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明被判監16個月，其中朱耀明因為身體狀況獲緩刑兩年。

至於其他被告，立法會議員邵家臻、時任學生領袖鍾耀華、社民連副主席黃浩銘及前立法會議員李永達被判入獄八個月，其中鍾耀華和李永達獲緩刑兩年。25歲的張秀賢案發時未滿21歲，提交了感化報告，他被判200小時社會服務令。立法會議員陳淑莊以需要做腦部手術為由獲准保釋，押後至6月10日宣判。

法官陳仲衡在庭上認為，被告沒有展示悔意，表達悔意並非要摒棄政治理念，而是應該向受佔領運動影響的道路使用者道歉。

宣判前，一批支持者到法院外高舉黃色雨傘聲援九名被告，他們高叫「我要真普選、無畏無懼」的口號，亦有反對「佔中」的人到場要求法院判九名被告重刑。

戴耀廷聽取刑期前接受BBC中文專訪時表示，不完全同意法官的判辭，已經凖備好申請保釋，就控罪上訴。他強調不會被入獄所擊倒，出來以後會更強，繼續與香港人一同爭取民主，但暫時不會再有街頭抗爭，會專注公民社會及協調選舉的工作。

對於法官早前指他們相信能夠透過佔領行動爭取普選是「天真」，陳健民回應說，「有什麼天真得過相信一國兩制」，但他仍然願意相信和保衛「一國兩制」。朱耀明呼籲香港人，不要因為九人入獄而放棄抗爭。

香港行政長官林鄭月娥表示，不評論個案，但強調不論政府和市民都要尊重和嚴守法律，至於會否作進一步檢控，會交由相關部門「不受干預」下作出決定，看不到這些案件對言論、集會、表達自由有甚麼影響。

圖片版權 AFP Image caption 陳健民、戴耀廷和朱耀明（左至右）24日在一批支持者陪同下到法院聽取判刑。

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「佔中」案：寫入歷史的陳情

多名被告此前在法庭陳情時，表達他們對社會政治以及這場運動的看法，強調對參與運動毫不後悔。雖然法官指公民抗命非抗辯理由，但多名被告再次表達對公民抗命的肯定，認為違法不代表罪惡，「真正的審判」在於民間而非法院，「公道自在人心」。

「香港民主運動過去一直被人垢病，就是我們不肯付代價，現在願與不願，我想有些人需要付上代價……我們不會被入獄打敗，就是我們能夠堅持不被打敗，可以很平靜安然地面對入獄，幫助香港人更加堅持爭取民主，」戴耀廷對BBC中文說，「重點是心裏有火的人，火可以繼續燃燒，在不同的時候再燃點別人。」

2013年，「佔中三子」提出以非暴力公民抗命爭取沒有篩選機制的普選；2014年9月，大批示威者佔領主要道路，警方施放催淚彈激發更多人上街，演變成79天的佔領運動，但中國和香港政府寸步不讓。

戴耀廷表示，「佔中」其中一個目標是政制改革，但最終「做不到」。

「我處在最核心的位置，我相信，整個香港沒有人如我受的影響這麼大，我跌入一條黑暗隧道中，約半年時間，我離開了香港，想放逐自己。」

但經過反思，他領悟要堅持才有希望，決定協助民主派協調選舉，並致力推動公民社會發展，對他而言，年輕人是黑暗隧道中的少許光芒，讓他繼續走下去。

「佔中三子」計劃中，這場公民抗命是一場持久戰，由蘊釀期、佔領行動以至法院審訊，都是他們的「戰場」。法院審理案件期間，無論是陳健民作供、戴耀廷的結案陳詞，以及朱耀明被判罪後的陳情書，都經過他們精心策劃，表達自己的想法，藉此喚醒人心。

部分被告被判罪成後，在庭上發表了令人感觸的陳情，其中，朱耀明牧師在庭上宣讀陳情時，庭內哭泣聲此起彼落，據在場人士所言，連普通的保安人員也落淚。其文本在網上傳播時，亦得到很大迴響。

「傳頌愛與和平福音的牧師，垂老之年，滿頭白髮，站在法庭被告欄，以待罪之身作最後的陳辭，看似極其荒謬和諷刺，甚至被視為神職人員的羞辱！」朱耀明說，「然而，此時此刻，在我心中，在法庭的被告欄，是一生牧職最崇高的講壇，死蔭的幽谷成就了靈性的高峰。」

朱耀明由自己的童年與祖母相依為命說起，講述自己一個到香港露宿街頭、擦鞋為生，再說到自己成為神職人員後，如何走出來為居民爭取改善民生，到後來為何加入發起「佔中」。

「我本著清心、簡念、分別為聖——無利益衝突、無權利慾望、無隱藏議程、決心為香港盡最後一分力，與港人再多走一步，」朱耀明說，「雨傘運動中，我只是一個敲鐘者，希望發出警號，讓人們知道不幸和災難正在發生，期望喚醒人們的良知，共挽狂瀾……如果我仍有氣力，必繼續在教會敲鐘，在世上敲鐘，在人心敲鐘。」

你的器材不支持播放多媒體材料 「秋後算帳」還是「罪有應得」？香港「佔中三子」反思雨傘運動及公民抗命

另一名同樣引起關注的，是學運領袖鍾耀華的發言，他說出了這宗案件另一視角。

「沒有什麼需要陳情，」他在庭上明確表示，「今日在這裏控告的，其實是所有用不同辦法參與過或者沒參與過雨傘運動的朋友，是控告所有對香港珍而重之的人。」

「我們得毀掉被條文、被權力、被體制所形塑的自己，我們要走進一個充滿未知、一個在歷史與當下糾纏不清、一個在個人努力與萬千偶然混雜復合的世界，去關心我們的世界，而非僅僅關心自己的位置，」他說，「我們要知道政治經濟裏的權力勾結合謀，找出著力點，鍥而不捨地敲打。在這過程裏無聖人可追隨、領道。在過程裏，我們會迷惘，曾經一路很努力建築的自我會坍塌，會趨近滅亡，但始終會重生。」

事實上，根據中大研究，這場運動中只有6.5%的參與者，支持「佔中三子」，外界質疑在運動中沒有主導權的他們是否需要負上沉重刑責。而政府在決定對另外六人提告時又出於什麼考慮，至今也沒有答案，遭部分民主派人士批評是選擇性政治檢控。

圖片版權 Getty Images Image caption 「佔中九子」：鍾耀華、邵家臻、李永達、陳健民、戴耀廷、朱耀明、陳淑莊、黃浩銘、張秀賢（左至右）。

部分被告或失教席和議席

外界擔心一些被告會失去教席和議席，衝擊學術界以及令立法會建制派更具優勢。

戴耀廷現為香港大學法律學院副教授，港大曾回應指，若大學人員被判處刑責，校務委員會可啟動紀律程序，過程中教職員有澄清的機會，而校委會最終會視乎調查結果決定合適處理方式。邵家臻是浸會大學社會工作系講師，浸大發言人表示，大學會在所有法律程序完結後研究是否有需要跟進，以及檢視工作安排。

至於立法會議員陳淑莊及邵家臻的議席，有建制派議員已表明考慮解除他們的職務。根據法例及規定，立法會議員一旦入獄一個月以上，可經立法會出席會議的議員三分之二通過解除其職務，不過現時建制派議員人數仍不足三分之二要求。但如果立法會議員在未得到立法會主席同意，連續三個月不出席會議，立法會主席可宣告其喪失議員的資格。

另外，如果任何人被判處監禁三個月以上，不論是否獲得緩刑，定罪起計五年內將不能參選。

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法律條文爭議

根據香港保安局資料，至少169人因為佔領運動被定罪或簽保守行為。

過往，香港遊行示威一般只會被控以「非法集結」罪，但「佔中九子」案標誌著香港首次有示威人士因為普通法下的「公眾妨擾」罪被判刑。

戴耀廷之前曾撰文，形容這條文是中國大陸的「尋釁滋事」罪，「空泛」、「刑罰重」，是用來打壓反對聲音的「口袋罪」。「佔中三子」當初到警署自首，只承認非法集結罪，但獲悉被控另一條罪名後，憂慮案件對日後示威活動判刑有所影響，會造成寒蟬效應，而沒有選擇直接認罪。

但法官判案時認為案件不會造成寒蟬效應，被告不能以公民抗命為理由抗辯。

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前港督彭定康批評政府選擇用一條過時普通法控罪，是「復仇式檢控」，「嚴重撕裂香港社會」。人權組織形容政府「秋後算賬」、「政治檢控」。

香港行政長官林鄭月娥反駁說，「佔中案」利用司法手段來作政治武器或報復的說法是「毫無根據」，強調香港仍然司法獨立。

中聯辦主任王志民形容，「佔中案」裁決彰顯法治，是「正義審判」，因為這場運動嚴重威脅公共安全和破壞社會穩定，運動以「公義」作包裝是污辱「公義」，並對香港法治核心價值帶來深層次傷害。

他強調，假如沒有國家安全，「一國兩制」不可能行穩治遠，保護國家安全「只有一國之責，沒有兩制之分」。他說，目前中國安全環境複雜，一些別有用心的國家想用「香港牌」來遏制中國，而香港極少數人「極力唱衰香港，乞求外國干預」是「賣港求榮」，「令全體國人、祖先所唾棄」。

戴耀廷接受BBC中文訪問時表示，原先的「一國兩制」是把香港制度分開，但現在則是經濟及法律層面也進一步融合，慢慢走向「一國1.5制」，甚至有一天是「一國一制」。

戴耀廷直言，英國政府有道德責任，保障香港人自由及權利不被侵犯，他認為英國政府應該修改移民法例，任何人一旦侵犯香港人的人權，便應該拒絶他們入境英國，其他支持香港民主的國家亦應這樣做。

他認為，中國現在反其道而行，有跡象顯示似回到文革、毛澤東時期的極權統治，內部出現的問題的機會非常大，香港需要凖備好自己，一旦有機會時便可以爭取自己的民主制度。