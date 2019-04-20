巴黎聖母院尖塔被燒燬、郭台銘參選台灣總統與本周更多好故事

圖片版權 Getty Images Image caption 大火吞沒了巴黎聖母院，損失巨大。

2019年第16周，知名的法國巴黎聖母院遭大火吞噬，尖塔及屋頂倒塌，未來將會重建；網上一條六四廣告的視頻走紅，被指是華為合作商徠卡拍攝，引發討論；和六四有關的還有中共前領導人胡耀邦逝世30年，他當年的離世如何點燃了八九學運？第二屆「一帶一路」峰會之前，被馬來西亞叫停的東岸高鐵項目終於重新達成了協議。而在台灣，鴻海董事長郭台銘宣佈參選總統引起政壇波瀾；同樣是與選舉有關，印尼舉行總統大選，現任總統佐科威多多成功連任，這對華人參政有何意涵？

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 巴黎聖母院大火 遊客稱「巴黎仍不可替代」

点击看资料 巴黎聖母院大火 尖塔倒塌後 尖塔倒塌前

法國著名地標性建築巴黎聖母院，周一(15日)被一場大火吞噬。法國總統馬克龍表示，這是一場"可怕的悲劇"。巴黎聖母院擁有850年歷史，是歐洲歷史上第一座全哥特式教堂，也是巴黎最具代表性的古蹟。這座教堂還因雨果（Victor Hugo）的文學巨著《巴黎聖母院》（又譯《鐘樓怪人》、《鐘樓駝俠》）而聞名。法國總統馬克龍表示表示，將重建巴黎聖母院，目前已經有多名企業家承諾捐贈重建經費。

2. 郭台銘宣佈參選台灣總統，若當選將會拉近兩岸關係

圖片版權 Reuters Image caption 台灣首富郭台銘（戴帽者）17日在媽祖廟宣佈投入國民黨總統初選。

台灣首富、鴻海董事長郭台銘宣佈參選台灣總統。學者分析，若他當選下任總統，其親中立場將會拉進兩岸關係。但同時，郭台銘如何回應台灣民眾對其與中國關係交好的問題，將是他的考驗，在中美角力和台灣民意下，郭台銘在競選中和當選後如何平衡台灣與中國，台灣與美國的關係也受到了廣泛關注。另外，郭台銘稱受到媽祖託夢才投入總統大選，也成為討論話題。

3. 前中共領導人胡耀邦的去世如何點燃三十年前學生運動

圖片版權 Getty Images Image caption 1989年4月15日，前中共總書記胡耀邦因心臟病猝逝

1989年4月15日，前中共總書記胡耀邦因心臟病猝逝，大量北京市民與大學生為其舉辦悼念活動。其後，有數以十萬計的學生和工人佔領天安門廣場進行示威，抗議活動席捲全國，演變成中國現代歷史上最大的抗議浪潮。然而，持續六周的抗議最終在6月4日，以當局血腥鎮壓而收場。

4. 六四事件30週年臨近 一個鏡頭引發的爭議

圖片版權 Reuters Image caption 「坦克人」這一畫面成為歷史定格。

近日，一條帶有六四「坦克人」歷史經典畫面的短片在網絡走紅。這條影片被指由德國相機品牌徠卡（Leica）拍攝，為紀念中國「六四事件」30週年而傳播。而徠卡是中國電訊商華為的合作伙伴，影片發佈後隨即引發熱議。據《南華早報》報道，徠卡發言人安德森（Emily Anderson）周四表示，這段視頻並非徠卡公司官方授權的宣傳影片。BBC中文嘗試聯繫徠卡公司在香港的公關部，截至發稿未收到回復。

5. 親中的現任印尼總統有望連任，華人參政卻舉步維艱

圖片版權 NurPhoto Image caption 印尼19日舉行大選，現任總統佐科威可望連任。

印尼17日舉行大選，快速計票結果顯示，親中的現任總統佐科威多多（Joko Widodo）成功連任。此次大選也是印尼建國以來，最多華人參政的一次，但華人領軍的兩個政黨都未能進入國會，分析稱因宗教、種族因素等，華人參政仍困難重重。BBC中文專訪印尼總統佐科威的發言人，他透露佐科威的當選，將會拉近印尼與中國的關係。

6. 馬來西亞恢復中國興建東鐵項目的時機

圖片版權 EPA Image caption 馬來西亞總理馬哈蒂爾舉行記者會，宣佈恢復中國資本在馬來西亞興建高鐵的計劃。

馬來西亞總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad ） 周一（4月15日）宣佈，就東海岸鐵路（ECRL）計劃已經與中國國企交通建設有限公司達成補充協議。 這標誌著馬哈蒂爾2018年5月當選後叫停的這一重大工程，終於又被開了綠燈。重啟的馬來西亞東海岸鐵路項目的第一、二期工程成本從原本的近160億美元，大幅度削減約三分之一，降低到107億美元。另外，中國交通建設有限公司還將與馬來西亞組建合營公司，負責線路的運營與維修等。