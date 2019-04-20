華為高調海外公關 難解安全疑慮

圖片版權 Getty Images

中國科技巨頭華為公司高調在海外進行公關活動，試圖消解西方政府和公眾對其產品安全性的疑慮，但似乎收效甚微。

在西方輿論界，對華為的官方背景和安全隱患的質疑聲浪可以說是一波未平，一波又起。

最新的指控來自於周六（4月19日）出版的倫敦《泰晤士報》。

該報在頭版頭條報道，美國中央情報局（CIA）指控華為接受了來自中共解放軍、國家安全委員會及另一家中國情報機構的資金。

《泰晤士報》說，這是迄今為止針對華為的最嚴重的指控。

報道引述不具名消息來源稱，中情局今年早些時候將相關情報提供給其「五眼聯盟」的盟友，即英國、澳大利亞、加拿大和新西蘭。

華為駁斥了這一指控。該公司發言人說：「對來自匿名消息來源、無任何證據、並未經證實的指控，華為不予置評。」

華為公關 針對英國政商高層

華為已在英國深耕多年，但不斷加碼的安全質疑可能會對其在英國的未來前景造成衝擊。

《泰晤士報》周六發表的另一篇分析報道稱：「華為已在英國深深扎根，我們的通訊網絡中到處都是華為設備，該公司已與國家體制的中心建立了聯繫。」

華為成功招攬了多名英國政商名人加入子公司「華為英國」的董事會，包括前英國石油公司首席執行官約翰•布朗（John Browne）勳爵、前英國董事學會副主席肯·奧利薩（Ken Olisa）爵士和前英國貿易投資總署署長安德魯·凱恩（Andrew Cahn）爵士。

報道稱，華為至少花費了14萬英鎊，用來款待英國議會議員，或向英國政黨和議員團體捐款。

華為至少獲得了35次與英國政府部長級官員面談的機會，包括與首相特雷莎•梅及前首相卡梅倫的會見。

報道稱，該公司是英國議會「互聯網、通訊及技術跨黨派議會小組」的最大的捐款者，還出資邀請英國議員赴中國訪問。

英國議會跨黨派中國小組副主席、工黨議員馬克·亨德里克（Mark Hendrick）曾申報了一次訪華行程，費用達12000英鎊，全由華為支付。

圖片版權 Getty Images Image caption 華為已成為僅次於三星和蘋果的英國第三大手機品牌

英國擔憂華為安全隱患

在英國政府的支持下，華為在英國成長迅速。英國通訊網絡廣泛使用華為設備，華為還成為了僅次於三星和蘋果的英國第三大手機品牌。

但是，近年來，華為設備的安全問題越來越引起英國政府和輿論界的關注。

今年3月，英國政府通信總部（GCHQ）下屬的英國國家網絡安全中心發佈報告稱，華為的「重大技術問題」可能帶來安全風險。

華為常務董事丁耘透過傳媒宣佈，公司將花費20億美元改善這些問題，希望「把這個挑戰變成往前發展的機會」。

但英國國家網絡安全中心技術總監伊恩·利維（Ian Levy）接受BBC節目「廣角鏡」（Panorama）專訪時指出，在華為改善旗下產品安全性之前，英國政府無法評估使用華為產品帶來的風險水平。

英國政府預計將於下周舉行國家安全會議，英國首相特雷莎•梅將與內閣閣員和安全官員討論英國5G網絡建設中的安全問題。

英國國家網絡安全中心的報告並未指控華為蓄意設置「後門」或為中國政府進行間諜活動。

但是，最新的報道顯示，至少在目前，英國還難以排除中國政府利用華為設備進行間諜活動的風險。

國際媒體公關

為了反制西方對華為設備安全性的批評，華為在國際上開展了高調的媒體公關活動。

新西蘭政府通信安全局去年11月宣佈，因為存在「重大國家安全風險」，要禁止華為參與新西蘭的5G網絡建設。自那以後，華為在新西蘭媒體上大力投放廣告。

據新西蘭新聞網站Stuff報道，華為在當地報紙投放整版廣告，說如果5G網絡沒有華為設備，就像「橄欖球賽沒有新西蘭隊」。

報道引述澳大利亞網絡政策專家費格斯•漢森（Fergus Hanson）的話說，華為此舉顯然是為了向新西蘭政府施壓。

漢森說，如果新西蘭政府屈服於壓力，那將是華為的一個「戰略性的勝利」，可能會迫使「五眼聯盟」的其他國家改變立場。

在歐洲，除了英國之外，德國政府也還沒有就是否允許華為參與5G網絡建設作出最後決定。

4月15日，華為總裁任正非在接受德國媒體採訪時表示，願意與德國簽署《無間諜協議》，承諾華為決不會在網絡中安裝任何後門。

你的器材不支持播放多媒體材料 華為的5G「城堡」與「後門」之憂

公關收效有限

但是，華為的公關和承諾很難徹底解除外界的疑慮。

中國去年通過《情報法》，該法第七條要求中國國內任何組織和公民要「依法支持、協助和配合國家情報工作」。

因此，海外評論家認為，如果中國政府按《情報法》要求華為與當局合作，華為不得不遵守法律，配合政府的情報工作。

據路透社4月16日報道，美國下個月將在捷克首都布拉格召開的會議上，再次要求盟國採用共同的安全和政策措施，使華為難以在5G電訊網絡中佔主導地位。

本月早些時候，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）技術政策項目主任詹姆斯•路易斯（James Lewis）對《洛杉磯時報》說：

「問題不在於華為，而在於中國政府。在這個國家，有兩百萬人被關在再教育營裏。當該國對加拿大不滿時，他們拘押了兩名加拿大公民，還將另一名加拿大公民重新審判並改判死刑。如果華為是一家巴西公司，沒有人會覺得買他們的設備有什麼風險。」