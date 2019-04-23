華裔影星陳沖的文革情結

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知名華裔演員兼導演陳沖執導三部電影，兩部涉及文革，表明四十年前發生在中國的那場動亂對其人生影響之深。 這位奧斯卡獲獎影片《末代皇帝》主角最近接受BBC中文採訪，分享其最近導演的文革題材電影《英格力士》和她對文革的看法。 這位國際著名影人也談到了亞裔電影工作者在好萊塢的處境。

《英格力士 》：文革的傷痛

電影《英格力士》（意為English）改編自作家王剛2004年出版的同名小說。影片是關於一班上海青少年文革被「下放」到新疆後，借著英文老師的教導學習外語，因而為生活在封閉世界的他們打開一扇窗口，但美好的芳華很快被文革的殘酷所吞噬。

如同陳沖的導演處女作《天浴》，《英格力士》同樣是關於上海青年因為文革下鄉西藏或新疆發生悲劇及其中人性。

影片描述來自上海的英文老師及知識份子，為天山腳下「疆二代」的孩子傳授英文，為他們的世界打開了一扇窗。但是，文革中成人世界的複雜及無情又讓這些小孩捲入了鬥爭。涉世未深的純真迅速被政治吞噬。

1998年，《天浴》因為在沒有國家許可下，逕自於西藏拍攝，陳沖因此被中國當局禁止於中國拍片三年。然而她之後在台港以及美國的演出，並無中斷，贏得了兩座金馬影后及導演等多項獎項。

2019年，中國當下的影視審查仍然嚴格，《英格力士》由中國主流電影公司，北京嘉映影製作發行，通過審核，允許於新疆開拍，並等待上映，讓眾人皆想知道陳沖的文革文藝片，故事到底說了什麼。電影是否還保留王剛對「文革浪漫主義」的批判，或是能否能深刻呈現陳沖想表達的道德以及英雄故事。陳沖告訴BBC中文，所有影展上映的事情，都由發行公司處理，她本人沒有答案。

2016年在接受美國之音採訪時，她表明任何形式的審查對藝術都不是好事：「每個藝術家都希望有自己的聲音。每個市場都有限制，在美國，是製片人和公司對你提出各種各樣的要求，如果不是政治要求的話。我覺得任何一種形式的審查，都不利於藝術。」

電影是個時光機

來自上海知識份子家庭，陳沖數次於媒體中提及，她與兄長因為幸運而沒有下鄉，但她的外公是著名的藥理學家張昌紹，在文革間因為知識份子出身被批鬥，於她五歲時「因為不願意承認自己從沒有犯過的罪行，決定自己結束自己的生命。」

「我不是為了什麼目的而特別拍1970年代的故事，而是個下意識的動作吧。我要說的是個永恆的故事，那時候的人，以及人性。而電影是個時光機，只有電影可以把你transport (運輸)到那個時代去，去感受那個時代的語言，空氣以及質感。那個失去，只有借著電影才能複得」 陳沖說。

圖片版權 Getty Images Image caption 陳沖後來也加入許多獨立導演的新片獲獎無數

陳沖表示，這部電影是她這一代人的故事。她不能「泛泛地拍，而讓電影沒有了感染力。」

陳沖說她必須誠實地去挖掘自己個人的情感以及歷史，而每次回去拍70年代的電影都是在「時間的虎口（危機時刻），搶下了快失去的歷史，而歷史是有意義的，就是這樣」她說。

可以說，《天浴》與《英格力士》對她來說都帶有個人色彩。

陳沖曾向媒體說明，她的成長經歷中也曾遇到如小說中的英語老師般幫助她成長的師長。因此她「希望借電影傳達一種即使在艱難的環境中，人們依然望向縷縷陽光的溫暖和撫慰，一種看清生活真相之後，依然擁抱生活的英雄主義。」

在坎城影展曝光的電影《英格力士》海報中，便放上了法國思想家羅曼羅蘭（Romain Rolland）的名句：「世界上只有一種真正的英雄主義，那就是在認清生活的真相後依然熱愛生活」。

陳沖稱，對她個人來說真正的英雄，不是在戰場上。英雄是在生活中，對永恆的人性或道德有堅持，堅持熱愛生活的步伐就是真正的英雄。電影強調了在黑暗中保留下來的人性純真，就是導演要追求的英雄主義。

圖片版權 Getty Images Image caption 陳沖演出末代皇帝聞名全球

亞裔在好萊塢

陳沖1970年代末出演中國電影《小花》女主角，在中國成為家喻戶曉的明星。後來她留美並在在好萊塢站穩腳。

1987年，她出演名導貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）執導的《末代皇帝》而揚名國際；又在美國入大衛·林區（David Lynch）知名電視影集《雙峰》（twin peaks）中奠定其在好萊塢的地位。追求藝術成就的陳沖陸續參演了多部獨立電影，出演澳洲華裔導演的作品《意》讓她再奪金馬影后。

三十年前就在好萊塢成名的少數亞裔，如何看到去年因為《亞洲超級富豪》（Crazy Rich Asians）在美國捲起亞洲旋風？她說她對好萊塢「挺樂觀」，但「其實電影如果作為藝術來說，應該是以個體的藝術性來討論。」

她說每一件藝術品應該不能歸類到哪一種類別。但作為商品來說，如果它能夠帶給觀眾愉悅或讓觀眾欣賞，是件好事。《亞洲超級富豪》裏面有許多才華，這些才華結合在一起創造出一個美好的作品，讓觀影者感覺愉悅。它讓以後要做東方電影的電影人知道這可以作，「但以後是否都能這樣，還不一定。」

陳沖作為少數在華人世界中，能演能導的女創作人。她說這兩年年來也有許多人找她出演女主角，特別是中國電視劇。但因劇本以及劇情似乎不合她意而推掉。 「但是現在時間的付出，就是生命的付出，我不能再浪費生命，演我沒有感覺的劇本。」