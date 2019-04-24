中國海軍閲兵展實力 盤點令國際不安三大原因

你的器材不支持播放多媒體材料 中國海軍閲兵在青島舉行

中國在青島舉行多國海上聯合閲兵儀式，慶祝海軍建軍70週年，吸引了來自世界各地的代表和全世界新聞媒體的眼光。

4月23日在山東青島海域舉行大規模的海上閲兵，包括遼寧號航空母艦在內的中外軍艦及中國軍機受閲。但青島外海大霧籠罩，受閲軍艦在朦朧中若隱若現，軍機更完全隱沒在濃霧裏。

這次參與海上閲兵的中國軍艦共32艘，依序由8艘潛艇、7艘驅逐艦、8艘護衛艦、4艘登陸艦、4艘輔助艦及遼寧號列隊受閲。

這是繼2018年4月中國在南海舉行有史以來最大規模的海上閲兵之後，又一次舉世矚目的實力秀和「團結秀」。

中國官方新華社表示，超過60個國家派出代表出席在青島舉行的海上閲兵活動，其中30多個國家派出了高級海軍將領。

在閲兵儀式上，中國領導人習近平除了檢閲中國海軍32艘艦艇，還有另外13個國家海軍的18艘艦艇。

這13個國家包括俄羅斯、印度、泰國、越南、緬甸、馬來西亞、菲律賓、 日本，澳大利亞、孟加拉、韓國、文萊、新加坡；其中孟加拉和泰國的艦艇由中國建造。

圖片版權 Reuters Image caption 習近平在青島海上閲兵時，視察新軍艦 。

公關秀

美國沒有派出艦船參加此次閲兵，僅派出海軍上校級別的軍官參加活動。與2009年中國海軍建軍60週年時，美國海軍「菲茨·傑拉德」號驅逐艦參加在青島的海上閲兵相比，今年美國的低調出席，難免讓外界有諸多遐想。

報道此次海上閲兵的很多外國記者發回這樣的評論：這是中國對美國霸主地位的挑戰；中國作為海上強國的時代已經來臨。

中美經濟實力與10年前相比已經發生了很大的變化，中國海軍實力正在突飛猛進。

參加中國海上閲兵的國家中，既有與中國在東海有釣魚島之爭的日本，也有在南海與中國有主權之爭的菲律賓、越南、馬來西亞和文萊。

圖片版權 Reuters Image caption 首次亮相的中國核潛艇長征11號

習近平在會見外國代表時喊話：中國人民熱愛和平、渴望和平，堅定不移走和平發展道路。

他還強調，「中國堅定奉行防禦性國防政策」並表示「國家間要有事多商量、有事好商量，不能動輒就訴諸武力或以武力相威脅。各國應堅持平等協商，完善危機溝通機制，加強區域安全合作，推動涉海分歧妥善解決。」

習近平此番講話所針對的國家，中國內外都心知肚明。而能邀請到這些與中國有海上主權之爭的國家參加海上閲兵，無疑被視為中國一次成功的公關活動，也讓習近平的講話有了實實在在的落腳點，樹立起自身的榜樣作用。

然而，中國要消除外界，特別是美國對中國軍力的疑慮，相當困難。原因主要有以下三大方面：

軍費透明度

根據中國的說法，多國海軍艦艇聯合海上閲兵，是推動中國軍力更加透明的舉措：本次中國向外展示了海軍的潛艇、水面艦艇、航空兵、岸防以及陸戰隊五大兵種。

Image caption 為實施中國的「一帶一路」戰略，習近平倡導「樹立共同、綜合、合作、可持續的新安全觀」。

中國建造的排水量最大的新型戰略導彈核潛艇長征10號， 與航空母艦「遼寧號」都在海上閲兵的行列中。

在外界觀察人士看來，中國海上閲兵顯示軍力加強、國家自信的同時，難免也會讓周邊國家感到不安。

在青島採訪報道海上閲兵的BBC記者白洛賓（Robin Brant）分析說，這樣的閲兵，目的不僅僅是為了展示中國迅速擴建海軍的自豪感，而且是為了展示中國的崛起，這毫無疑問是一場實力秀。

實力秀對內有提升民族自豪感的功能，對外有震懾敵人的威力。然而，真正的軍事實力，應該是每個國家的高度機密，絶不會全盤托出。

正是因此，中國每年的軍費開支，成為外界觀察中國軍力的關鍵指標。2019年3月，中國人大公布將國防預算定在11899億元人民幣（約1774.9億美元）。

儘管中國每年都公布自己的國防預算，然而外界總是質疑中國的透明度，認為中國實際投入的資金應該高得多。

海軍實力

路透社在報道中國海上閲兵時認為，「隨著中國尋求將威力投送到遠離自身海岸的地方、保護貿易通道和海外公民，海軍是中國現代化的主要受益方。」

美國《國家利益》網站上刊登的文章認為，中國海軍正在以「快得有危險的步子」推進現代化，「過去10年建造了100多艘軍艦，速度之高超過了強大的美國海軍」。

中國《東方網》日前報道，2018年，中國海軍艦艇下水的噸位數超過20萬噸，佔全球2018年下水總噸位的三分之一以上，比美國海軍當年下水噸位還要高出將近2.5倍，另外在造船廠的生產線上還有幾十艘艦船等待建造。對中國軍艦下水數量之多，有人戲稱如「下餃子」一般。

總部設在倫敦的國際戰略研究所（IISS）在去年年初，就曾發表全球海軍軍事力量調查報告稱，以艦艇總噸位計算，中國過去4年間建造的海軍艦艇的總量，接近整個英國皇家海軍的規模，已經超過法國海軍規模。

如此數量、如此速度，讓人擔心。BBC記者白洛賓分析說：中國海軍的實力的確讓以往一直在太平洋上佔主導地位的美國感到 「鬧心」。「感到鬧心的還有澳大利亞，它擔心中國的影響力。特別是南海周邊的國家，因為中國宣稱在此擁有主權。另外還有生活在台灣島上的民眾。」

圖片版權 Google Image caption 吉布提背靠非洲大陸，與阿拉伯半島隔海相望。從這裏經紅海和蘇伊士運河可抵地中海直達歐洲大陸，向東則直通阿拉伯海和印度洋。

海外基地

2017年7月，中國解放軍在非洲國家吉布提修建的軍事基地正式成立，標誌中國第一個海外軍事基地的誕生。

儘管中國一再強調吉布提基地是「保障基地」，為的是中國在亞丁灣和索馬里海域護航、以及開展人道主義救援等國際義務。然而，吉布提「保障基地」一直是由中國軍方主導、軍方修建、軍方所用的軍事基地。

2018年12月，中國中央電視台走入吉布提基地，採訪了解放軍駐吉布提保障基地政委李春鵬。他在採訪中表示：我遠海護航保障將逐步從以補給艦伴隨保障為主，國外靠港為輔的方式，調整為以海外基地保障為主，國外其他港點和國內支援為補充的新模式。

外界分析人士認為，像吉布提這樣的海外基地對保護中國日益擴張的國際利益至關重要，而李春鵬的此番講話，之所以大有深意，是因為吉布提基地已趨成熟，堪稱中國海軍向外拓展的里程碑。

圖片版權 Xinhua Image caption 解放軍駐吉布提保障基地成立暨部隊出征儀式在廣東湛江某軍港舉行

中央電視台的報道也承認：中國海軍的保障體系不斷完善，吉布提保障基地的成立標誌著遠海保障向前跨越了一大步。

2019年1月的一次中國國務院新聞辦公室舉行的記者會上，解放軍中將何雷回答了這樣一個問題：中國未來將在海外建設多少個軍事基地？

他的回答是：首先，看看中國在執行聯合國賦予的任務當中還有哪些需要，需要在哪個國家建立；第二看有沒有這種可能，這些國家同意不同意。

他說：「需要和可能結合起來，建立保障基地的這種可能性還是存在的。」