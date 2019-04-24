中國海軍閲兵展實力 盤點令國際不安三大原因
中國在青島舉行多國海上聯合閲兵儀式，慶祝海軍建軍70週年，吸引了來自世界各地的代表和全世界新聞媒體的眼光。
4月23日在山東青島海域舉行大規模的海上閲兵，包括遼寧號航空母艦在內的中外軍艦及中國軍機受閲。但青島外海大霧籠罩，受閲軍艦在朦朧中若隱若現，軍機更完全隱沒在濃霧裏。
這次參與海上閲兵的中國軍艦共32艘，依序由8艘潛艇、7艘驅逐艦、8艘護衛艦、4艘登陸艦、4艘輔助艦及遼寧號列隊受閲。
這是繼2018年4月中國在南海舉行有史以來最大規模的海上閲兵之後，又一次舉世矚目的實力秀和「團結秀」。
中國官方新華社表示，超過60個國家派出代表出席在青島舉行的海上閲兵活動，其中30多個國家派出了高級海軍將領。
在閲兵儀式上，中國領導人習近平除了檢閲中國海軍32艘艦艇，還有另外13個國家海軍的18艘艦艇。
這13個國家包括俄羅斯、印度、泰國、越南、緬甸、馬來西亞、菲律賓、 日本，澳大利亞、孟加拉、韓國、文萊、新加坡；其中孟加拉和泰國的艦艇由中國建造。
公關秀
美國沒有派出艦船參加此次閲兵，僅派出海軍上校級別的軍官參加活動。與2009年中國海軍建軍60週年時，美國海軍「菲茨·傑拉德」號驅逐艦參加在青島的海上閲兵相比，今年美國的低調出席，難免讓外界有諸多遐想。
報道此次海上閲兵的很多外國記者發回這樣的評論：這是中國對美國霸主地位的挑戰；中國作為海上強國的時代已經來臨。
中美經濟實力與10年前相比已經發生了很大的變化，中國海軍實力正在突飛猛進。
參加中國海上閲兵的國家中，既有與中國在東海有釣魚島之爭的日本，也有在南海與中國有主權之爭的菲律賓、越南、馬來西亞和文萊。
習近平在會見外國代表時喊話：中國人民熱愛和平、渴望和平，堅定不移走和平發展道路。
他還強調，「中國堅定奉行防禦性國防政策」並表示「國家間要有事多商量、有事好商量，不能動輒就訴諸武力或以武力相威脅。各國應堅持平等協商，完善危機溝通機制，加強區域安全合作，推動涉海分歧妥善解決。」
習近平此番講話所針對的國家，中國內外都心知肚明。而能邀請到這些與中國有海上主權之爭的國家參加海上閲兵，無疑被視為中國一次成功的公關活動，也讓習近平的講話有了實實在在的落腳點，樹立起自身的榜樣作用。
然而，中國要消除外界，特別是美國對中國軍力的疑慮，相當困難。原因主要有以下三大方面：
軍費透明度
根據中國的說法，多國海軍艦艇聯合海上閲兵，是推動中國軍力更加透明的舉措：本次中國向外展示了海軍的潛艇、水面艦艇、航空兵、岸防以及陸戰隊五大兵種。
中國建造的排水量最大的新型戰略導彈核潛艇長征10號， 與航空母艦「遼寧號」都在海上閲兵的行列中。
在外界觀察人士看來，中國海上閲兵顯示軍力加強、國家自信的同時，難免也會讓周邊國家感到不安。
在青島採訪報道海上閲兵的BBC記者白洛賓（Robin Brant）分析說，這樣的閲兵，目的不僅僅是為了展示中國迅速擴建海軍的自豪感，而且是為了展示中國的崛起，這毫無疑問是一場實力秀。
實力秀對內有提升民族自豪感的功能，對外有震懾敵人的威力。然而，真正的軍事實力，應該是每個國家的高度機密，絶不會全盤托出。
正是因此，中國每年的軍費開支，成為外界觀察中國軍力的關鍵指標。2019年3月，中國人大公布將國防預算定在11899億元人民幣（約1774.9億美元）。
儘管中國每年都公布自己的國防預算，然而外界總是質疑中國的透明度，認為中國實際投入的資金應該高得多。
海軍實力
路透社在報道中國海上閲兵時認為，「隨著中國尋求將威力投送到遠離自身海岸的地方、保護貿易通道和海外公民，海軍是中國現代化的主要受益方。」
美國《國家利益》網站上刊登的文章認為，中國海軍正在以「快得有危險的步子」推進現代化，「過去10年建造了100多艘軍艦，速度之高超過了強大的美國海軍」。
中國《東方網》日前報道，2018年，中國海軍艦艇下水的噸位數超過20萬噸，佔全球2018年下水總噸位的三分之一以上，比美國海軍當年下水噸位還要高出將近2.5倍，另外在造船廠的生產線上還有幾十艘艦船等待建造。對中國軍艦下水數量之多，有人戲稱如「下餃子」一般。
總部設在倫敦的國際戰略研究所（IISS）在去年年初，就曾發表全球海軍軍事力量調查報告稱，以艦艇總噸位計算，中國過去4年間建造的海軍艦艇的總量，接近整個英國皇家海軍的規模，已經超過法國海軍規模。
如此數量、如此速度，讓人擔心。BBC記者白洛賓分析說：中國海軍的實力的確讓以往一直在太平洋上佔主導地位的美國感到 「鬧心」。「感到鬧心的還有澳大利亞，它擔心中國的影響力。特別是南海周邊的國家，因為中國宣稱在此擁有主權。另外還有生活在台灣島上的民眾。」
海外基地
2017年7月，中國解放軍在非洲國家吉布提修建的軍事基地正式成立，標誌中國第一個海外軍事基地的誕生。
儘管中國一再強調吉布提基地是「保障基地」，為的是中國在亞丁灣和索馬里海域護航、以及開展人道主義救援等國際義務。然而，吉布提「保障基地」一直是由中國軍方主導、軍方修建、軍方所用的軍事基地。
2018年12月，中國中央電視台走入吉布提基地，採訪了解放軍駐吉布提保障基地政委李春鵬。他在採訪中表示：我遠海護航保障將逐步從以補給艦伴隨保障為主，國外靠港為輔的方式，調整為以海外基地保障為主，國外其他港點和國內支援為補充的新模式。
外界分析人士認為，像吉布提這樣的海外基地對保護中國日益擴張的國際利益至關重要，而李春鵬的此番講話，之所以大有深意，是因為吉布提基地已趨成熟，堪稱中國海軍向外拓展的里程碑。
中央電視台的報道也承認：中國海軍的保障體系不斷完善，吉布提保障基地的成立標誌著遠海保障向前跨越了一大步。
2019年1月的一次中國國務院新聞辦公室舉行的記者會上，解放軍中將何雷回答了這樣一個問題：中國未來將在海外建設多少個軍事基地？
他的回答是：首先，看看中國在執行聯合國賦予的任務當中還有哪些需要，需要在哪個國家建立；第二看有沒有這種可能，這些國家同意不同意。
他說：「需要和可能結合起來，建立保障基地的這種可能性還是存在的。」