圖片版權 DigitalGlobe Image caption 越南在Nam Tu島上的建造工程

中國和越南都在南海修建人工島，但美國之音報道說，中國造島受到的關注和批評超過了越南的造島行動，因為越南的造島進度慢，而且被許多人認為是防禦性質。

越南在其控制了數十年而且距離大陸最近的島礁上進行擴建。澳大利亞新南威爾士大學的塞耶(Carl Thayer)教授對BBC越南語記者說，中國清楚越南在南沙群島的建造工程，但到目前為止還沒有公開發聲。

不過塞耶教授說，中國對菲律賓在中業島上的建設作出更強烈的反應。他認為同菲律賓總統向中國示好相比，越南的做法更正確，這樣才能捍衛自己的主權。

圖片版權 xinhua Image caption 2016年7月中國客機在渚碧礁新建機場著陸。

越南建島得到理解

本月初「亞洲海事透明倡議」發佈報告說，越南從2017年開始就在大約10個主要的島嶼上修建各種設施，包括在南少群島越南佔據的最大島嶼上修建了一個體育場，而且把一個750米長的飛機跑道延長到1300米。

南沙群島被越南軍方控制了數十年的島嶼上的建造工程包括填海，建築上安裝太陽能板。報告還說，越南在有時候處於水下的礁石和沙灘上修建了25個停泊港。

新南威爾士大學的塞耶教授說，2002年中國同東盟簽訂行為行為凖則宣言，各方承諾在南海停止奪取佔領島礁的行為。但在宣言簽署之前，越南就佔有南沙群島（越南稱「長沙群島」）的一些島礁。

胡志明大學的國際關係系主任阮忠（Trung Nguyen）說，越南在建造抵禦惡劣天氣的填海工程進展比較緩慢，工程一般避免使用大型船隻，以避免吸引國際注意。

塞耶教授說，「亞洲海事透明倡議」的報告提到的2015以後越南在南沙群島建島工程可能會引起其他國家效仿去填海建島。但他說中國在南海的大片地區擴建搞軍事化，相比之下，其他國家的建造微不足道，越南在南沙群島的建設工程不能同中國的規模相提並論。

圖片版權 Alberto Buzzola/Getty Images Image caption 越南海軍在長沙

「亞洲海事透明倡議」項目負責人波林（Gregory Poling）說，越南的島礁擴建工程的目的是增加中國奪取這些島礁的難度。他說，越南的目的是讓島上的設施能夠長期存在，要中國人在奪取這些島礁時付出更多代價。

他還說，在海上中國一般不會強力對付越南，因為越南人受到逼迫，敢於同中國艦船「碰撞擠壓」。

中國建島引起警惕

外部觀察認為，越南沒有像中國那樣進行大規模造島工程，另外越南是地區組織東盟的成員。因此越南在南海的建造工程並沒有引起如對中國的填海造島那樣的外部反應。

中國官員雖然同東盟有交流，但並沒有定期同東盟領導人，國防部長和外交部長會談的機制。新加坡國際事務研究所的胡逸山認為，東盟國家不會彼此開戰，因為東盟國家能夠找到共識。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院的副教授張嘉松也認為，東盟成員國決不會彼此對抗。他認為這是東盟內部的共識，即在南海的申索國不會破壞面對中國"威脅"的共同利益。

圖片版權 xinhua Image caption 中國在南沙群島的渚碧礁上建造了機場跑道

中國聲稱擁有南海有爭議海域90%的主權，包括許多越南和其他幾個國家認為屬於他們的海域。文萊，馬來西亞，菲律賓和台灣都在南海有主權申索。中國的填海造島工程特別令越南緊張，因為中國控制了南海的西沙群島 ，而河內對西沙群島和南沙群島的三個大島都有主權要求。

「亞洲海事透明倡議」的報告認為，中國的造島工程包括為軍用飛機和雷達建造的大批基礎設施。2016年美國國防部的評估認為，中國填海獲得1294公頃的土地面積，加強了對島礁和環礁的控制。

因為中國和菲律賓對越南控制的南海島嶼也有主權要求，因此他們多年來多次對越南提出抗議，反對他們的填海造島工程。但這些抗議並沒有引起多大反響，學者認為越南並沒有被視為多大的威脅。

越南還得到日本和美國的支持，他們都希望能遏制中國的擴張。拉惹勒南國際研究院的張嘉松說，日本在2014年決定向越南捐贈6艘海岸巡邏艇，幫助越南提高軍事投送能力。美國軍艦也定期在南海巡航，對中國發出警示。