中國「一帶一路」高峰論壇 面對多種質疑聲浪

圖片版權 Getty Images Image caption 一名男子在"一帶一路"論壇會徽前拍照。

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在周四（4月25日）登場，這是中國兩年後再次就「一帶一路」倡議，舉行第二次重大國際會議。

此次會議有來自37個國家的領袖和兩個國際組織出席，但並未有民間團體參加。此外，美國及印度皆未派代表參加。學者分析，今年論壇將會著重於如何深化與各國合作，並對外界質疑作出解釋。

質疑中開幕

各國政要周三陸續抵達中國，北京安檢也因此升級。論壇首日將舉行多場合作論壇和一場企業家大會，各國領袖也在26日論壇正式開幕式前，各自與中國領導人習近平舉行閉門會議。

中國官方統計，截至2019年3月底，中國已與125個國家簽署合作協議，這些國家的GDP佔全球的36%，是世界總人口的六成。不過仍有多國對於與中國合作持保留態度，例如印度就連續兩屆拒絶參加「一帶一路」高峰論壇，而兩年前派出白宮官員的美國，今年則沒有派出任何官員出席，並批評稱，習近平的「一帶一路」倡議是「虛榮計劃」。

就在論壇開幕前夕，緬甸22日有超過3000人在克欽邦示威遊行，要求政府不要重啟中國投資的密松大壩（Myitsone dam），這已是緬甸公眾今年第2次為此集會抗議。

圖片版權 Getty Images Image caption 緬甸領導人昂山素季抵達北京。

去年11月，美國副總統彭斯曾指責中國「一帶一路」計劃，令參與的發展中國家負上龐大債務。台灣政治大學東南亞研究中心執行長楊昊向BBC中文表示，中國的「一帶一路」倡議，需要回應國際社會以及各國對於「負債陷阱」的擔憂，以及解釋外界對於「一帶一路」的透明度和輸出威權意識形態的質疑。

中國前領導人鄧小平翻譯、中國與全球化智庫副主任高志凱接受BBC中文採訪時表示，西方對於「一帶一路」導致國家債務危機的指責並不正確。

他解釋，大規模建設後，可以帶來的成效都應該被納入評估，而不是光看舉債。他舉例，像是修建港口，就能創造很多工作機會，土地和工廠價值都會提高，最後受惠的是當地人民和政府，不能單看舉債數字。他說：「就像你不會怪學生申請學費貸款。」

不過債務問題仍是各國關注焦點，最常被拿來當作例子的，是斯里蘭卡因為無力償還債務，中國招商局集團接管了該國耗資13億美元的漢班托塔港（Hambantota）的運營，租期99年。

Image caption "一帶一路"被許多評論家比作中國的第二次開放和中國的馬歇爾計劃，甚至被認為是中國的外交傑作

「重整世界政局」

除了債務問題，中國的「一帶一路」計劃是否足夠透明，當地人能否直接受惠，以及中國是否通過「一帶一路」輸出威權意識也引發討論。

楊昊分析，日本及韓國與各國的大型合作計劃時，會考量到人權和環境優先等議題。他說：「中國的『一帶一路』不會考慮這些，這就是一種威權意識的輸出。」

圖片版權 Getty Images Image caption 北京街頭隨處可見"一帶一路"論壇的廣告。

連續兩屆的「一帶一路」高峰論壇，習近平都親自出席。外界分析，「一帶一路」是習近平任內最重要的一項外交核心政策。楊昊表示，「一帶一路」的目的是企圖主導以及建立一套以中國為核心的制度，使各國與中國合作後形成一個互賴關係，但互賴結構是合作國對中國的高度依賴。他說：「某種程度是中國要重整世界政局。」

但高志凱有不同看法，他認為，中國已是第二大經濟體及最大的製造業國家，若與其他國家合作，都是在互利下執行合作計劃。他說：「若對方不願意，中國單槍匹馬也不能可能完成。」

但他也表示，「一帶一路」是可能個50至100年的倡議，需要有長遠規劃。他說：「不能換個政府或經濟放緩就不做了，這樣會害自己也害其他國家。」他強調，「一帶一路」是個目的，通過連結的手段，促進經濟發展。

安保升級

連續兩屆「一帶一路」高峰論壇，都選在距離北京市區約70公里的北京雁棲湖國際會議中心舉行，從主辦單位所安排的媒體中心前往該會議地點得耗時約1個小時。

至開幕前一天，主辦方並未提供附有詳細時程表的會議日程，只列出首日將舉辦12場聚焦務實合作的論壇和800位企業參加的企業家大會、周五（4月26日）習近平將出席首腦論壇開幕式發表演講，4月27日則將舉行領導人圓桌峰會。

Image caption 來自全球各地的媒體抵達北京報道「一帶一路」論壇。

來自各國的記者已在峰會前陸續抵達北京，馬來西亞媒體特別關注中國投資的馬來西亞高鐵計劃，而菲律賓國內則因為南海主權爭議出現反中聲浪，主流媒體皆派了首席記者報導中菲兩國關係。

BBC中文記者周二（4月23日）晚間在北京機場遇到剛抵達北京的一批尼日利亞代表團，其中包括多名部長。該國駐華大使吉達（Baba Ahmad Jidda）對BBC中文說，「我們非常重視這次的論壇，否則怎麼會派這麼多官員參與。」

位於市區的媒體中心安檢十分嚴格，記者經由交通車前往必須通過兩道安檢。峰會開始的前一天，一連舉辦多場媒體吹風會，介紹各地參與「一帶一路」的建設情況。而酒店及媒體中心提供給記者的無線網絡，皆不需要透過VPN「翻牆」，就能連接被中國國內屏蔽的網站。