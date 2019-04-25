圖片版權 Getty Images Image caption 《復仇者聯盟4：終局之戰》預計將打破一系列票房紀錄。

這已經被廣泛預期是2019年裏最重大的一部票房大片，而在中國這個北美之外最大的電影市場，它更是一場關於影迷情懷的終極狂歡。

4月24日零點，萬眾期待的漫威電影宇宙（The Marvel Cinematic Universe）超級英雄系列電影的最新作品《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）如期在中國大陸和香港地區上映。

這是漫威超級英雄系列的第22部電影，也被指是擁有鋼鐵俠、雷神和黑寡婦等經典角色的長系列故事最終章，此次在中國上映時間比北美早兩天，更加令電影成為華語地區的一個票房現象。

早在上映前，它就已經打破中國影史的多項紀錄：提前12天開賣的預售首日內票房已破億元人民幣，是中國影史上的第一次；至上映前一天的總預售突破7億元，創下中國市場電影預售紀錄。

據路透社報道，至4月25日統計，電影在中國大陸上映首日票房已超過1.07億美元。

這一數字已遠超2017年《速度與激情8》創下的中國進口電影單日票房4.8億人民幣（約7000萬美元）的紀錄。

「不惜一切」的搶票戰

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這場編排周密的票房營銷戰早在上映前一個月已經打響：漫威影業（Marvel Studios）選在3月29日零時在官方新浪微博帳戶上發佈電影海報，宣佈電影將在4月24日上映。

漫威發佈的帖文是「不惜一切代價」，這是電影海報上為電影中的英雄故事寫下的宣傳語，卻又一語相關地帶動了隨後開始的預售搶票熱潮。

與這一系列電影的一貫做法相同，鐵桿影迷對電影上映後最大的擔憂之一是被先看完的觀眾在社交媒體上「劇透」，因此搶先進入電影院觀看成為影迷們的一大追求。

這一次中國上映早於歐美，據信令中國的漫威迷搶先觀影的熱情更高。

圖片版權 Sina Weibo Image caption 影迷在漫威影業官宣首映日期的帖子下表達興奮之情。

預售搶票在中國和歐美同樣火爆，多地傳出售票網站一度癱瘓的消息，不過在中國內地則出現另外的問題。

部分影院的預售票價格高達300元人民幣，二三線城市的票價也達到200元，被指是「國內見過最貴的電影票」。

據中國媒體報道，其中上海萬達影城曾經在微博上發佈宣傳廣告，在旗下多家影院推出首映日「皇帝座」，以300元人民幣的價格出售首映日影廳內的最佳座位；在引發「官方黃牛」的爭議後，該微博帖文隨後不再顯示。

圖片版權 Getty Images Image caption 對於很多好萊塢影星來說，中國行已經成為他們的必修功課。

90後的共同記憶

不過，票價和售票形式的爭議並沒有影響《複聯4》在中國影迷當中的口碑。據影迷交流平台豆瓣的數據顯示，《複聯4》的平均評分為9.0，屬於科幻片和動作片類別中的前2%。

多數影迷「遵守」了不劇透的共識，而網民仍然在評論當中對這個跨度超過十年的系列走向完結表達了自己的感嘆。

「獻給我人生中最美好的十一年。謝謝你，漫威，謝謝你讓我的青春有了一個最完美的結局，」一條獲得超過6000點讚的評論說。

另一條獲讚超過7000的評論則說：「我是一個90後，我曾經很羨慕『上一代人』：40年前的觀眾，他們的影院裏有星戰正傳三部曲的落幕；20年前的觀眾，能在影院裏看到指環王系列的終章。影迷們的悲歡並不相通，但現在我們也有了共同的記憶：漫威電影宇宙。謝謝你，《復仇者聯盟》。」

而出現最多的其中一句話則是電影一句經典台詞的引用：「I love you three thousand times （我愛你三千次）。」

超級英雄電影與中國市場

BBC記者費爾南多·杜阿特（Fernando Duarte）

根據美國電影協會（Motion Picture Association of America）統計，中國是美國之外世界最大的電影市場。

據估計，中國影院在2018年收入超過90億美元，比它最近的競爭對手日本票房年收入（20億美元）多出三倍有多。

令超級英雄電影背後的高管高興的是，中國觀眾很喜歡這些電影，儘管這個國家並沒有漫畫文化——從1950至1970年代，西方偶像在中國受到嚴格審查，第一部《超人》系列電影直至1985年才在中國上映，這時離該部電影問世已經過去七年。

International Box Office Markets Revenue by country in 2018 (in $ billion)

中國諮詢公司藝恩研究智庫（Entgroup）的數據顯示，超級英雄電影是歷來在中國最賺錢的外國電影類別。《複聯3：無限戰爭》（Avengers: Infinity War）在中國就收獲了3.6億美元。

事實上，像《好萊塢報道》（The Hollywood Reporter）這樣的行業旗刊早就聲稱，為了進一步進入這個市場，這一類別的電影已經計劃，要在未來讓亞裔超級英雄在電影中出現。

為什麼《複聯4》那麼重要？

漫威對於其系列電影的結構編排是分成多個階段的，而每一部的結尾都會帶到另一部「復仇者」系列角色的電影。

《復仇者集結》（Avengers Assemble）代表著第一階段的結束，《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）則帶來了第二階段的終結。

《終局之戰》不僅是第三階段的終結，也意味著被漫威影業總裁凱文·費吉（Kevin Feige）稱為「無限傳奇」（The Infinity Saga）系列的22部電影走到尾聲。

圖片版權 CNS Image caption 《終局之戰》被很多影迷看作是與一系列經典角色告別的機會。

這並不意味著漫威系列的故事不會繼續下去，但是在《終局之戰》當中哪些英雄將會在故事中留下來卻似乎沒有懸念，因為這部電影正好也是漫威系列的多名巨星與電影公司合約到期前的最後一部。

此前已經有廣泛報道，飾演「美國隊長」的克里斯·埃文斯（Chris Evans）、飾演「雷神」的克里斯·海姆斯沃斯（Chris Hemsworth）和飾演「鋼鐵俠」的小羅伯特·唐尼（Robert Downey Jr）與電影公司的合約均已完結。

此外，還有廣泛猜測指，「黑寡婦」斯嘉麗·約翰森（Scarlett Johansson）、「鷹眼」傑里米·雷納（Jeremy Renner）和「綠巨人」馬克·魯法羅（Mark Ruffalo）也已經完成合約。

雖然有報道指，另一部「黑寡婦」電影仍在製作當中，但是它可能是一部前傳，因此無法保證斯嘉麗的角色還會在今後的系列中出現。

有一點是肯定的，三個小時的電影時長，將令鐵桿影迷有足夠的時間與這些他們鍾愛的角色一一告別。