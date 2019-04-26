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今年是中國「六四」天安門事件30週年，香港「六四紀念館」星期四（26日）在新址重新對外開放，吸引了數十家香港及海外媒體採訪。 負責紀念館的香港支聯會稱，選擇這個日子開幕，是因為30年前的今天，中共官方《人民日報》發表了題為《必須旗幟鮮明地反對動亂》的社論，把八九學生民主運動定性為一場「動亂」，這也為後面的軍事鎮壓作了鋪墊。

支聯會在1989年5月成立的香港組織，目的是支持中國民主運動，以「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」為綱領。支聯會一直希望為「六四」開設一所永久紀念館，保留真相和記憶，思考歷史教訓，稱這個展覽是「中國土地上唯一能說出真相」的場所。

香港過往是最重視悼念「六四事件」的華人地方，每年的燭光晚會吸引數以萬計的人出席。然而，近年因深陷中港矛盾政治風波，香港的言論和集會自由出現倒退跡象，連帶悼念「六四」，也變得愈來愈困難。

舊的「六四紀念館」被其他業主投訴而被迫搬遷，在搬到新址又在開幕前遭不明人士闖入破壞；原本有人希望出書講述當年營救北京學生的「黃雀行動」，但近期因為香港政府推動「逃犯條例」，多名受訪者婉拒實名接受採訪，說出真相。

支聯會秘書李卓人對BBC中文坦言，「香港已經不是以前的香港」，悼念「六四」的活動遭受前所未有的打壓，他擔心更多人會因而害怕，不敢公開悼念「六四」，令保留真相愈來愈困難。

「六四紀念館」在新址重開

這個新館面積83平方米，只有一個標凖籃球場大小的五分之一，入口有一個計時器，計算距離1989年6月4日距今多久，並特別用了64張黑白照，重現當年的畫面。

場內有展板講述八九民運的時序，以及一些死難者的遺物，其中一顆子彈，是當時中槍一名民運人士張健捐給紀念館，支聯會把這顆子彈放在當眼位置。張健已在4月中病逝。

支聯會承認內容與5年前的紀念館大同小異，並沒有收集到一些新的展品，不過就以較新的方式，例如虛擬實境技術，去呈現置身燭光集會的現場。

一些到場看展覽的人認為，雖然沒有新的展品，但因為具有特別意義，仍然會專呈來參觀。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 在新館入口有一個計時器，計算距離1989年6月4日距今多久。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 現場有64張圖片展示八九民運的情景。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 六四紀念館展出的物品。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 這是在現場中槍身亡的高中生王楠留下的頭盔與眼鏡。

命運多舛的紀念館

要把真相留下來公開讓公眾展覽並不容易，5年前，這所紀念館原本設於尖沙咀，但遭到大廈內其他業主反對，被迫搬遷。經過籌款和安排，支聯會在旺角購入一個單位，希望紀念館能夠繼續運作。

然而在開幕前約半個月，紀念館遭不明人士闖入破壞，大門的鐵閘被破壞，而總電掣、總電掣箱及多個插座被人用鹽水淋濕，當時房間仍在裝修，並沒有任何展品。支聯會主席何俊仁說，他相信事件是出於政治動機，會為紀念館加強保安措施。警方正在調查。

圖片版權 HK Alliance Image caption 支聯會提供的圖片，指六四紀念館開幕前遭不明人士闖入破壞。

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開幕當天，一批反對設立六四紀念館的「愛國」示威者在大廈門外高叫口號抗議。其中一個示威團體「同心護港」的召集人曹達明對BBC中文表示，指紀念館「誣蔑國家」。他強調自己不受任何團體操控，是「自發」組成的「愛國愛港」組織。

BBC中文記者凖備乘坐升降機到達會場時，一度遭受一名不知身份的中年男子推搡，企圖阻止記者採訪開幕儀式，其後由支聯會人員及保安安排下，記者才能抵達會場。

在開幕儀式舉行時，一批消防人員突然到所在大廈調查，原因是有人報案報稱大廈懷疑有不明氣體，後來警方證實是虛驚一場。有自稱附近的「居民」稱，擔心大廈的消防安全問題。

這些吵吵鬧鬧聲目標只有一個，就是要把六四紀念館趕走。支聯會秘書李卓人對BBC中文坦言，認為有人刻意「搞小動作」，目標不單是向紀念館施壓，而是威脅同一大廈的其他業主。他形容這是「大陸文革式鬥爭方法」，「群眾打群眾」，找人來滋擾其他人，把大廈搞到「雞犬不寧」，他擔心其他業主會抵擋不了壓力，會好像上一次般，集體向紀念館施壓。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 一批反對設立六四紀念館的示威者在大廈門外抗議。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 一批消防人員突然到紀念館所在大廈調查。

維園的燭光會否消失？

紀念館只是香港悼念「六四」活動的其中一環，其他活動同樣遭受不同的打壓和挫折。

支聯會以及其它機構難以邀請「六四事件」的見證者或流亡海外的民運人士親身到香港演講或交流，因為那些著名的學運領袖王丹和吾爾開希，早已被拒入境港澳地區，所以這類交流，只能出現在台灣，不過兩岸關係的對立，台灣民眾對「六四」的關心程度，比不起香港的熱度。

支聯會原本希望出書，講述當年秘密營救北京學生及民運人士的「黃雀行動」，原本已經完稿，但香港政府近期大力推動可以把「罪犯」移交到大陸的「逃犯條例」，多名受訪者出於人身安全為理由，不讓這本書寫出他們的真實名字，暫時不知道，這本書能否出版。

香港政府推動的「逃犯條例」引發廣泛關注，反對人士擔心「逃犯條例」會令在香港的人，有機會被中國大陸安插一些罪名而被移送到中國大陸接受審訊。美國、加拿大、英國也相繼發表聲明表達關注。一些香港的運動人士憂慮，他們支持中國人權的活動也會成為被移交到中國大陸的罪名。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 李卓人擔心香港有朝一日連舉行六四燭光晚會都會被打壓。

李卓人說，難保有朝一日，連舉行維園的燭光晚會也會被針對，這個年度晚會每年都會高叫「結束一黨專政，追究屠城責任」的口號，中國當局可以把其視之為「煽動罪」，繼而追究籌辦活動的人。

「香港是華人地區唯一可以每年有十萬支燭光，控訴中共的地方，大陸一直想鎮壓的六四的記憶，我們是重要的基地去悼念六四，」李卓人說，「但無論如何受到打壓也好，我們最重要的是人心不變，我們便會繼續抗爭，不會放棄。」