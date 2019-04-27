香港佔中案宣判、中國「一帶一路」高峰論壇與本周更多好故事

圖片版權 Reuters Image caption 陳健民、戴耀廷和朱耀明在一批支持者陪同下到法院聽取判刑。

2019年第17周，在中國，「一帶一路」高峰論壇在質疑中開幕；多國海上聯合閲兵儀式令國際不安；中共罕見高規格悼念最高人民法院前院長、中國司法領域改革人物肖揚。另外，香港佔中案宣判刑期，「佔中三子」及另外六名民主派人士的「公眾妨擾」罪名成立。國際上，朝鮮領導人金正恩和俄羅斯總統普京首次會面，承諾加強兩國關係。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 中國「一帶一路」高峰論壇在質疑聲浪中開幕

Image caption 「一帶一路」被許多評論家比作中國的第二次開放和中國的馬歇爾計劃，甚至被認為是中國的外交傑作

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在周四（4月25日）登場，這是中國兩年後再次就「一帶一路」倡議，舉行第二次重大國際會議。

此次會議有來自37個國家的領袖和兩個國際組織出席，但並未有民間團體參加。值得注意的是，美國及印度皆未派代表參加。學者分析，今年論壇將會著重於如何深化與各國合作，並面對來自外界質疑。

2. 金正恩俄羅斯遠東首會普京，雙方謀劃不同引關注

圖片版權 EPA Image caption 朝鮮領導人金正恩和俄羅斯總統普京。

朝鮮領導人金正恩和俄羅斯總統普京周四（4月25日）在首次會面時承諾加強兩國關係。

會談開場時，兩位領導人提到了朝俄在歷史上長久以來的外交關係。普京表示，他希望幫助平息朝鮮半島的緊張局勢。

3. 香港佔中案宣判刑期：「我們不會被入獄所擊倒」

圖片版權 Fong So/ AFP Image caption 香港雨傘運動。

香港「佔中三子」及另外六名民主派人士（合稱「佔中九子」）早前被裁定「公眾妨擾」罪名成立，法院周三（4月24日）判刑，「佔中」發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明被判監16個月，其中朱耀明因為身體狀況獲緩刑兩年。

4. 中國海軍閲兵展實力，盤點國際不安三大原因

你的器材不支持播放多媒體材料 中國海軍閲兵在青島舉行

中國在青島舉行多國海上聯合閲兵儀式，慶祝海軍建軍70週年，吸引了來自世界各地的代表和全世界新聞媒體的眼光。

4月23日在山東青島海域舉行大規模的海上閲兵，包括遼寧號航空母艦在內的中外軍艦及中國軍機受閲。這是繼2018年4月中國在南海舉行有史以來最大規模的海上閲兵之後，又一次舉世矚目的實力秀和「團結秀」。

5. 中國罕見高規格悼念最高法前院長肖揚 讚其六四期間「立場堅定」

圖片版權 Xinhua Image caption 中國國家主席習近平前往悼念肖揚。

中共罕見高規格悼念最高人民法院前院長，中國司法領域改革人物肖揚，盛讚其89年「六四」期間「立場堅定，旗幟鮮明」。

肖揚19日在北京去世，享年81歲。 周一（4月22日），習近平、李克強等七名政治局常委和副主席王岐山前往八寶山革命公墓送別。