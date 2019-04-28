西藏班禪喇嘛與轉世靈童：根敦確吉尼瑪失蹤30年的故事

圖片版權 International Tibet Network Image caption 自6歲起，根敦確吉尼瑪便失蹤了，今年他30歲生日，有人以電腦技術，使用他小時候的照片，推測他現在的模樣。

西藏藏傳佛教第二位最重要的人物根敦確吉尼瑪（Gedhun Choekyi Nyima）在1995年年僅六歲的時候，便被中國當局抓走，成為全球最年輕的政治犯。24年之後，根敦確吉尼瑪仍然下落不明，讓人憂慮西藏佛教的未來。

西藏藏傳佛教相信轉世，在第十世班禪額爾德尼圓寂後，第十四世達賴喇嘛認定根敦確吉尼瑪為轉世靈童，但不被中國政府承認。中國官方稱，第十世班禪是死於心臟病，但有些人認定他是被中國政府毒害。

Image caption 根敦確吉尼瑪（Gedhun Choekyi Nyima）小時候的照片。

根敦確吉尼瑪在哪兒？

1995年5月14日，西藏精神領袖達賴喇嘛在印度宣佈，根敦確吉尼瑪是轉世靈童。根敦確吉尼瑪生於西藏自治區那曲地區嘉黎縣，其父母是醫生和護士。

中國當局一直希望在沒有達賴喇嘛參與下確認轉世靈童，他們隨即帶走了根敦確吉尼瑪及其他家人，然後安排其他服從中共指令的佛教領袖去選出班禪。

自從1995年5月17日 ，根敦確吉尼瑪從沒出現在公眾視野。香港《南華早報》曾經引述官員指，他身在甘肅，但亦有傳他在北京附近。

2000年10月，英國時任外長羅賓庫克（Robin Cook，郭偉邦）在出席英國國會下議院外交事務委員會一個會議時說，「每當我們問有關根敦確吉尼瑪的問題時，中國政府都向我們強調，他身體健康，被照料得很好，他的父母不願看到國際干預。」

「在上周的最後一次會議上，我們曾經收到他們出示的兩張照片，他們聲稱是根敦確吉尼瑪，相中的他在家裏，我們並沒有被准許去親自確認這則消息。」

2000年，根敦確吉尼瑪11歲，相中的他在打乒乓球，第二張相看到他背著鏡頭，在黑板上寫字。這兩張相，只是向英國官員展示，但英國政府沒有得到這些照片。

2018年4月，達賴喇嘛指根敦確吉尼瑪仍然健康生活，並接受正常教育。

為何有人製作根敦確吉尼瑪假想圖？

文首的照片是國際西藏網絡（International Tibet Network）託付法醫藝術家蒂姆‧維頓（Tim Widden）在根敦確吉尼瑪30歲生日製作。這不是一張真實的圖片，而是維頓使用了根敦確吉尼瑪小時候的照片，假定他的體重、高度和估計他的髮型，透過科技模擬技術，推測他目前的外貌。

通常，為失蹤人口製作年齡進程圖，是需要多張圖片以及家屬、兄弟姊妹的照片作參考，但在這次，他只能依靠一張圖來推測。

國際西藏網絡希望這張照片可以吸引國際關注，讓中國政府提供更多有關新訊息，並確保根敦確吉尼瑪可以在西藏或其他地方自由地生活。

圖片版權 International Campaign for Tibet Image caption "國際聲援西藏運動"四年前曾經發表另一張同樣是根敦確吉尼瑪（26歲）的電腦假想圖片，相中人穿上僧袍，但沒有證據顯示他獲中國當局承認為班禪。

另外一個組織「國際聲援西藏運動（the International Campaign for Tibet）」四年前曾經發表另一張同樣是電腦假想的圖片，那是正值他失蹤20週年的時候。雖然相中人穿上僧袍，但沒有證據顯示他獲中國當局承認為班禪。中國當局說，他在唸書，但從不透露他在念甚麼。

班禪喇嘛為何重要？

班禪喇嘛又稱為班禪額爾德尼，是藏族佛教格魯派中轉世傳承的領袖，與達賴喇嘛並稱。傳統上，班禪和達賴彼此是各自的導師，亦互相協助認定對方的轉世靈童。班禪比達賴年輕50歲，預計班禪長大後會尋找並確認達賴喇嘛的轉世靈童。

圖片版權 Getty Images Image caption 達賴喇嘛表示，他的繼任人可能會出現在印度。

中國政府1995年宣稱確吉傑布為第十一世班禪，他擔任中國佛教協會和全國政協委員等職位，但他不被西藏流亡政府承認。達賴喇嘛在2011年表示，中國政府一直等他的離世，好讓他們能選擇誰是第十五世達賴喇嘛。

一般而言，班禪喇嘛會領導尋找達賴喇嘛轉世的工作，「國際聲援西藏運動」副主席布瓊次仁（Bhuchung Tsering）預計，中國當局會利用他們選擇的班禪去進行符合中共政治利益的工作。

達賴喇嘛3月對路透社表示，他的繼任人可能會出現在印度，假如將來見到兩名達賴喇嘛，分別由自由國家與中國政府各自選擇的，無人會相信和尊敬中國選擇的那一位，這會對中國構成問題。