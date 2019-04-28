「一帶一路」論壇落幕：中國應對外界挑戰，並在債務危機的質疑中調整戰略
第二屆「一帶一路」高峰論壇星期六（4月27日）落幕，當天中國領導人習近平在與37國領袖舉行圓桌峰會後，在記者會表示，「一帶一路」合作已取得早期收獲，為世界經濟發展提供重要機遇。
學者分析，第二次的「一帶一路」高峰論壇使倡議架構更加細膩，中國也嘗試要化解來自各界的挑戰。另一方面，峰會參與人數比上屆增加，突顯出越來越多的國家與企業，積極想與中國合作。
數字背後的意義
周六（4月27日）下午，200多名事先報名、經過核准的中外記者搭乘專車，耗時約1個多小時，從北京市中心抵達70公里外的雁棲湖國際會議中心，參加習近平「一帶一路」高峰論壇的記者會。該地點也是當天上午，習近平與37國領袖舉行圓桌峰會的地點。
習近平在記者會上表示，將推進經濟走廊發展經貿發展產業園區，為各國投資者營造非歧視的營商環境，發展人文和民生交流，落實聯合國2030可持續發展議程，並強調要為發展中國家打破發展瓶頸。
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長達三天的會議，除了12場論壇和企業家大會是在北京市中心的國家會議中心舉行，BBC中文記者觀察發現，多場閉門會議是在各國領導人下榻的酒店舉行。
習近平表示，論壇期間達成283項成果，包括各項政府間的協議及發起多個多邊對話平台等。他說：「論壇期間，簽署總額達640多億美元的合作協議，顯示倡議是應潮流、得民心。」不過記者會上，習近平並未提及中國預計發放的債務規模，也未說明下一屆「一帶一路」高峰論壇何時舉行。
另外，由於記者會沒有提問環節，也引發部分記者的不滿。肯尼亞一名女記者對BBC中文抱怨：「大老遠到這裏卻不能提問。我想知道合作項目及更多細節。」來自馬里共和國的男記者則說，「記者會的時間比我想像的還要短，但我尊重中國舉辦記者會的方式」。
從官方發佈的各種數字看來，「一帶一路」倡議成果豐碩。然而，該倡議仍面臨多重挑戰，台灣政治大學東南亞研究中心執行長楊昊就認為，這些成果和數字只是一種「說法」。他向BBC中文說：「這能否代表中國是個可以依賴的伙伴，還是個問號。」
中興大學國際政治研究所副教授孫國祥則對BBC中文表示，中國在第二屆「一帶一路」高峰論壇，主軸思考就是要把原來的大方向，大架構，做的更加細膩，同時試圖擊破和化解歐美提出的挑戰。
他舉例，面對歐美國家，中國通過「一帶一路」倡議，直接與歐美企業進行合作，而日本與法國，則已間接、通過第三方市場的方式合作，像是與日本借「一帶一路」倡議，在泰國合作開發項目等。
至於在他國開發項目所引發的環境議題的相關質疑，孫國祥說：「中國選擇通過國際組織的合作，嘗試化解環境爭議。」
「新的供需關係」
楊昊表示，中國的「一帶一路」將會更重視文化等非物質上的交流，以彰顯一帶一路的價值。形成新的供給和需求關係，這是一種「包裹」的方式，來回應國際社會或西方對中國的批判。
根據菲律賓政府透露，習近平與菲律賓總統杜特爾特見面時，就有提及首批菲律賓老師很快就會開始到中國教英語。
楊昊說：「習近平是以正面積極的方式來說明該倡議的改變，以成果來包裹部分國家，對中國崛起的步伐或憂慮，所產生的結構性抵抗。」
楊昊所指的外界憂慮，包括西方國家常批評的債務危機，以及中國通過「一帶一路」輸出威權意識。而對於這些質疑，中國財政部長劉昆4月25日表示，將幫助防範當地國家債務風險，中國央行行長易綱也說，中國將強化融資項目的債務管理，提高透明度。
另外，「一帶一路」倡議遭美國華府批評是「虛榮計劃」，包括美國、印度以及美國的密切盟友如澳大利亞、新西蘭和加拿大的領導人都拒絶參加「一帶一路」高峰論壇。
2017年還因為無力償還貸款，被迫向中國交出漢班托塔港，初期長達的99年的斯里蘭卡，領導人西裏塞納並未出席，無法確定是否和該國的襲擊事件有關。而印尼則只派出副總統卡拉出席「一帶一路」高峰論壇。
中國華僑大學國際關係學院院長助理黃日涵向BBC中文表示，印度及美國最常批評「債務危機」，兩國各自有政治目的，他指出：「美國憂慮中國影響力在世界上升，而印度作為南亞大國，則是擔心中國進入南亞會影響印度的國家利益。」
他並表示，中國未來「一帶一路」項目會做得更精緻化，在推進上會謹慎和更多評估。黃日涵說，這屆論壇參與人數增加，突顯各國企業對「一帶一路」感到高度興趣，積極想和中國合作。
雖然西方及部分領導人缺席「一帶一路」高峰論壇，但今年超過37國領袖出席圓桌峰會，仍比上一屆的與會外國領袖，多出了8人，其中包括奧地利與葡萄牙2名歐盟成員國的領袖。
另外，秘魯在會議期間加入「一帶一路」倡議。瑞士聯邦主席毛雷爾也在日前表示，瑞士也將於明天（29日）與中國簽署「一帶一路諒解備忘錄」。這也是繼意大利之後，另一加入「一帶一路」的歐洲國家。
根據中國官方網站，截至4月24日，中國已經與126個國家和29個國際組織簽署了174份共建「一帶一路」合作文件。