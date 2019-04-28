「一帶一路」論壇落幕：中國應對外界挑戰，並在債務危機的質疑中調整戰略

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 中國領導人習近平出席記者會

第二屆「一帶一路」高峰論壇星期六（4月27日）落幕，當天中國領導人習近平在與37國領袖舉行圓桌峰會後，在記者會表示，「一帶一路」合作已取得早期收獲，為世界經濟發展提供重要機遇。

學者分析，第二次的「一帶一路」高峰論壇使倡議架構更加細膩，中國也嘗試要化解來自各界的挑戰。另一方面，峰會參與人數比上屆增加，突顯出越來越多的國家與企業，積極想與中國合作。

數字背後的意義

周六（4月27日）下午，200多名事先報名、經過核准的中外記者搭乘專車，耗時約1個多小時，從北京市中心抵達70公里外的雁棲湖國際會議中心，參加習近平「一帶一路」高峰論壇的記者會。該地點也是當天上午，習近平與37國領袖舉行圓桌峰會的地點。

習近平在記者會上表示，將推進經濟走廊發展經貿發展產業園區，為各國投資者營造非歧視的營商環境，發展人文和民生交流，落實聯合國2030可持續發展議程，並強調要為發展中國家打破發展瓶頸。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 200多名記者等待習近平出席記者會。

長達三天的會議，除了12場論壇和企業家大會是在北京市中心的國家會議中心舉行，BBC中文記者觀察發現，多場閉門會議是在各國領導人下榻的酒店舉行。

習近平表示，論壇期間達成283項成果，包括各項政府間的協議及發起多個多邊對話平台等。他說：「論壇期間，簽署總額達640多億美元的合作協議，顯示倡議是應潮流、得民心。」不過記者會上，習近平並未提及中國預計發放的債務規模，也未說明下一屆「一帶一路」高峰論壇何時舉行。

另外，由於記者會沒有提問環節，也引發部分記者的不滿。肯尼亞一名女記者對BBC中文抱怨：「大老遠到這裏卻不能提問。我想知道合作項目及更多細節。」來自馬里共和國的男記者則說，「記者會的時間比我想像的還要短，但我尊重中國舉辦記者會的方式」。

從官方發佈的各種數字看來，「一帶一路」倡議成果豐碩。然而，該倡議仍面臨多重挑戰，台灣政治大學東南亞研究中心執行長楊昊就認為，這些成果和數字只是一種「說法」。他向BBC中文說：「這能否代表中國是個可以依賴的伙伴，還是個問號。」

中興大學國際政治研究所副教授孫國祥則對BBC中文表示，中國在第二屆「一帶一路」高峰論壇，主軸思考就是要把原來的大方向，大架構，做的更加細膩，同時試圖擊破和化解歐美提出的挑戰。

他舉例，面對歐美國家，中國通過「一帶一路」倡議，直接與歐美企業進行合作，而日本與法國，則已間接、通過第三方市場的方式合作，像是與日本借「一帶一路」倡議，在泰國合作開發項目等。

至於在他國開發項目所引發的環境議題的相關質疑，孫國祥說：「中國選擇通過國際組織的合作，嘗試化解環境爭議。」

圖片版權 Getty Images Image caption 中國領導人習近平和夫人彭麗媛在北京會見菲律賓總統杜特爾特和夫人阿旺塞納。

「新的供需關係」

楊昊表示，中國的「一帶一路」將會更重視文化等非物質上的交流，以彰顯一帶一路的價值。形成新的供給和需求關係，這是一種「包裹」的方式，來回應國際社會或西方對中國的批判。

根據菲律賓政府透露，習近平與菲律賓總統杜特爾特見面時，就有提及首批菲律賓老師很快就會開始到中國教英語。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 中外媒體人員前往習近平記者會。

楊昊說：「習近平是以正面積極的方式來說明該倡議的改變，以成果來包裹部分國家，對中國崛起的步伐或憂慮，所產生的結構性抵抗。」

楊昊所指的外界憂慮，包括西方國家常批評的債務危機，以及中國通過「一帶一路」輸出威權意識。而對於這些質疑，中國財政部長劉昆4月25日表示，將幫助防範當地國家債務風險，中國央行行長易綱也說，中國將強化融資項目的債務管理，提高透明度。

另外，「一帶一路」倡議遭美國華府批評是「虛榮計劃」，包括美國、印度以及美國的密切盟友如澳大利亞、新西蘭和加拿大的領導人都拒絶參加「一帶一路」高峰論壇。

2017年還因為無力償還貸款，被迫向中國交出漢班托塔港，初期長達的99年的斯里蘭卡，領導人西裏塞納並未出席，無法確定是否和該國的襲擊事件有關。而印尼則只派出副總統卡拉出席「一帶一路」高峰論壇。

中國華僑大學國際關係學院院長助理黃日涵向BBC中文表示，印度及美國最常批評「債務危機」，兩國各自有政治目的，他指出：「美國憂慮中國影響力在世界上升，而印度作為南亞大國，則是擔心中國進入南亞會影響印度的國家利益。」

圖片版權 Getty Images Image caption 截至4月24日，中國已經與126個國家和29個國際組織簽署了174份共建「一帶一路」合作文件。

他並表示，中國未來「一帶一路」項目會做得更精緻化，在推進上會謹慎和更多評估。黃日涵說，這屆論壇參與人數增加，突顯各國企業對「一帶一路」感到高度興趣，積極想和中國合作。

雖然西方及部分領導人缺席「一帶一路」高峰論壇，但今年超過37國領袖出席圓桌峰會，仍比上一屆的與會外國領袖，多出了8人，其中包括奧地利與葡萄牙2名歐盟成員國的領袖。

另外，秘魯在會議期間加入「一帶一路」倡議。瑞士聯邦主席毛雷爾也在日前表示，瑞士也將於明天（29日）與中國簽署「一帶一路諒解備忘錄」。這也是繼意大利之後，另一加入「一帶一路」的歐洲國家。

根據中國官方網站，截至4月24日，中國已經與126個國家和29個國際組織簽署了174份共建「一帶一路」合作文件。