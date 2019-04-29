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從廣受爭議的《逃犯條例》修改草案到對佔中九子的有罪審判，香港民眾對司法環境的失望和擔憂過去幾周在不斷積聚，周日（4月28日）終於爆發。成千上萬人走上香港街頭抗議，目標主要是正在修正的《逃犯條例》草案。

香港「民間人權陣線」發起遊行，遊行隊伍從銅鑼灣東角道開始，一直走到立法會示威區。「民間人權陣線」估計有超過13萬人參與遊行。而香港警方稱，最高峰時約有22800人參與。

現場視頻和圖片顯示，有遊行人士高舉「撤回修訂逃犯條例」、「林鄭賣港」的標語，還有人舉起黃傘、高呼口號，要求香港現特首林鄭月娥下台。

「民陣」副召集人陳皓桓表示，如果政府不願意撤回修改條例，民陣將會發起包圍立法會，最快將在5月中公布包圍立法會的詳情。

香港特首林鄭月娥周一下午表示，修訂逃犯條例刻不容緩，希望立法會暑假休會前通過。

香港署理行政長官張建宗稱，遊行人數多寡並非重點，不少憂慮是源於未了解實際情況。香港政府發言人針對周日遊行表示，此次修法是針對刑事案件修補法律漏洞，希望將來就社會上不同的看法解釋和協商。

為什麼抗議？

去年年初，香港人陳同佳在台灣殺害女友後逃回香港，由於港台之間沒有引渡協議，台灣政府無法要求香港代為拘捕陳同佳，把他送回台灣受審。香港特首林鄭月娥早前稱，修訂《逃犯條例》是為了堵塞現行法律的漏洞，讓司法機構可以處理類似陳同佳案件。周一陳同佳被控洗黑錢罪，法院判他入獄29個月。

香港目前的條文明確，香港移交逃犯的法律不適用於中國大陸、澳門和台灣。香港政府建議刪除這個限制，同時把審議移交逃犯申請的權利從立法會轉交香港特首，並由香港法庭作最終決定。

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不過，不少人對中國大陸司法制度缺乏信心，擔心未來中國大陸會引渡香港人到內地受審。早前曾被中國大陸當局扣押的香港書商林榮基公開表示，他在中國大陸被控違法經營書籍售賣罪，如果《逃犯條例》修訂獲通過，大陸政府可以理直氣壯要求把他引渡到內地受審。

也有評論認為，此次修例針對來自中國大陸但居香港的「金融白手套」（幫企業洗錢）。美國銀行及中國建設銀行（亞洲）前高級副總裁吳明德告訴港媒，此條例「是藉《逃犯條例》修訂捉拿藏富香港的走資白手套，是內地權鬥的伸延，但同時就累及港人成犧牲品」。

針對眾多商界反彈，末代香港總督彭定康（Chris Patten）亦表示，修例建議並非修補法律漏洞，但卻製造負面效應。他說：「這些（條例）改變侵蝕香港的價值、穩定和安全，為商界製造恐慌和不穩，正當我們應該保衛香港作為世上其中一個最大的商界和金融中心時，難怪一些商會公開強烈表達業界私下的感受。」

各界聲音

居住在九龍、任職教育界的黃小姐參加了周日的遊行。她對BBC中文解釋，此次遊行是為香港的法制爭一口氣；若此法通過，將對香港法治宣判死刑。她又稱，看到佔中九子之一的議員陳淑莊抱病上街覺得很感動，表示後者可以以大律師身份在私人機構任職賺錢，卻為香港民主付出。參加遊行的台灣人趙女士告訴BBC中文，她了解此次遊行也會針對到台灣人，望此法千萬不要通過。

歌手黃耀明和何韻詩也參與了遊行。黃耀明稱，這次大家出來參與遊行是因為「人人自危」。何韻詩對香港媒體「香港01」表示，條例觸及的其實不是上報、上電視的一些知名的人，而是每一個人，「可能你在家中電腦打一句話，都能觸及到這個可能會通過的法例」。

立法會議員毛孟靜周一（29日）接受BBC電視訪問時表示，此次上街表示香港人民對於此次中國法律沒有信心，此法將不只影響香港人，包含在港的台灣人及過境者。香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強博士則對港媒解釋，這次遊行人數眾多是港民對特首林鄭月娥失去信心；另外是近日「佔中九子」的判刑結果，觸動部分市民藉參與遊行向九子致意。

而資深大律師湯家驊則認為，林鄭月娥不需要因為遊行人數多而再次讓步。他指，反對聲音都是出自政治因素，不了解此次修法是針對刑事案件，與政治無關；許多批評都是不理解移交疑犯是什麼東西，提出的憂慮法例都已經保障，「一些沒說服力的民意是不具代表性的」 他說。

林榮基離港

前銅鑼灣書店店長林榮基上周五突然離港抵台，他表示，離開香港是擔憂《逃犯條例》通過，自己將成為「刑事包裝政治」案件的代罪羔羊，因而選擇永遠離開香港。他希望，香港人可以站出來保衛香港。

台灣陸委會表示，目前林榮基持的觀光簽證可以待台灣30天，之後可依法申請居留台灣。根據台灣內政部《香港澳門居民申請在臺灣地區居留》相關法令，香港人可通過投資移民或創業移民等方式移居台灣。目前香港人多半選擇投資移民，門檻約600萬台幣（150萬港幣）。根據台灣內政部統計，這三年來，每年約有數千港民申請移居台灣，約1000人拿到定居許可。