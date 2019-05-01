圖片版權 OFFICE OF THE PRESIDENT REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN） Image caption 曾經在台灣擔任交換學生的賀吉普，是名非常親台的捷克官員。

捷克媒體報道，布拉格愛樂樂團原訂9、10月在中國的巡迴演出遭中國當局取消，並稱原因是布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）上任後，反對「一中」政策以及與蔡英文見面等「親台」舉動，惹怒中國。對此，賀吉普對BBC中文表示，文化藝術不應與政治掛勾，並對該事件感到「非常失望」。

規模較小的國家遊走在兩岸之間，在與邦交國中國提升關係的同時，與沒有正式外交關係的台灣進行交流，但該如何避免後者踩到中國的紅線，考驗該國政治人物的智慧。

自2016年台灣總統蔡英文上任後，已有5個國家與台灣斷交，­台灣只剩下17個邦交國。台灣不斷嘗試以城市交流突破外交困境，­卻屢屢受阻，此次賀吉普訪問台灣後，­其管轄城市的布拉格愛樂樂團訪華受阻，再次凸顯中國因素是台灣「城市外交」仍得面對的難題。

「友台」的布拉格市長

賀吉普昨天（4月30日）接受BBC中文專訪時表示，目前布拉格愛樂樂團尚未收到取消中國演出的正式信函，只有口頭通知。不過他透露：「不能到中國，就到台灣演出。」

他對BBC中文說：「我已經安排布拉格愛樂樂團與台灣代表處見面，因此無論中國的演出取消與否，台灣人將能欣賞布拉格愛樂的表演。」

上周剛落幕的「一帶一路」高峰論壇中，習近平才剛與捷克總統澤曼（Milos Zeman）見面。當時，澤曼表示，高度重視對華關係，對兩國務實合作取得的進展感到高興。

現年37歲的賀吉普對兩岸的態度顯然和捷克總統有很大不同。台灣媒體說，曾經在台灣擔任交換學生的賀吉普，是一名非常「親台」的捷克官員，去年11上任後，即以「一中原則」對台灣不公平為由，擬廢除布拉格與北京的姐妹城市協議中稱台灣為中國領土一部分的「一中條款」。

賀吉普說，他理解捷克政府的「一中」立場，但是布拉格是個自治城市，和中央沒有任何衝突。他說：「我們想和各城市進行文化交流。」

他向BBC中文強調，考慮決定廢除「一中條款」是市議會的決定，並非取決於他個人。他表示，布拉格與其他縣市締結姐妹市都沒有類似協議。據他了解，北京市與其他城市締結姐妹市也不會要求附加「一中條款」。

3月25日賀吉普才剛率團訪問台北，並先後與台灣總統蔡英文及台北市長柯文哲見面。關心人權的他，除了在市政廳升起象徵西藏獨立的「雪山獅子旗」，也與西藏流亡政府首長洛桑森格見面，更拒絶接受北京捐贈熊貓，當時他表示：「人權比大熊貓更重要。」

圖片版權 OFFICE OF THE PRESIDENT REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN） Image caption 台灣總統蔡英文4月30日與捷克布拉格市長賀吉普見面。

賀吉普向BBC中文表示，目前未收到來自捷克總統府的任何信息。他強調：「沒有感受到任何壓力。」

遭中國取消表演

根據《捷克廣播》報道稱，中國取消含有「布拉格」字眼的捷克表演團體在當地的演出。捷克外交部長派提賽克（Tomas Patricek）對捷克藝術家的音樂會受到阻礙，感到「不幸」，並表示，將與中國駐捷克大使張建敏討論該事。

捷克文化部長史坦尼克進一步解釋：中方稱，除非布拉格愛樂樂團譴責賀吉普的所做所為，否則不能在中國演出。史坦尼克直言，在與中國文化部官員的會談中，很難清楚解釋，為何「布拉格愛樂並不是布拉格市立管弦樂團，而是捷克文化部資助成立」。

對於取消演出一事，台灣《中央社》報道，布拉格愛樂樂團董事會主席克利普（Martin Klimpl）表示，布拉格愛樂原本計劃利用捷克與中國建交70週年的機會，向中國聽眾呈現捷克作曲家的作品，不料中國文化部突然取消演出，讓團方感到驚訝。

他並強調，無法接受有政治立場前提的文化交流，「如果將來在中國的演出許可，取決於布拉格市長對中國的態度的話，我們必須斷然拒絶」。

賀吉普解釋，布拉格愛樂樂團今年9月赴中國的演出，是由該樂團與中國機構簽約決定。他對BBC中文表示，簽訂任何表演合約，尤其是跨國合作，都是建立在互信的基礎上。他說：「若有一方不能滿足合約條件，這對合作來說是很大問題。」

賀吉普說：「表演不應該與政治掛勾，對於捷克得面對這樣的狀況，感到非常失望。」

該事件在捷克及台灣引發廣泛討論。台灣總統府星期二（4月30日）透過官方推特發文表示，「我們歡迎布拉格愛樂樂團來到台灣。」更早前，台灣外交部也表示，國際音樂及文化交流不應受政治干擾，也已與布拉格市府保持聯繫，歡迎樂團來台演出。

遊走兩岸

中國雖然取消布拉格愛樂樂團赴華演出，但與捷克關係仍然良好。專家分析，這是因為外交權力仍屬中央，布拉格市長並沒有外交實權，市長的談話並不代表該國態度。

因此，中國仍與捷克保持良好關係，禁止演出也只針對城市樂團。據了解，捷克國家愛樂樂團於今年5月開始的中國巡演，仍照常進行。

台灣東吳大學政治系教授劉必榮向BBC中文表示，雖然中國整體戰略是與東歐國家保持友好關係，但中國仍然會觀察其與台灣關係的友好程度，是否踩到紅線。他說：「若是支持台灣獨立或支持台灣與中國對抗，超越容忍範圍，中國就不會坐視不管，而會有更多動作。」

劉必榮表示，像是美國與台灣關係良好，近期一再販售武器給台灣，大陸也只能被迫接受，會抗議但也不能做些什麼。但對於小國，中國堅守紅線，不會讓小國傾向台灣。

兩岸關係是關鍵

專家分析，中國取消布拉格愛樂的演出與兩岸關係陷入僵局有直接關係。台灣文化大學政治學系講座教授陳一新向BBC中文表示，若兩岸關係好，中國就不會做出這個舉動。他舉例，2003年時任國民黨主席的連戰，就曾經到捷克演講，當時並未遭到中國反對。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國領導人習近平在"告台灣同胞書"中提及"一國兩制"後，蔡英文對兩岸關係的態度立場從沉默變得積極。

他強調，「兩岸關係不好，若台灣接觸大陸的邦交國，大陸就會找麻煩，在'雞蛋裏挑骨頭'。」他並表示，兩岸關係若持續不佳，那大陸就會從各方面，繼續打壓台灣。

不過城市交流是否會惹怒中國，仍得看大陸對該政治人物的喜好程度，賀吉普與蔡英文見面，引來中國不滿。但陳一新表示，像台灣高雄市長韓國瑜到其他城市參訪，大陸就不會打壓。他說：「從韓國瑜參訪大陸受到高規格接待，就可以看出北京對韓國瑜的友善態度。」

台灣師範大學音樂學系教授、也是知名作曲家李和莆，對中國取消布拉格愛樂的演出，完全不意外。他向BBC中文表示，理論上藝術不應該扯上政治，但根本不能各自獨立。他說：「政治掌握所有資源，它可以決定你能不能去表演。」

李和莆強調，因政治因素臨時取消藝文表演在台灣很少見。他解釋，在台灣若取消或延期表演，通常是技術問題，像是樂器運送來不及等等。他說：「在大陸，若觸及敏感神經，他們會有自己的考量。」

今年年初，中國領導人習近平在「告台灣同胞書」中提及「一國兩制」後，蔡英文對兩岸關係的態度立場從沉默變得積極，強硬的「反中」態度，使兩岸關係降到冰點。