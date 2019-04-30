五四百年：習近平紀念講話不提民主和科學 強調跟黨走

圖片版權 Andrea Verdelli/Getty Image Image caption 習近平說，愛國主義的本質是「堅持愛國和愛黨、愛社會主義高度統一。」

在五四運動發生100週年之際，中國國家主席習近平周二發表紀念講話。在將近一個小時的講話中，習近平通篇強調「愛國主義」和「黨的領導」，淡化五四運動倡導的對「民主和科學」的追求。有學者批評指出，這種講法與五四精神背道而馳。

愛國主義成核心？

發生於1919年的五四運動以青年學生參與為主。事件起因於第一次世界大戰後舉行的巴黎和會，列強將德國在山東的權益轉讓給日本，引起國人不滿。學生和市民走上街頭，抗議當時的北洋政府未能捍衛國家利益。

廣義上講，五四運動指中國知識界和青年學生批判傳統文化，號召以民主和科學之路探索新文化運動。但1949年中共上台以後，其對五四精神的闡述變成：愛國、進步、民主和科學。

習近平在講話中延續這種闡述的同時更強調愛國主義。他說五四運動是一場「徹底反帝反封建的偉大愛國革命運動」和「傳播新思想新文化新知識的偉大思想啟蒙運動和新文化運動」。不過，他強調，五四運動的「核心是愛國主義。」

圖片版權 Getty Images Image caption 1919年，北京大學的學生舉著條幅遊行。

獨立學者胡平對BBC中文說，五四運動發生在一個百家爭鳴的時代，社會中蘊含各種思想，包括無政府主義和西方的自由民主思想。「當時學生雖然反對西方列強的行為，但並不排斥外來思想，其訴求多樣化，簡單地用愛國來定義五四運動有很大偏頗。」

愛國等於愛黨，愛政府？

在對中國青年提出的幾點建議中，習近平要求青年樹立遠大理想。但他說，如果此理想「離開了祖國需要、人民利益，就會變成「孤芳自賞，會陷入越走越窄的狹小天地」。

習近平強調，「當代中國，愛國主義的本質就是堅持愛國和愛黨、愛社會主義高度統一。」

胡平說，這種說法與五四精神「最相背離」。他說，五四運動的核心是批判政府，反對政府簽訂與日本簽訂《對華二十一條要求》。「這明顯說明，愛國不等於愛政府，而是以對政府提出異議的方式實現。」

學者章立凡將中國的做法稱為「山寨版」愛國主義。在一篇論二十一世紀五四精神的文章中，他寫道，中國「一面將數百萬平方公里領土私相授受（拱手相讓），一面宣揚『大國崛起』，選擇一些國際事端煽動排外情緒，借助民族主義轉移國內矛盾，都是『山寨版愛國主義』的傑作。」

打壓還是鼓勵青年？

習近平在講話中還鼓勵青年擔當時代責任、勇於砥礪奮鬥等。但近年來，當局持續整頓高校教師，清查高校思政課，並打壓幫助工人維權的學生團體，無不將矛頭對凖青年學生。

圖片版權 YUE XIN Image caption 北大畢業生岳昕參與佳士工人聲援活動後，在公眾視野中消失

胡平說，這是因為具有共同學習和生活的經歷令學生群體具有「天然地集體性」。由於中國缺少結社自由，最能夠採取集體行動的就是學生。當具有廣泛社會背景的學生走上街頭，就形成民主運動的先鋒和主力，這是令當局最恐懼的地方。

習近平對青年的鼓勵圍繞著「樹立對馬克思主義的信仰」，同時要「聽黨話、跟黨走」。

胡平說，共產黨一貫將意識形態作為統治的工具和手段，而非指導方針。黨對馬克思主義的定義和解釋不斷變化，沒有具體的教義，只能提出一些「政治效忠」口號要求與黨中央保持一致。對青年來說，相信與否都是問題。如果相信，則說明價值觀扭曲，如果不信但呼應口號，則是言不由衷、投機主義的表現。