Image caption 英國上院議員和下院議員不同，他們不需要對議員財務利益登記，不需要公開從國外活動中獲取的收入（英國議會上院）

中國電訊巨頭華為進入英國5G網絡建設引發爭議的時候，「紅色資金」浪潮湧入英國議會引起擔憂。

英國媒體報道，因為擔心俄羅斯和中國在英國政治中的影響英國出台透明法律，新法律可能迫使英國議會上院議員公開同外國有關的商業利益。

英國政府的安全部長本·華萊士（Ben Wallace）說，在議會缺乏透明是英國對敵對國家採取防範措施當中的一個弱點。

開放社會的軟肋

英國上院議員和下院議員不同，他們不需要對議員財務利益登記，不需要公開從國外活動中獲取的收入。

圖片版權 Reuters Image caption 英國保守派智庫報告說，99%的華為股份由一方擁有，他們只對中國黨國一體的領導核心負責。報告還說華為進入英國的移動網絡對安全"非常有害"。

一直有人呼籲通過「外國代理人登記法」，迫使為其他國家游說或從事政治活動的個人和公司公開自己的利益。

華萊士說，有必要改變議會的規則確保「我們政治制度的透明」，抵禦來自敵對國家的「混合攻擊」。他對《星期天泰晤士報》說：「那些試圖破壞西方的國家會把矛頭對凖這些國家的政治和媒體的軟肋。」

「英國強大的主流媒體讓我們比大部分國家更頑強，但是我肯定我們的弱點之一就是我們的政治制度缺乏透明」，他還說，「索爾茲伯里事件教會我們要加強防範，彌補漏洞，不讓外國情報機構的特務利用我們開放的社會和經濟制度。」

他說，在去年索爾茲伯里發生致命神經毒氣攻擊後，英國政府部長正在努力起草新法律和授權，對付外國情報人員。

保守黨議員希利（Bob Seely）在《泰晤士報》發表文章說，自由社會面臨的威脅來自「掌握權力的人受到影響」，「各黨派都容易受到影響」。

這位曾經擔任軍職的議員表示，「英國需要外國代理人登記法。我們需要知道為其他國家及其代理人游說和從事政治活動的個人和公司，這些國家和代理人包括在國際制裁名單上的人。」

「我們需要公開的公關公司和其他從事這類工作的人員名單"，他說，"名單需要包括下院議員和上議院議員，其中一些人同俄羅斯商業利益有關。」

「如果你希望為普京總統，中國，或其他國家或他們的代理人直接或間接工作，你需要公開申明這點，說明你所從事的工作，會見什麼人士以及這麼做的原因。」

Image caption 財政部的首席副部長特拉斯說，華為問題英國政府將按"個例處理"，逐個作出決定，決定要由英國主導，"我們不應該根據美國人的看法或澳大利亞人的看法做決定"。

華為爭議繼續

本周中國科技巨頭華為參加英國電信建設引起爭議， 智庫亨利·傑克遜協會的亞洲研究中心主任約翰·海明斯（John Hemmings）博士警告說，「五眼」國家的聯盟關係建立在互信基礎上，英國需要記住，破壞這種關係沒有道理，英國官員應該意識到中國進行的秘密活動。

英國《每日快報》記者麥格里農說，據內部消息人士講，按照政府的計劃，如果發現華為公司的員工為中國情報機構工作，就能將他們驅逐。

新的保守派智庫亨利·傑克遜協會公布的報告說，99%的華為股份由一方擁有，他們只對中國黨國一體的領導核心負責。報告還說華為進入英國的移動網絡對安全「非常有害」。

與此同時，一些議員寫信給文化大臣傑里米・懷特（Jeremy Wright）表達了他們的擔憂。保守黨議員希利（Bob Seely）和其他5名保守黨議員說：「我們的通訊系統如果遍布了華為技術，中國對我們社會施加影響力的結構型風險就會大大增加。」

他說，「中國法律要求中國公司通中國的秘密部門配合。」

上周英國首相特雷莎·梅同意華為參加英國的5G網絡建設，引發安全擔憂。在討論華為問題的會議中，特雷莎·梅的決定受到一些情報主管和5名內閣大臣的反對。

特雷莎·梅的副手，內閣辦公室大臣大衛·立丁頓（David Lidington）否認華為公司同中共政府及其情報機構關係密切。他對議員說華為是個「私營公司」。

Image caption 軍人出身的保守黨議員希利說："我們的通訊系統如果遍布了華為技術，中國對我們社會施加影響力的結構型風險就會大大增加。"

但是亨利·傑克遜協會（Henry Jackson Society）的報告警告說，「幾乎可以確定華為給中國的情報機構做事」。

禁華為的巨大代價

亨利·傑克遜協會的約翰·海明斯博士認為，英國「脫歐」和目前到爭議關係很大。一個網絡運營商贊助的報告說，「禁止華為可能造成70億歐元的損失」。

另外，英國媒體還擔心，禁止華為將給英國同中國的貿易關係帶來衝擊。但是海明斯博士認為不會有衝擊，看看禁止華為的美國和澳大利亞，他們同中國的貿易並沒有因此減少。

《每日快報》引述財政部的首席副部長特拉斯（Liz Truss）的話說，英國政府將按「個例處理」，逐個作出決定，決定要由英國主導，「我們不應該根據美國人的看法或澳大利亞人的看法做決定」。

但亨利·傑克遜協會的報告警告說，「五眼」國家的聯盟關係建立在互信基礎上，英國需要記住，破壞這種關係沒有道理，英國官員應該意識到中國進行的秘密活動。

周二（4月30日）路透社報道說，總部在英國的電訊巨頭沃達豐（Vodafone）發現過華為在2011年和2012年向意大利公司提供的設備中存在安全問題。據說沃達豐發現兩個產品中都有安全漏洞。

華為表示，他們知道2011年和2012年的產品中存在弱點，他們當時已經解決了哪些問題。華為還說，軟件弱點是整個行業都面臨的挑戰，華為和所有的信息和通訊技術商一樣，有持久可靠的公開通知和補救機制，可以同合作伙伴共同採取行動解決被發現的問題。