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在當代中國，藏傳佛教在都市中產階級中流行起來。各類影視明星、政商精英紛紛吟唱藏語禱文，傾聽活佛「仁波切」的教導。不管是出於宗教信仰，還是為了精神依托、心靈治療，這股潮流都彰顯藏傳佛教的內在魅力。

然而近年來，隨著藏傳佛教在漢地流行起來，中國政府不斷打壓，或將其「漢化」。尤其是從去年3月開始，中國政府宣佈將宗教事務的管轄權從國家宗教事務局轉移到中共中央統戰部，進一步加強了對包括對藏傳佛教在內的宗教活動管控。受牽連的人包括宗教從業者、維權人士、律師、記者，甚至教授和學生。

美國聯邦政府下設的多黨派獨立機構美國國際宗教自由委員會（United States Commission on International Religious Freedom）上周發表年度報告稱，因中國的宗教自由狀況極為惡劣，將中國再度列為「特別關注國家」。 報告說中國的各派宗教正在經歷「系統而持續的、令人震驚的」打壓。

根據該報告，中國政府持續打壓穆斯林、藏傳佛教、基督教，以及法輪功和「邪教」團體。2017年以來，中國政府拘留了80萬到200萬維吾爾族人和其他穆斯林；搜查或關閉了數百間新興基督教家庭教堂，逮捕了超過5000名基督教徒和1000名教會領導人；在天主教方面，當局破壞十字架、沒收聖經和其他宗教材料，並干涉宗教活動。

首當其衝的藏語言和文化

在藏傳佛教方面，該報告稱，中國政府嚴格控制寺院教育和研究藏傳佛教的宗教教育中心，並且禁止某些地區的學生在假期參加宗教節日。去年12月，青海省當局禁止修道院向兒童教授藏語課程，而此前，這類限制僅適用於西藏自治區的學校。

寺院在歷史上一直是西藏教育和學習的中心，而藏語研究對進一步研究宗教經文起著至關重要的作用。紐約城市大學（The City University of New York）政治學教授夏明對BBC中文說，信徒接受老師的教育對於藏傳佛教的傳承來說至關重要，是「獲得真正教導、習得真經」的必經之路。

他說，如果不能真正學習藏傳佛教的經典，對其「純潔性」來說是「非常大的打擊」，可能造就藏傳佛教向邪教方向發展。

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另外，西藏自治區公安局將一系列在民間社會促進藏語言和文化傳播的行為定位成「有組織犯罪」。報告稱該措施「有效地抑制了」藏傳佛教的傳播。2018年5月，著名藏語教育倡導者扎西文色（Tashi Wangchuk）以「煽動分裂」的罪名被判處五年徒刑。

位於華盛頓的人權組織國際聲援西藏運動（International Campaign for Tibet）的主席馬泰奧·梅卡奇（Matteo Mecacci）對BBC中文稱，中國政府正以「更加強硬」的手段打壓藏傳佛教，並且已經將範圍集中在「改變藏傳佛教的研究和實踐」方面。

外交部發言人耿爽對美國國際宗教自由委員會刊發的報告發表回應，他稱該報告多年來一直「詆譭中國的宗教政策」，並敦促美方「停止利用宗教問題干涉中國內政。」

愛國愛黨思想滲入教義

近年來，當局強行驅逐了在四川省修道院社區的數千名僧侶和修女，並逼迫一些人參加了長達六個月的「愛國勞改課」，要求他們表現出「政治可靠性」和「道德誠信」的意願。去年夏季，政府還選撥了一眾僧尼參加為期三天的培訓，為將來在寺院進行政治宣傳做凖備。

圖片版權 Getty Images Image caption 佛教本身超越國界。

夏明說，佛教本身就是超越國界的，追求「無生父母，真空家鄉」的境界。藏傳佛教以普世價值為信仰的基礎，一直在去除等級制，支持平民化、全球化，已經政教分離等方面做出革新。如果將其約束在國家的範圍裏，一定程度上就是「把世界主義的東西變成民族主義」。

另外，藏傳佛教追求用現代科學的發展檢驗宗教的發展，最終目的是「成就真理，超越世俗的限制」，與政治沒有太大關係。

高壓下藏傳佛教

報告稱，中國政府繼續指責達賴喇嘛煽動「分裂主義」，並打擊涉嫌參與「分裂主義」活動的人。 對於拒絶譴責達賴喇嘛、或拒絶承諾忠於北京的僧侶和修女，當局將其驅逐出寺院。有些遭到監禁和折磨。

圖片版權 Getty Images Image caption 達賴喇嘛

當局還加強控制對藏人簽發護照，並阻止西藏朝聖者前往印度和尼泊爾的西藏流亡社區。 數百名在印度菩提迦耶接受達賴喇嘛教導的藏人在返回時被沒收護照。據估計，2018年參加達賴喇嘛教導的中國藏人比往年大幅減少。

梅卡奇表示擔憂，他對BBC中文說，「這可能令幾乎所有和平表達西藏宗教身份的行為、或批評種族和宗教政策的行為都受到懲罰。」

國際宗教自由委員會的主席丹增多吉（Tenzin Dorjee）稱，「宗教自由在中國名存實亡。中國將宗教漢化作為政治議程。西藏和新疆維吾爾自治區是最嚴重的地區。……諷刺的是，中國官員掌握西藏活佛轉世的權利，只是為了服務於政治議程和統治。」