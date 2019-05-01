圖片版權 Reuters Image caption 孟晚舟是華為創始人任正非之女。

加拿大法院凖備下周開始聆訊，處理美國就華為首席財務官孟晚舟的引渡申請。而就在這時，中國一個地方法院就當地一宗販毒和製毒案判處多人死刑，包括一名加拿大藉被告，時間巧合令外界質疑中方透過這宗毒品案，再向加拿大就孟晚舟案施壓。

廣東省江門市中級人民法院周二（4月30日）的公告指，加拿大藉被告范威等人2012年7月至11月販賣和製造約6.3公噸冰毒和360多克安非他命。同案一名美國人、四名墨西哥人和一名法院沒有說明國藉的被告都被判死刑。

范威等被告人仍可在5月10日前提出上訴，也就是孟晚舟引渡案開審後兩天。

范威是去年孟晚舟案後，第二名被中國法院判處死刑的加拿大人。遼寧大連市中級法院今年1月同樣以毒品有關罪名，判處加拿大人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）死刑。

圖片版權 AFP Image caption 謝倫伯格案在短時間內完成重審，引起質疑。

中國外交部發言人耿爽在周二的例行記者會被問到范威案件，但他沒有直接談到范威的判決是否與孟晚舟的引渡聆訊有關。

加拿大外交部長弗裏蘭（Christina Alexandra，又譯方惠蘭）回應中國法院對范威的判決時，表示加拿大對判刑「十分擔心」。她又指加拿大一直反對世界各國保留死刑。

加拿大全球事務部透過聲明回應BBC中文查詢，呼籲中國對范威減刑，又透露加方曾派員在周二旁聽庭審。

江門市中級人民法院在2014年的工作報告曾經提及，法院「成功審理范威等11名外國人製造、販賣冰毒案等性質惡劣、社會影響大的案件」，但沒有提供案件詳情。

圖片版權 EPA Image caption 加拿大外交部長弗裏蘭回應法院對范威的判決時表示加拿大對判刑「十分擔心」。

中國法庭「加快或減慢庭審速度並不陌生」

美國喬治‧華盛頓大學教授郭丹青（Donald Clarke）接受BBC中文訪問說：「中國法庭因為外在因素而加快或減慢庭審速度並不陌生」。

郭丹青早前評論謝倫伯格的案件時指出，原審法庭2014年拘捕謝倫伯格後，到2016年才開始審理他的案件，然後再用差不多兩年半的時間，到去年11月才決定把謝倫伯格判囚15年。

但孟晚舟去年12月1日被捕後，中國司法機關處理謝倫伯格案件的速度加快。遼寧省高級人民法院12月29日決定把案件發還重審後，把重審日期定於1月14日，前後只有16天。重審當天法庭用10小時審理證據，然後商議一小時後，就決定改判死刑。

郭丹青留意到，中國刑事案件發還重審十分罕見，而且中國官方主動安排外國媒體採訪庭審過程。他認為這些跡象顯示謝倫伯格的案子與孟晚舟在加拿大被捕有關。

但上海大邦律師事務所律師斯偉江認為，法官在審理過程中可以加快，也可以減慢，在法律程序中都是容許的。

他認為，法官加速或減慢處理一件案件「是觀察的人自己判斷」，外界沒有辦法判斷這個決定是什麼原因。

你的器材不支持播放多媒體材料 任正非形容，對華為首席財務官、他的女兒孟晚舟的拘捕行動是帶有政治動機的。

「任意執法」

除了謝倫伯格，中國當局早前以危害國家安全為理由逮捕了加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）。這一連串事件令加中兩國關係空前緊張。

加拿大總理杜魯多說，加拿大對中國的做法「十分擔心」，當地政府之後對中國發出旅遊警示，指中方「任意執法」，國民需加防範。

加拿大總理杜魯多尚未就范威的案件表態。他4月28日接見到加拿大訪問的日本首相安倍晉三時，談及孟晚舟的案件，並強調事件要透過法律方法解決問題。

華為創始人、孟晚舟的父親任正非二月接受BBC專訪時，否認美國針對孟晚舟的指控，稱之為「政治陷害」。

關於孟晚舟被捕一事，他說：「但是現在已經走了這一步，我們還是（會）通過法庭來解決這個問題。」