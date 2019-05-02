郭台銘會特朗普：台灣選戰「擺脫親中形像」

圖片版權 CNA Image caption 郭台銘進白宮談到選總統 川普回他這工作不好做

宣佈參選台灣總統的郭台銘，5月1日與美國總統特朗普見面，會中他談及參選總統一事。親中的他，在會後卻透過媒體向北京喊話，「呼籲正視中華民國的存在，給中華民國生存空間。」台灣專家大部分認為， 郭台銘會特朗普是選舉考量，民進黨人士則質疑郭台銘： 「這些談話，郭台銘根本不敢在中國土地上說。」

訪美目的

台灣媒體報導，郭台銘此次赴美國，應該與鴻海在威斯康辛州投資案有關。他進入白宮時，頭戴著繡有國旗的帽子，台灣學者分析，郭台銘與特朗普見面和會後談話，就是要抹去「親中」形像，經濟學者吳嘉隆解讀，此行郭台銘與特朗普見面談的是 「參選總統」。

郭台銘在白宮與特朗普在白宮會面約50分鐘後表示，他在會談中對特朗普說，若能當選，他將做和平製造者，不做麻煩製造者，強化台美經濟關係。

吳嘉隆認為，郭台銘說不做麻煩製造者的言下之意，是要做美中兩國之間的協調人，同時希望美國放心，因為他會當個 「乖孩子」。不過，吳嘉隆對BBC中文說：「麻煩製造者與否，是由美國定義，而不是郭台銘。」

郭台銘對媒體強調，特朗普對他的參選並未表達支持與否，但美方不會干涉他國選舉，他也不需要特朗普的建議，特朗普只是以朋友身分為他加油。

不過美國也在傳達另個聲音，與會期間，特朗普告訴郭台銘，總統工作不好做。吳嘉隆認為，因為郭台銘仍是代表國民黨參選，因此特朗普的弦外之音是告訴郭台銘，若要與大陸簽和平協議，等於在幫助中共突破第一島鏈，也就等於在挑戰美國的國家安全戰略共識。

現場台灣媒體問及若當選總統可能無法再到華府，郭台銘回應，不能到華府是北京因素，但他會努力爭取，「如果爭取不到，那是我沒本事」。他同時向北京喊話，呼籲北京正視中華民國的存在，給台灣生存空間，這是中國領導人應該思考的。

從帶國旗帽到會見媒體後的發言，外界認為全是選舉考量，台灣民進黨立委羅致政對BBC中文表示，郭台銘對於中華民國的主權談話，是跟台灣媒體說，不代表他有和特朗普說。他說，這些話只在美國講，過去在中國，也從來沒講過，他不認為他在中國敢講，他說：「這些舉動都是為了選舉。」

學者認為，郭台銘極力想要抹去 「親中」立場，台灣政治大學國關中心美歐所研究員嚴震生對BBC表示，郭台銘再度與特朗普見面，是為了展現他是台灣政治界唯一能和白宮直接溝通的人物。目前，台灣對郭台銘與中國關係密切有許多疑慮，質疑他過度傾中。他說： 「郭台銘和中國國家主席習近平和總理李克強都有私交，此行就是要擺脫他與中國親近的形像。」

不怕惹怒中國

郭台銘與特朗普見面的隔天，在他的臉書發佈特朗普送他的簽名紀念品和有中華民國及美國的帽子，還寫了特朗普競選時類似的口號「Make our nations great again。」

支持民眾留言表示，希望郭台銘能帶台灣走出困境，有網友留言：「格局夠大思維才夠好！希望沒有政黨惡鬥，只有人民利益的民主能早日到來！」、「期待明年中華民國在您睿智的領導下，走出長久以來的困境。」

圖片版權 CNA Image caption 中國大陸旅客認出郭台銘，要求合影。

郭台銘在美國時批評大陸媒體，將他頭上的中華民國國旗打馬賽克。他說：「我希望這個可以反應出去，（陸媒）竟然用馬賽克，都給我堵起來。」他向台灣媒體表示，希望北京給中華民國空間，讓台灣真正走進全世界。這番話，也影響了部分原本支持台灣總統蔡英文的選民。

台灣選民王先生對BBC中文說：「一直以來國民黨打著經濟優先的大旗，縮小中華民國、台灣，借此迎合中華人民共和國。」他表示，郭台銘雖然是國民黨，但他點出問題關鍵，也就是台灣的國際空間在哪裏？

不過，郭台銘在大陸對於中華民國主權的談話，不怕惹怒中國嗎?學者表示，正因為郭台銘隸屬國民黨，中國不會打壓他。嚴震生表示，大陸擔心台獨，只要郭台銘扭轉現在台灣"去中國化"的氣氛，不要挑戰底線，贏得選舉，對大陸就夠了。他強調：「只要郭台銘不談台獨，中國大陸也不需要急著立刻統一。」

吳嘉隆則分析，郭台銘在美國會見特朗普和對於中華民國主權的談話，早已經過中國許可。他說因為國民黨的大方向，仍是親中統派，郭台銘和中國大陸有密切交流，是北京可以放心且信任的人，他講些話中國不會在意，因為中國早把郭台銘當成 「自己人 」。

郭台銘向媒體透露，他將於5月2日上午與華府智庫 「布魯金斯研究院」專家共進早餐，談論台海情勢，接著前往威州。