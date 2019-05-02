Image caption 英國首相府稱，梅首相已「失去對威廉姆森（右）繼續擔任此職的信心」，並稱有「令人信服的證據」證明是威廉姆森洩的密。

英國防相加文·威廉姆森周三突然因」洩密「被解職，令華為爭議和「來自中國的危險」再次成為報紙頭條。

英國梅首相因為國家安全委員會討論華為的內容被洩漏而解除了這位防相的職務。

媒體報道說，國家安全委員會會議上作出允許華為有限參與英國5G網絡建設的決定。會議中五位反對華為參與英國5G網建設的官員身份被洩露。

還有媒體分析認為，洩密者的動機與保守黨內的權力鬥爭有關。

美國直接介入

圖片版權 Getty Images Image caption 現在美中貿易爭端持續，華為爭議加劇了美中對抗，因此媒體報道說，"中美國"這個概念已經成了過眼雲煙。

據報，梅首相並沒有完全聽從美國的建議，允許華為部分參與英國即將開始的5G網絡建設。但是本周初美國直接對英國主要的電訊公司發出警告，表明美國反對他們在5G網絡中使用華為的設備。

周二（4月30日），沃達豐、英國電訊（BT）和西班牙電話公司下屬的O2都被美國官員請去美國使館的閉門會議，討論華為設備對英國安全構成的風險。

召集這些英國電訊公司開會，是為了讓他們同美國主管網絡安全事務的助理副國務卿斯特雷耶（Robert Strayer）會面。消息人士說，斯特雷耶向他們強調了美國對華為設備的擔憂，美國認為中國利用華為設備搜集情報。

斯特雷耶說，如果英國允許中國華為技術進入5G網絡，那美國會重新評估同英國的情報分享合作。

斯特雷耶警告說，中國可能命令華為「破壞網絡安全，截取個人信息，散佈網絡攻擊，干擾關鍵的基礎設施」。

圖片版權 xinhua Image caption 任正非曾說"雄赳赳，氣昂昂，跨過太平洋......美國媒體說他引用志願軍軍歌歌詞，意在要戰勝美國

他說：「這就像一個上了膛的槍，重視人權價值的西方國家應該謹慎對待，專制政權在使用數據方面有不同的價值觀（不能讓槍握在他們手裏）」。

會議前，沃達豐透露了十多年前他們在給意大利網絡供應的華為設備中的安全漏洞。華為表示已經解決了上述問題。彭博社報道說2009年的安全漏洞能夠讓華為未經允許進入意大利民居和公司的設備。沃達豐承認存在漏洞，但是否認有任何證據證明發生過未經授權的進入。

「中美國」不再

十多年中國和美國這兩個世界最大的經濟體聯繫空前加深，被人形容為「中美國」，但是現在美中貿易爭端持續，華為爭議加劇了美中對抗，因此媒體報道說，「中美國」這個概念已經成了過眼雲煙。

西方媒體報道說，不同於自由民主的經濟體，在中國，國家在經濟領域中發揮巨大作用，中央政府利用國家權力、法規和其他資源支持國企和像華為這樣的重點企業，讓他們為國家目標服務。

悉尼大學國際安全研究中心副教授約翰·李(John Lee)在《澳大利亞人》撰文說，依靠國家的幫助，包括「一帶一路」項目，中國的明星企業獲得有保障的海外市場，併發揮主宰作用。因此特朗普領導的美國認為，現有的國際安排已經無法應對中國的政治經濟政策，特朗普對中國咄咄逼人貿易政策已經成為兩黨共識。

華為公司受到制裁，按周三（5月1日）《紐約時報》袁莉的專欄文章說，是因為華為的結構和價值體系同中國共產黨如出一轍，華為創始人任正非的管理思想有中共黨文化的烙印。

作者說，華為體現了中國現代史中形成的核心價值"中體西用"，即用外國技術為中國服務，利用各種手段實現中國經濟和軍事的復興，但同時又不必理睬諸如個人權利、法制和透明等西方價值。

Image caption 美國國務卿蓬佩奧正在制定對華策略，應對美國有史以來第一次和「真正不同的文明的鬥爭」。

美中「文明衝突」？

文章引述任正非的話說：「我們有自己的價值體系。我們完全不接受西方的政治價值體系。」 據報，任正非在《下一個倒下的會不會是華為》一書中說，只有謙虛地學習西方，我們才能有朝一日戰勝他們。

任正非在2012年年報寄語中曾說：「雄赳赳，氣昂昂，跨過太平洋......」。《紐約時報》文章解讀說，這句話來自1950年代在朝鮮同美軍作戰的中國軍隊的《志願軍軍歌》。

為應對來自中國的挑戰，美國正在制定策略，應對有史以來第一次和「真正不同文明的鬥爭」。美國國務院政策規劃事務主任奇諾•斯金納（Kiron Skinner）周一（4月29日）在華盛頓的一個安全論壇上把對華策略形容為「美國從未進行過的，同一個不同的文明，不同的意識形態的鬥爭」。

美國保守派報紙《華盛頓觀察報》（Washington Examiner）的報道把美國國務院目前制定對中國政策同1947年美國外交官喬治·凱南著名的「長篇電報」相提並論。

喬治·凱南（George Frost Kennan)二戰後從莫斯科給美國國務院發了著名的「長篇電報」。其中，他力陳要對蘇聯實行長期「遏制」。凱南對蘇「遏制」的主張被後來成為美國對蘇戰略的思想基礎。凱南因為首先提出對蘇「遏制」而被認為是冷戰的奠基人之一。