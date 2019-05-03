圖片版權 CNA Image caption 郭台銘戴著印有台灣和美國國旗的帽子進白宮會見特朗普，引發了各方討論。

宣佈參選台灣總統的郭台銘5月1日與美國總統特朗普見面，高調戴上國旗帽走進白宮，會後對媒體表示，特朗普未對他參選表達支持與否。美國白宮今天(5月3日)發出聲明，確認特朗普與郭台銘見面，但強調雙方並未討論支持郭台銘參選台灣總統的話題。

沒有討論支持競選

白宮新聞秘書莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）當地時間5月2日發給媒體的郵件證實了特朗普與郭台銘的會面，郵件內容稱：特朗普總統昨天（5月1日）下午會見了出色的商業領袖郭台銘，他是全球最大公司之一富士康的創始人。郭先生在威斯康星州花（投資）了很多錢，而且將很快宣佈在那裏進行更多的投資。

「總統和郭先生沒有討論支持他在台灣的競選活動，他（郭台銘）只是一位好朋友。」

郭台銘在會見特朗普後向台灣媒體強調，特朗普對他的參選並未表達支持與否。當時郭台銘說：「美方不會干涉他國選舉，他也不需要特朗普的建議，特朗普只是以朋友身分為他加油。」

根據郭台銘說法，特朗普有向他提及，總統工作不好做。台灣經濟學者吳嘉隆認為，郭台銘仍是代表國民黨參選，因此特朗普的弦外之音是要告訴郭台銘，若要與大陸簽和平協議，等於在幫助中共突破第一島鏈，也就等於在挑戰美國的國家安全戰略共識。

郭台銘也稱，他在會談中對特朗普說，若能當選他將做和平製造者，不做麻煩製造者，強化台美經濟關係。

吳嘉隆對此解讀，郭台銘說不做麻煩製造者的言下之意，是要做美中兩國之間的協調人，同時希望美國放心，因為他會當個「乖孩子」。不過，吳嘉隆對BBC中文說：「麻煩製造者與否，是由美國定義，而不是郭台銘。」

擺脫親中形像

圖片版權 CNA Image caption 郭台銘與媽祖、關公神像一同搭乘專機前往美國威斯康辛州。

台灣媒體問郭台銘若當選總統是否可能無法再到華府，郭台銘回應，不能到華府是北京因素，但他會努力爭取，「如果爭取不到，那是我沒本事」。他同時向北京喊話，呼籲北京正視中華民國的存在，給台灣生存空間，這是中國領導人應該思考的。

從戴國旗帽走進白宮到會見媒體後的發言，外界認為全是選舉考量，台灣民進黨立委羅致政對BBC中文表示，郭台銘對於中華民國的主權談話，是跟台灣媒體說，不代表他有和特朗普說。他說，這些話只在美國講，過去在中國，也從來沒講過，他不認為他在中國敢講，他說：「這些舉動，都是為了選舉。」

學者也認為，郭台銘極力想要抹去「親中」立場，台灣政治大學國關中心美歐所研究員嚴震生對BBC表示，台灣目前對郭台銘與中國關係密切有許多疑慮，質疑他過度傾中。他說：「郭台銘和習近平、李克強都有私交，此行就是要擺脫他與中國親近的形像。」嚴震生強調，郭台銘試圖要與中國保持距離，跟美國建立更強的關係，減少台灣輿論對他「親中」的批評。

郭台銘與特朗普見面後，在他的臉書發佈特朗普送他的簽名紀念品和有中華民國及美國的帽子，還寫了特朗普競選時類似的口號「Make our nations great again。」

再談中華民國

嚴震生表示，大陸擔心的是台獨，只要郭台銘扭轉現在台灣"去中國化"的氛圍，不要挑戰底線，贏得選舉，對大陸就夠了。他強調：「只要郭台銘不談台獨，中國大陸也不需要急著立刻統一。」

吳嘉隆則分析，郭台銘在美國會見特朗普和對於中華民國主權的談話，早已經過中國許可。他說因為國民黨的大方向，仍是親中統派，郭台銘和中國大陸有密切交流，是北京可以放心且信任的人，他講些話中國不會在意，因為中國早把郭台銘當成「自己人」。

郭台銘5月2日與媽祖、關公神像一同搭乘專機前往美國威斯康辛州，在機上向媒體重申，北京應該正視中華民國存在的事實，他說：「若不給予中華民國國際生存空間，再加上台灣領導人無法出國訪問，將導致兩岸和平基礎不穩。」