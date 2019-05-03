圖片版權 Getty Images Image caption 新疆警察有了更多方法收集民眾信息。

人權觀察組織（Human Rights Watch）指，中國新疆維吾爾族自治區的警察正通過手機移動應用程式追蹤和記錄數以百萬計的維族人信息。

在周四（5月2日）發表的一份報告中，人權觀察聲稱他們對相關應用程序進行了反向拆解，以了解大規模監控是如何運作的。

該組織指，有關應用程式被用於密切監視市民的行為，包括誰較少社交，誰用了太多電，或者誰在國外有認識的人等。

聯合國曾表示，有可靠報告指，新疆有近百萬維吾爾族人被關押在所謂的「再教育營」。很多維權組織也一直聲稱，新疆維吾爾族穆斯林在中國受到了嚴重迫害。

「最具侵入性的監控系統」

根據人權觀察的報告，官方用使用該應用程式來記錄人們的信息，並將它們轉發出去。

具體來說，應用程式針對「36類人」，指他們是當局應該關注的目標。

這當中包括那些很少使用前門出入的人，那些不尋常地用電過度的人，以及那些在沒有官方許可之下去進行穆斯林朝覲的人。

該報告並沒有明確提及任何特定族群的人已成為目標，但是這「36類人」當中包括了「非官方」的伊瑪目（即伊斯蘭教長），還有那些奉行伊斯蘭瓦哈比派教義的民眾。

圖片版權 HRW Image caption 人權觀察組織的報告上所列的36類目標人士。

人權觀察指，該應用程式收集的信息會傳輸到一個叫「一體化聯合行動平台」（Integrated Joint Operations Platform，IJOP）的中央系統當中——這是新疆大規模監控的主要系統。

人權觀察組織的中國部資深研究員王松蓮（Maya Wang）表示，IJOP是「世界上最有侵入性的大規模監控系統之一」。

「它在路邊、加油站和學校等各個監控點記錄信息……再從這些設施當中將信息收集起來，從中監視可以引起當局警惕的『不尋常』行為。」

人權觀察與一家總部在柏林的安保公司「Cure53」合作，獲取了相關的應用程式並對數據進行了分析。

你的器材不支持播放多媒體材料 消失的維吾爾人：BBC探訪新疆「再教育營」

除了在新疆進行監控，全中國各地還有1.7億個監控錄像攝像頭，並且預計到2020年末還會新安裝4億個。這些都在令中國逐步建成「世界最大的視頻監控網絡」。

中國還在建立一個「社會信用」系統，意在對所有公民的行為和公共互動評分。

這裏的目標是，至2020年，中國的每一個人都會登記進入一個龐大的國家數據庫。裏面匯總了所有的財政和政府信息，包括小到違反交通規則的行為等最後都會被換算成一個簡單的數字，用來評定每一個市民。

「再教育營」

作為一個半自治的行政區，新疆至少在理論上部分地擁有獨立於北京之外的自治權。

這裏有大約45%的人口是屬於穆斯林少數族裔的維吾爾族人。

中國在新疆對待維族人及其他少數族裔的方式，正越來越受到外界的關注。

去年，聯合國一個人權委員會收到消息指，整個新疆地區有近100萬維族人被關押在再教育營。

圖片版權 Getty Images Image caption 維吾爾族人佔新疆人口的45%。

該委員會一名成員表示，她注意到了一些報道，指北京已經「將維吾爾自治區變成了一個類似於大型拘留營的地方」。

去年，BBC的調查報道發現，在過去幾年，新疆各地建起了很多看起來是「大型監獄式結構」的建築。

中國方面表示，這些建築是職業培訓中心，用於教育和團結維吾爾族穆斯林，令他們遠離分裂勢力和極端主義。

中國外交部發言人華春瑩表示，中國在預防性反恐和去極端化方面採取的嘗試和探索是為了保障民眾基本人權，包括生命權和發展權，免受恐怖主義和極端主義的侵害，「和英國、法國、美國本質上沒有什麼不同」。

「這也是一國政府對本國人民應盡的責任和義務。」