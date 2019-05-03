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近日，一起美國知名高校招生舞弊的醜聞爆出，揭露了幾十位美國明星和眾多華人富豪家庭向中間人支付巨額，以獲得子女入學名校的資格。有涉事中國家族富豪支付650萬美元讓女兒進哈佛大學，引發中國社交媒體熱議。

該醜聞共涉及33名家長，多數被控向美國留學顧問威廉·辛格（William Singer）支付數萬或數十萬美元，換取他幫助學生在入學考試時作弊，或賄賂教練和官員，令學生以體育特招生的身份進入學校。

根據斯坦福大學報紙《斯坦福日報》（The Stanford Daily）和《洛杉磯時報》的報道，任職中國某大型製藥集團的董事長趙濤支付了高達650萬美元的金額，為女兒趙雨思偽造帆船運動的證書進入斯坦福大學。趙雨思目前已被學校開除。《紐約時報》稱，另有一位被耶魯大學錄取的郭姓學生的中國家長支付了120萬美元。

事實一經揭露，中國媒體紛紛調查趙濤的家族背景。公開資料顯示，趙濤家族是胡潤百富榜的常客，在2018年以320億元財富排名第82位。

圖片版權 Getty Images Image caption 涉事留學顧問威廉·辛格（William Singer）

一條被認為是趙雨思的直播影片在網絡上傳播。這條影片於2017年拍攝，女孩在影片中分享自己「考入」斯坦福大學的經驗。她說自己選擇在美國讀大學是因為喜歡學校更看重學生的特長和個性，而不僅僅是學習成績。她說之所以被斯坦福大學錄取，也是因為自己的學習態度和方式。

她說，「只要你有夢想朝著自己的目標去努力那就問心無愧。」 但BBC中文無法獨立確認視頻的真實性。

有網友在微博反諷，稱「考上斯坦福不是夢，但必須要先有個億萬富翁的爸爸。」 另一位網友稱女孩是「富豪、未來的名媛。閃亮的背後，都是銅臭。」 ​

還有網友解題諷刺中國官商勾結。其中一位說，「有錢了花錢拿個文憑回國，再花錢從政，以後就是官商一路通了」 。令一位說，「國內買通權力拼命吸血，用金錢鋪就子孫後代國外享福的康莊大道成了每一位『企業家』的畢生追求。」

也有人覺得「花錢買學歷」的現象在中國並不特別。中國著名維權律師浦志強在推特發帖，稱「有錢能使鬼推磨，老爸拍出650萬美金，女兒就考進斯坦福……換作中國，這能叫事兒？遍地博士......都能瞧出沒修過學分，拿積分（注：金錢）換的。」

香港孖士打律師事務所的律師羅永聰向BBC中文發送了一份趙雨思母親的聲明。趙母稱，她在通過辛格的基金會向斯坦福大學捐款時，以為捐款是用作支付學校教職員的薪金、獎學金、運動培訓計劃等。她稱自己受到了誤導，使女兒成了詐騙事件的受害者。

圖片版權 Getty Images Image caption 斯坦福大學校園

在美國的獨立中國學者喬木認為，此事件一方面暴露出美國在管理大學教練和招生人員勾結社會上的留學顧問的問題；另一方面反映中國家長對美國教育招生體制缺乏認知，不懂通過正常渠道向學校捐款，為子女的簡歷獲得加分。

21世紀教育研究院副院長熊炳奇對BBC中文稱，還有些中國家長具有「急功近利的名校情結」，以為子女進入美國名校就等於有了好的前途，「明知違法，卻想盡辦法讓留學中介機構幫助子女包裝簡歷」。

他說，很多美國私立大學確實依靠捐款解決學校的辦學經費，但通過這一渠道招收的學生並不多。美國大學實行自主辦學、自授文憑制度，不會拿自己的辦學質量和聲譽開玩笑。

在前述的直播視頻中，趙雨思稱自己的美國高考（ACT）的成績為33分，英文考試託福為111分，均屬於高分。喬木對BBC中文說，以趙雨思的學習成績，考上美國一所好大學並非難事。但中國家長習慣了「行賄、送禮、用錢搞定一切」的行為，把這種思維帶到了國際上。正是這種「花錢買保險」的文化心理害了子女。