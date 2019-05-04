香港逃犯條例爭議、五四運動百年、日本新天皇即位與本周更多好故事

圖片版權 Getty Images Image caption 5月1日，日本正式進入令和時代。

4月30日，香港政府正著手通過逃犯條例，聲稱為修補司法漏洞，但引起數萬香港民眾上週日上街抗議。5月1日，日本正式進入「令和」時代，59歲的德仁即位成日本首位二戰後出生天皇 ！根據傳統，新皇后雅子沒有出席繼承神器儀式，儀式上現身的女性僅有安倍晉三內閣中唯一女性大臣、地方創生擔當大臣片山皋月。

五四運動百週年紀念，習近平發表談話，強調愛國，淡化民主與科學精神。但有學者批評，指五四運動的精神是反政府及反權威。捷克布拉格愛樂樂團原訂9、10月在中國的巡迴演出遭中國當局取消，分析認為原因是布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）上任後，反對「一中」政策以及與蔡英文見面等「親台」舉動惹怒中國。班禪喇嘛與轉世靈童：根敦確吉尼瑪失蹤24年的故事；最後是英國國防大臣加文·威廉姆森（Gavin Williamson）因為華為洩密案被首相開除。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，廣受讀者關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 香港逃犯條例引發萬眾抗議折射不滿與不安

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從廣受爭議的《逃犯條例》修改草案到對佔中九子的審判，香港民眾對司法環境的失望和擔憂過去幾周在不斷積聚。4月28日，香港出現了一段時間來罕見的數萬人走上街頭的大規模抗議。

「民間人權陣線」稱有超過13萬人參與。而香港警方則稱，最高峰時約有22800人參與。

2. 令和時代開啟 德仁即位成日本首位二戰後出生天皇

日本新天皇德仁5月1日即位。日本告別此前持續30年的「平成」時代，改年號為「令和」。

59歲的德仁天皇於5月1日凌晨零點正式成為日本第126代天皇。東京時間1日上午，日本皇宮宮殿舉行新天皇即位後儀式，德仁天皇接受三件代表日本皇權的神器，並發表簡短講話。這是兩個世紀以來日本首次在天皇在世時進行皇權交接。「我將依據憲法履行象徵職責」，「將永遠為國民著想，與他們站在一起，」德仁天皇在講話中表示。

根據傳統，新皇后雅子沒有出席繼承神器儀式，儀式上現身的女性僅有安倍晉三內閣中唯一女性大臣、地方創生擔當大臣片山皋月。新年號「令和」出自日本現存最早的歌集《萬葉集》，寓意秩序與和諧。

圖片版權 Reuters Image caption 德仁天皇發表講話時，其妻子雅子皇后在其身旁。

3. 五四百年：習近平淡化民主和科學 強調跟黨走

在五四運動發生100週年之際，中國國家主席習近平周二發表紀念講話。在將近一個小時的講話中，習近平通篇強調愛國主義和黨的領導，淡化五四運動倡導的對民主和科學的追求。有學者批評指出，這種講法與五四精神背道而馳。習近平強調，「當代中國，愛國主義的本質就是堅持愛國和愛黨、愛社會主義高度統一。」學者胡平說，這種說法與五四精神最相背離。他說，「愛國不等於愛政府，而是以對政府提出異議的方式實現。」

圖片版權 Xinhua Image caption 2019年4月，中國在上海中共一大會址紀念館舉行展覽紀年五四一百週年

4. 英國國防大臣威廉姆森：華為案犧牲品還是權鬥失利者

英國首相首相特里莎·梅（Theresa May），本周三（5月1日）以不當洩密為理由，解除英國防大臣加文·威廉姆森（Gavin Williamson）的國防大臣職位 ，震撼英國政壇。相關評論指出，這是在梅首相的脆弱政權在脫歐泥淖中自保的一種努力。亦有評論稱，此乃威廉姆森利用華為5Ｇ議題，爭奪首相大位的失敗舉措。唐寧街聲明稱，梅首相已「失去對威廉姆森繼續擔任此職的信心」，並宣稱有「令人信服的證據」證明是威廉姆森洩密。

圖片版權 Photoshot Image caption 威廉姆森近一年來還就中國議題上數次發言，屢次與首相交鋒，這些被外界猜測為他從內閣中墜落的背後原因。

威廉姆森說，他和他的團隊從未將國安會討論的內容洩露給媒體。他並以他兩名幼子的生命發誓，捍衛自己清白。梅首相已經任命潘妮·摩爾鄧特（Penny Mordaunt）接任國防大臣。

5. 台灣城市外交的尷尬：捷克樂團在華演出遭取消

圖片版權 OFFICE OF THE PRESIDENT REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN） Image caption 台灣總統蔡英文4月30日與捷克布拉格市長賀吉普見面。

捷克媒體報道，布拉格愛樂樂團原定9、10月在中國的巡迴演出遭中國當局取消，並稱原因是布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）上任後，反對「一中」政策以及與蔡英文見面等「親台」舉動惹怒中國。對此，賀吉普對BBC中文表示，文化藝術不應與政治掛勾，並對該事件感到非常失望。

根據《捷克廣播》報道稱，中國取消含有「布拉格」字眼的捷克表演團體在當地的演出。捷克外交部長派提賽克（Tomas Patricek）對捷克藝術家的音樂會受到阻礙感到「不幸」。

6. 班禪喇嘛與轉世靈童：根敦確吉尼瑪失蹤24年的故事

西藏藏傳佛教第二位最重要的人物根敦確吉尼瑪（Gedhun Choekyi Nyima）在1995年年僅六歲的時候，便被中國當局抓走，成為全球最年輕的政治犯。24年之後，根敦確吉尼瑪仍然下落不明，讓人憂慮西藏佛教的未來。

圖片版權 International Tibet Network Image caption 自6歲起，根敦確吉尼瑪便失蹤了，今年他30歲生日，有人以電腦技術，使用他小時候的照片，推測他現在的模樣。

西藏藏傳佛教相信轉世，在第十世班禪額爾德尼圓寂後，第十四世達賴喇嘛認定根敦確吉尼瑪為轉世靈童，但不被中國政府承認。

中國官方稱，第十世班禪是死於心臟病。