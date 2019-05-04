圖片版權 Getty Images Image caption 台灣擔心親中媒體壟斷由來已久。2013年，民眾曾舉行示威遊行，反對出售《壹周刊》台灣資產。

台灣國家安全局5月2日稱，中國通過在台灣的「同路媒體」，以特定報導內容分化台灣，但他並未公布媒體名單，認為沒必要。學者認為，應該公布名單才不會造成社會憂慮，而且在遏止中國干預台灣新聞及打擊假新聞上，台灣還有很大的進步空間。

「同路媒體」名單？

台灣國安局副局長陳文凡指出，部分台灣媒體的宣傳內容、報導方式、途徑及口吻，與中國對台的威脅言論相呼應，這當中涵蓋電子、平面媒體及網紅等。

該局在業務報告中提及，中國直接對在台的大陸媒體或「同路媒體」提供特定報導內容及方向，散播分化台灣民眾向心力的爭議訊息，導引其他媒體協力跟風報導。陳文凡5月2日在台灣立法院接受立法委員質詢時說：「同路媒體問題確實存在，不需懷疑。」

台灣民進黨立委羅致政問他，聽聞有媒體在社論刊登前要先給北京看過，有無此事。陳文凡回應：「有聽過這種傳聞，最近也確實掌握到相關情資。」這是台灣當局罕見證實這一傳聞。

然而，當立委追問陳文凡「同路媒體」名單時，陳文凡則表示，名單國安局已將有所掌握，但涉及許多考量，必要時會考慮公布。這一做法引發一些台灣立委不滿。

圖片版權 CNA Image caption 台灣國安局副局長陳文凡表示，有發覺部分台灣媒體的宣傳內容丶報導方式丶途徑及口吻，與中國對台灣的威脅言論相呼應。

台灣時代力量立委徐永明透過臉書，要求台灣國安局說清楚誰是中國在台的同路媒體。他指出，國安局引用外國研究資料表示，台灣受外國假訊息攻擊程度是世界第一，但國安局在報告中只指出《中國台灣網》、《中國評論新聞》等中國媒體散播爭議訊息，至於哪些在台灣媒體是中共同路人卻未點明。他表示：「總不能要民眾自行揣測吧？」

國民黨立委呂玉玲批評國安局創造新名詞，若不公布名單，「國安局自己就是假消息」。傳播學者也認為，政府應該告訴大眾是哪些媒體散播爭議訊息帶風向。台灣中正大學傳播系副教授管中祥對BBC中文表示：「國安局必須拿出確實證據及名單，若不清不楚很容易造成恐慌和不安。」

管中祥說：「如果已經違反國家安全法規或兩岸關係條例，就應該依法處分。」他強調，若有新聞自由的顧慮，也可以有提醒或公告。

投資台媒

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣國家安全局證實，中國通過在台灣的「同路媒體」，以特定報導內容分化台灣。

台灣立委羅致政接受BBC中文採訪時指出，中國會直接透過各種方式購賣台灣網路媒體，影響言論，也會間接透過台商購買台灣媒體或媒體廣告。他也提及，有些人會為了媒體或自身利益，自我審查，又或主動向中國示好，迎合中國的宣傳口徑。

他舉例，台灣有部分媒體因為政治立場問題不能派記者到大陸駐點。這種擔心可能會導致媒體的自我審查。

不過，無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂(Cédric Alviani)對BBC中文指出，台灣政府過去也曾經以打擊假新聞名義，禁止中國記者採訪或刪除他們認為的不實資訊，這種壓制性作法，反而拉近了和中國的距離。

他說：「若你不准中國記者入境，那未來會不會也禁止立場親中的美國記者到台灣採訪？」

過去，中國資金進入台灣新聞媒體的傳聞不斷，台灣法務部曾指出，台灣是民主自由國家，不會特別立法管制媒體經營，主管機關可依法決定是否讓中資投資媒體。

管中祥指出，中國可能透過任何方式影響台灣媒體。因為台灣對外資態度開放，投資廣電媒體外資審查非常寬鬆，若沒有追查外資背後的股份或間接投資，後果會很嚴重。

台灣通訊傳播委員會5月1日通過媒體多元維護與壟斷防制法草案增訂條文，未來新聞頻道持股10％以上大股東，間接投資其他行業的動態，以及新聞頻道廣告收入來源，都必須定期揭露供外界參考，違法者處新台幣10萬至100萬罰款(2.1萬至21萬人民幣)。

至於中資付費刊登廣告是否合法？根據兩岸關係條例第三十四條規定，中國企業雖可在台灣從事廣告之播映、刊登，但不得有「為中共從事具政治性目的之宣傳」、「違背現行大陸政策或政府法令」、「妨害公序良俗」之行為。

新聞自由

艾瑋昂5月3日在香港嶺南大學舉行的「世界新聞自由日座談會」上表示，中國政府正影響著全球媒體。他舉例，在加拿大和歐洲等國，若記者報導中國不喜歡的新聞，中國大使就會抨擊該名記者。

他向BBC中文表示，中國政府現在會間接或直接控制海外華文媒體，像是邀請發展中國家的記者到北京受訓，就是要影響他們對於大陸的報導。他說：「中國是有計劃性要試著透過海外媒體，改變它的形像，並向各國傳播中國式獨裁主義模式。」

他說，如果各國政府都能控制媒體，那中國就不需要再跟海外媒體打交道，透過該國政府就能控制言論。

總部在法國的國際「無國界記者組織（RSF）」4 月中公布2019 年全球新聞自由指數，去年為亞洲新聞自由度第一的台灣，今年丟了冠軍寶座，在180個國家和地區中，排名第42，輸給第43名的南韓。香港則排名第73，較去年下跌3位；中國亦下跌一位至177，排名世界倒數第4位。

無國界記者認為，台灣及香港的新聞自由都受到中國因素影響，香港主流傳統媒體早已遵守北京命令。