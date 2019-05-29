六四30週年：八九民運21名學生領袖的30年

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1989年6月4日凌晨，中國解放軍部隊開進北京天安門廣場與周邊街道，執行武力清場。北京市公安局其後於6月13日發表通緝令，追捕北京市高校學生自治聯合會（北高聯／高自聯）21名成員。這21人從此成為「六四」民運中最受關注的學生領袖。

時隔30年，這些學運支持者眼中的學生領袖，中共官方眼中的「通緝犯」都身在何方？以下互動照片牆含BBC中文匯總到的他們的信息。

（備註：通緝令上對他們外觀的描述在此省略）

八九民運21名學生領袖的30年 您可以選取下列分類以篩選內容。 21 合共§人 王丹 八九學運期間崗位： 北高聯常委；天安門絕食發起人；廣場指揮部常委 目前狀況： 受僱於台灣高校講學至2017年後返回美國，目前在華盛頓近郊的馬里蘭州居住。2018年發起成立「對話中國」智庫，業餘時間熱愛寫詩

吾爾開希 八九學運期間崗位： 北高聯前身「北京市臨時學聯」發起人，後任北高聯第二任主席；5月18日作為學生代表與中國總理李鵬見面對話。 目前狀況： 在台灣擔任時事評論員和專欄作家。2019年3月涉嫌酒駕摩托車被捕，依公共危險罪偵辦，台北地方檢察署裁定處分緩起訴一年，罰款6萬元新台幣（1940美元）。中國大陸從未撤銷對其發出的通緝令。

劉剛 八九學運期間崗位： 北高聯發起人；「忠義救國軍」（後「市民敢死隊」）組織者；首都各界愛國維憲聯席會議參謀部長 目前狀況： 香港市民支援愛國民主運動聯合會（香港支聯會／港支聯）資料稱其現居美國紐約；仍活躍在個人博客發表文章，近年不時與流亡美國富豪郭文貴罵戰。他因「北大民主沙龍」發起人地位問題與王丹交惡。

柴玲 八九學運期間崗位： 天安門絕食指揮部總指揮；保衛天安門廣場指揮部總指揮 目前狀況： 與現任丈夫於1998年創辦高等教育電腦軟件供應商尖子班（Jenzabar），經營至今。2010年創辦有基督教背景的關注中國計劃生育政策組織女童之聲（All Girls Allowed）。

周鋒鎖 八九學運期間崗位： 北高聯常委；天安門「學運之聲廣播台」組建者 目前狀況： 居於美國紐約旁之新澤西州紐瓦克，最近辭去金融業工作，專注運營其於2007年創辦之組織人道中國。

翟偉民 八九學運期間崗位： 北高联常委 目前狀況： 據香港支聯會2014年資料，翟偉民於河南洛陽一家私人企業任職。

梁擘暾 八九學運期間崗位： 北高联常委暨财务主管 目前狀況： 有傳其於2008年金融危機後移居台灣，繼而遷往澳大利亞，其餘訊息不詳。

王正雲 八九學運期間崗位： 北高联常委 目前狀況： 截至2014年報道，其居於雲南昆明。

鄭旭光 八九學運期間崗位： 北高聯常委；北京高校學生對話代表團；「天安門廣場臨時指揮部」第一任總指揮 目前狀況： 原居於北京從事股票投資。2019年初到美國，於2月份出席六四紀念碑揭幕儀式，4月6日在紐約法拉盛出席中國民主黨之六四紀念活動。他向BBC中文表示目前未決定會否回國。

馬少方 八九學運期間崗位： 北高聯創辦人，短暫擔任常委；其後與王丹、吾爾開希等人發起絕食 目前狀況： 曾遷居廣東深圳。據中國人權民運信息中心2017年資料，現居於家鄉江蘇

楊濤 八九學運期間崗位： 北高聯主席（輪值制實施後）；學生撤離廣場方案「空校運動」提出者 目前狀況： 於上海經商（香港支聯會2014年資料）

王治新 八九學運期間崗位： 北高聯常委；北高聯秘書長；5月18日與李鵬「見面」學生代表之一 目前狀況： 在中國大陸一家醫藥器械公司工作（BBC於2019年掌握資料）

封從德 八九學運期間崗位： 北高聯第三任主席；保衛天安門廣場指揮部副總指揮 目前狀況： 居於舊金山，從事網頁資料庫設計，2001年創辦並運營《六四檔案》網站至今。他與王丹不和。

王超華 八九學運期間崗位： 北高聯常委；北高聯副主席；5月13日赴中共中央統戰部與政府對話之學生對話團成員 目前狀況： 居於美國洛杉磯，以獨立學者身份活躍於學術界；2018年參與王丹成立之「對話中國」智庫

王有才 八九學運期間崗位： 北高聯秘書長；六四鎮壓後統籌統計北京死傷人數 目前狀況： 2014年資料稱其居於芝加哥，從事科學研究，2018年接受訪問時稱自己已淡出民主運動，且不願透露目前境況。

張志清 八九學運期間崗位： 北高聯常委；對話團中國政法大學代表 目前狀況： 不詳

張伯笠 八九學運期間崗位： 北京大學《新聞導報》總編輯；天安門絕食團副總指揮；保衛天安門廣場指揮部副總指揮；民運期間「天安門民主大學」校長 目前狀況： 於美國首都華盛頓近郊——弗吉尼亞州Chantilly——主持豐收華夏基督教會，出任主任牧師

李錄 八九學運期間崗位： 戒嚴後「廣場營地聯席會議」負責人 目前狀況： 喜馬拉雅資本董事長

張銘 八九學運期間崗位： 北高聯常委；天安門廣場糾察；攔堵軍隊活動組織者 目前狀況： 與妻兒居於吉林老家（據林慕蓮 2014年著作《重返天安門》）

熊煒 八九學運期間崗位： 北高聯常委；絕食開始後代表學生呼籲紅十字會介入照顧學生健康 目前狀況： 定居美國，其餘訊息不詳（香港《蘋果日報》2014年報道）

熊焱 八九學運期間崗位： 「北大團結學生會籌委會」組織者；絕食團成員；5月18日與李鵬「見面」期間「舌戰李鵬」 目前狀況： 仍在擔任軍牧，少校軍銜，駐紮亞利桑那州 回到頁首

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