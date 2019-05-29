六四30週年：八九民運21名學生領袖的30年

王丹
目前狀況： 受僱於台灣高校講學至2017年後返回美國，目前在華盛頓近郊的馬里蘭州居住。2018年發起成立「對話中國」智庫，業餘時間熱愛寫詩
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1989年6月4日凌晨，中國解放軍部隊開進北京天安門廣場與周邊街道，執行武力清場。北京市公安局其後於6月13日發表通緝令，追捕北京市高校學生自治聯合會（北高聯／高自聯）21名成員。這21人從此成為「六四」民運中最受關注的學生領袖。
時隔30年，這些學運支持者眼中的學生領袖，中共官方眼中的「通緝犯」都身在何方？以下互動照片牆含BBC中文匯總到的他們的信息。
（備註：通緝令上對他們外觀的描述在此省略）
目前狀況： 受僱於台灣高校講學至2017年後返回美國，目前在華盛頓近郊的馬里蘭州居住。2018年發起成立「對話中國」智庫，業餘時間熱愛寫詩
目前狀況： 在台灣擔任時事評論員和專欄作家。2019年3月涉嫌酒駕摩托車被捕，依公共危險罪偵辦，台北地方檢察署裁定處分緩起訴一年，罰款6萬元新台幣（1940美元）。中國大陸從未撤銷對其發出的通緝令。
目前狀況： 香港市民支援愛國民主運動聯合會（香港支聯會／港支聯）資料稱其現居美國紐約；仍活躍在個人博客發表文章，近年不時與流亡美國富豪郭文貴罵戰。他因「北大民主沙龍」發起人地位問題與王丹交惡。
目前狀況： 與現任丈夫於1998年創辦高等教育電腦軟件供應商尖子班（Jenzabar），經營至今。2010年創辦有基督教背景的關注中國計劃生育政策組織女童之聲（All Girls Allowed）。
目前狀況： 居於美國紐約旁之新澤西州紐瓦克，最近辭去金融業工作，專注運營其於2007年創辦之組織人道中國。
目前狀況： 據香港支聯會2014年資料，翟偉民於河南洛陽一家私人企業任職。
目前狀況： 有傳其於2008年金融危機後移居台灣，繼而遷往澳大利亞，其餘訊息不詳。
目前狀況： 截至2014年報道，其居於雲南昆明。
目前狀況： 原居於北京從事股票投資。2019年初到美國，於2月份出席六四紀念碑揭幕儀式，4月6日在紐約法拉盛出席中國民主黨之六四紀念活動。他向BBC中文表示目前未決定會否回國。
目前狀況： 曾遷居廣東深圳。據中國人權民運信息中心2017年資料，現居於家鄉江蘇
目前狀況： 於上海經商（香港支聯會2014年資料）
目前狀況： 在中國大陸一家醫藥器械公司工作（BBC於2019年掌握資料）
目前狀況： 居於舊金山，從事網頁資料庫設計，2001年創辦並運營《六四檔案》網站至今。他與王丹不和。
目前狀況： 居於美國洛杉磯，以獨立學者身份活躍於學術界；2018年參與王丹成立之「對話中國」智庫
目前狀況： 2014年資料稱其居於芝加哥，從事科學研究，2018年接受訪問時稱自己已淡出民主運動，且不願透露目前境況。
目前狀況： 不詳
目前狀況： 於美國首都華盛頓近郊——弗吉尼亞州Chantilly——主持豐收華夏基督教會，出任主任牧師
目前狀況： 喜馬拉雅資本董事長
目前狀況： 與妻兒居於吉林老家（據林慕蓮 2014年著作《重返天安門》）
目前狀況： 定居美國，其餘訊息不詳（香港《蘋果日報》2014年報道）
目前狀況： 仍在擔任軍牧，少校軍銜，駐紮亞利桑那州
各圖片版權所有，切勿翻印。