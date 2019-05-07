美國再到南海巡航 中美軍事貿易競爭同時推演

圖片版權 Reuters Image caption 美國海軍多次派出戰艦到南海巡航。

美國總統特朗普宣佈將2000億美元的中國商品關稅上調後，據路透社報道，兩艘美國軍艦在南海中國宣稱擁有主權的島嶼附近航行，引起中方不滿。

中國軍方發言人指出，美國海軍「普雷貝爾號」（USS Preble）和「鐘雲號」（USS Chung-Hoon）「擅自進入」南海島礁鄰近海域，中國解放軍發言人表示軍方派出海空兵力「依法依規對美艦進行了識別查證，予以警告驅離」，強調中方會採取必要措施「堅決捍衛國家主權安全」。

路透社引述美國軍方消息指，「雷貝爾號」和「鐘雲號」周一（5月6 日）在中國控制的南熏礁（Gaven Reefs）、赤瓜礁和越南控制的鬼喊礁12海里範圍以內經過。

路透社又引述美國第七艦隊發言人指出，這次行動是為了「挑戰過度的海上主權聲索」，也是為了保障有關水域在國際法管制下的暢通。

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC的記者登上一架美軍飛機，飛過備受爭議的南中國海。6個國家在這片海域競爭，但是近年來中國加強了建島和巡邏力度。

美國海軍軍艦航行經過南海的前一天，特朗普在社交網站發佈對華加徵關稅的消息，又批評中美兩國進行的貿易談判「進展太慢」。

但香港嶺南大學亞太研究中心主任張泊匯認為，美軍軍艦到南海「巡航」與中美貿易談判沒有太大的關係，指出兩者有各自發展的「邏輯」。

他接受BBC中文訪問時指出，美國在南海「自由通航」的行動在前總統奧巴馬時代已經開始，只不過最近「密度在加大」。「它密度在加大跟貿易戰沒有關係，其實中美的戰略競爭有許多方向、許多範疇，不僅是貿易戰，有科技戰、有外交上爭奪影響力。」

他認為，特朗普領導下美國對華政策轉向， 美國對南海問題的看重有所提升，所以美國加大在南海的行動，與貿易戰沒有直接關係。

中國「海上民兵」

除了南海，中國漁船的行為近來也成為中美海上糾紛的主角。

《亞洲時報》（Asia Times）早前發表文章引述美國海軍戰爭學院（United States Naval War College）指，中國近年建立了由300多艘漁船和4000多人組成的海上民兵部隊。

文章指出，這些民兵部隊接受定期軍事訓練，大多時候沒有武器，但都裝設可以用來對付小型船隻的高壓水炮，也有一些先進監聽通訊的設備。

另外，約200隻中國漁船據報在今年初開始，集結在菲律賓控制的中業島附近。菲律賓外交部上月透露已經向中方提出抗議，發言人質疑這些中國漁船停駐在中業島附近的目的，但中國駐菲律賓大使趙鑒華指，那些是漁船，菲律賓不需要擔心會不會「爆發任何衝突」。

英國《金融時報》引述美國海軍部長約翰·理查德森（John Richardson）說，他今年1月跟中國海軍司令沈金龍會面時向對方指出，中國利用漁船推動自身的軍事目標，因此美國海軍今後看待這些「海上民兵」的方式將會與美軍看待中國海軍的方法一樣。