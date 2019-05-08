北極新冷戰：美國或照搬南海作法對付中國

Image caption 演習中的俄羅斯的北極部隊。莫斯科指責北約在北極地區的俄羅斯邊界附近加強軍事部署。

美國國務卿在北極理事會上譴責中國和俄羅斯，表明美國將對北冰洋的俄羅斯和中國利益發出挑戰。近年來不少美國高官就中國在北極擴大影響發出警示。

蓬佩奧周一（5月6日）抵達芬蘭在北極理事會上表達了中國和俄羅斯在北極投資的擔憂，呼籲中俄在北極負責行事。《華盛頓郵報》3月報道說，特朗普政府即將推出的北極防務戰略將側重於同中國的競爭。

周二（5月7日）中國外交部發言人耿爽說，美國人對中國在北冰洋的作用發出批評完全違背真相，同北冰洋的和平合作背道而馳。完全混淆了是非，有不可告人的動機。

中國在北極的軍事存在

在芬蘭羅瓦涅米舉行的第11屆北極理事會部長級會議上美國國務卿表示了美國對俄羅斯在北極地區與中國的合作的擔憂。蓬佩奧說，「美國對俄羅斯將北方通道與中國'海上絲綢之路'對接的計劃感到擔憂。」

圖片版權 EPA Image caption 美國認為中俄是兩個謀求破壞民主制度，建立軍事優勢的國家，因此中俄關係對美國構成越來越大的國家安全威脅。

「中國已經在發展北冰洋的航線了。這是一種熟悉的趨勢。北京試圖發展關鍵基礎設施，利用中國的資金、企業和勞動力，在某些情況下建立起中國安全力量的長期存在。」

他還說，「五角大樓上周警告稱，中國或利用其在北極的民事存在來加強軍事存在，比如在當地部署用於遏制潛在核打擊的潛艇。我們需要仔細研究這些活動。」

不久前美國五角大樓（5月2日）發佈2019年度中國軍力報告指出，中國為保護"一帶一路"全球基礎建設計劃投資，將會在世界各地增設軍事基地。報告還說，中國在北極地區的活動日益深化，也可為其加強軍事的存在而鋪平道路，包括部署潛艇以起到防核武攻擊的作用。

21世紀的「蘇伊士運河」

蓬佩奧說：「作為北極國家的美國應該對北冰洋的未來說話的時候到了。那裏遠不是西沃德時代那樣的偏遠荒蕪之地，北極現在充滿了機會和財富。那裏有13%的世界未探明石油儲量，30%的未探明天然氣，豐富的鈾礦，稀土，黃金，鑽石，大片未勘探資源…」

圖片版權 xinhua Image caption 中國"天恩"號貨輪在有浮冰的北冰洋航線，開闢所為的"冰上絲綢之路"。五角大樓報告稱，中國或利用其在北極的民事存在來加強軍事存在。

他特別強調了北冰洋重要的戰略意義，那裏的新航路把亞洲到西方的航程減少了20天。他說北冰洋航道是21世紀的蘇伊士運河和巴拿馬運河。

《南華早報》4月報道過莫斯科要在北極地區建設新港口和基礎設施，增加北冰洋貨運的計劃。據說俄羅斯總統普京希望與中國合作建設這一北極航道。

在2012-17年中國在北極的投資接近900億美元。上月俄羅斯宣佈計劃把北海航道同中國的「海上絲路」相連接，開闢從亞洲到北歐的新航道。與此同時中國已經開始在北冰洋開發新航道。

蓬佩奧說，俄羅斯對其他國家提出非法要求，即要他們使用北極航道要經過俄羅斯的允許，而且需要俄羅斯的領航員登上外國船隻領航。俄羅斯還威脅對不遵守俄羅斯要求的外國船隻使用武力。

中國的「極地絲綢之路」

中國在2018年發佈的北極政策白皮書中提出了「極地絲綢之路」計劃。 而蓬佩奧說要警惕中國開發北極航道符合美國一直以來對中國「一帶一路」的態度和立場。

圖片版權 xinhua Image caption 中國考察船"雪龍"號駛離上海浦東碼頭前往北冰洋。美國說，在2012-17年中國在北極的投資接近900億。

美國一直公開呼籲其他國家對中國的「一帶一路」計劃保持警惕，說中國橫跨歐亞，雄心勃勃的投資基建計劃會令許多國家深陷腐敗和債務，另外在政治上受制於中國。

在4月底北京舉行「一帶一路」高峰論壇後，美國駐華使館在其官方推特上轉發了美國國務院網絡平台發佈的影片「切勿陷入中國的一帶一路債務陷阱」的影片，「一帶一路」模式包含不透明的「掠奪性」貸款。

北極理事會是由美國、加拿大、俄羅斯和北歐五國等8個北冰洋沿岸國家組成的政府間論壇，中國在2013年和其他幾個國家成為理事會的觀察員國。

美國國務卿說，中國並非「近北極國家」，因為中國最北端距北極1450公里之遙。但是中國的《環球時報》評論說，南海距離美國比中國距離北極遠得多，但美國並沒有因此在南海有絲毫克制。

美國國防部和白宮的國家安全委員會將共同起草新的北極防務戰略。戰略草案將在6月前提交國會討論批准。去年五角大樓發言人說，美國國家防禦戰略正從反恐行動轉向「大國競爭」。中國媒體報道擔心，美國的北極新戰略可能會把在南海咄咄逼人的作法搬到北極。