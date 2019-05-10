北京時間5月10日中午12點01分，美國正式對中國價值2000億美元商品徵收25%關稅，休戰數月的中美貿易戰重啟。

與此同時，中國副總理劉鶴率領的中國貿易代表團正在華盛頓參加為期兩日的貿易談判。談判從周四開始，但未能阻止新一輪關稅到位。

中國內地和香港股市當天先漲後跌，午後急轉直下。香港恆生指數早盤一度上漲近2%，下午漲幅急劇收窄。上證指數下午開盤後十分鐘內也幾乎抹平了當天上午的漲幅。

中國商務部10日12點03分發表聲明稱，中方對此深表遺憾，將「不得不採取必要反制措施」，但未表明會出台哪些措施。

聲明還說：「第十一輪中美經貿高級別磋商正在進行中，希望美方與中方相向而行、共同努力，通過合作和協商辦法解決存在的問題。」

美國白宮在新關稅生效前90分鐘發表聲明稱，周五雙方將繼續進行「關鍵貿易磋商」。中國商務部稱，希望雙方通過合作與協商解決存在的問題。

這是中美之間進行的第十一輪貿易談判。此前外界一度認為，兩國將在此輪達成貿易協議，但上周五美國總統特朗普突然表示，將把去年九月對中國價值2000億美元商品徵稅幅度從10%提高到25%。

特朗普其後稱，中國刪去了原有協議草案的許多內容。

但特朗普仍對達成協議透露出希望。「這仍有可能做到，」特朗普周四表示，收到了一封來自習近平的「美麗信件」。特朗普並未透露信件的內容，只稱兩人可能會通電話。

此次加稅對中國出口影響最大的是網絡調製解調器、路由器等其他數據傳輸類商品，總價值超過200億美元，其次為印刷電路板類商品，價值約120億美元，且被大量用於美國製造產品之中。

市場反應

上海美國商會（AmCham Shanghai）會長季愷文（Ker Gibbs）發表聲明稱，儘管其許多會員公司受關稅及持續的貿易緊張局勢影響，但他們「理解美國政府的沮喪之處」，現在需要一份協議「使兩國經濟關係再平衡」。

聲明表示，希望雙方可以解決結構性問題、市場凖入壁壘及不公平競爭問題，並強調一個真正會被執行的機制至關重要。

信用評級公司穆迪（Moody）稱，新加徵的關稅加劇了全球貿易的不確定性，為全球市場情緒帶來不利影響。而貿易緊張形勢可能使全球貿易框架日益分散，削弱過去幾十年來支撐全球尤其是亞洲經濟增長的基礎性體系。

美國大豆協會（American Soybean Association）7日發表聲明表示，加徵關稅對美國大豆農民是「最壞的情況」。協會主席史達威（Davie Stephens）表示，理解特朗普及其政府為美國利益設定廣泛目標，但農民已陷入「絶望的境地」，希望糾紛得到解決，不再繼續升級。

國際貨部基金組織（IMF）此前多次警告稱，當今世界前兩大經濟體之間的貿易戰會給全球經濟增長帶來威脅，呼籲這一摩擦盡快得到解決。