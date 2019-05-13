圖片版權 EPA Image caption 上水屠房屠宰香港80%應市肉豬。

香港檢疫部門查獲首例非洲豬瘟病例後，開始銷毀數千頭活豬。這場1997年主]權移交以來最大規模的活豬撲殺導致全市新鮮豬肉供應中斷。

特區政府於上星期五（5月10日）深夜宣佈在上水屠房查獲一頭染病肉豬，決定封閉屠宰場，撲殺銷毀場內約6000頭中國大陸與香港本地活豬。肉販行會抗議政府全數撲殺，經過一個周末談判後妥協，防疫人員星期一（13日）下午開始撲殺行動。

非洲豬瘟「抵港」再次凸顯香港副食品供應對中國大陸的依賴。經濟學家向BBC中文指出，非洲豬瘟對肉類價格的影響，或令香港通脹率多升最多一個百分點。

香港政界對全面撲殺屠宰場內活豬意見不大，但不同黨派對政府具體防疫措施均有不滿。

非洲豬瘟疫情如何被香港當局發現？

香港特區政府食物安全專員何玉賢上星期五深夜表示，涉事病豬來自廣東湛江一家養豬場，無感染非洲豬瘟症狀，在上水屠場屠宰後被發現淋巴結腫大，5月2日採集樣本作一般檢測後銷毀，並未送到零售市場，至上星期五再次檢測時查出非洲豬瘟。

港府因此宣佈上水屠房為疫區，頒令銷毀場內6000頭豬。上級主管食物及衛生局局長陳肇始強調，為防病毒擴散至香港本地養豬場，須馬上清潔消毒屠宰場。港府承諾將以市價賠償。

香港立法會內專門代表漁農業，親建制政團民建聯之間選議員何俊賢星期天的最新書面聲明稱，世界動物衛生組織（OIE，舊稱國際獸疫局）指出，只有全面撲殺感染場所內的活豬，並徹底消毒清潔，是截斷病毒傳播的最有效方法，促請港府「當機立斷」撲殺屠宰場內活豬。

立法會直選議員，民主黨食物安全及環境衛生政策發言人黃碧雲對BBC中文記者說：「我們在無奈之下也得支持他們（政府）這一做法，但這事情其實可以避免。」

黃碧雲稱，非洲豬瘟早晚會傳播到香港，而其政黨早已提出把中國大陸進口活豬與香港本地活豬分流。「要是你把『大陸豬』跟『香港豬』放在一起，只要一頭豬有事，那同一個屠房內的豬也只能全殺掉，不然他沒辦法清理整個屠房，進行消毒。」

她說，即便是中國大陸發現非洲豬瘟病例，也是採取全場撲殺，「防疫做得不好，大家沒信心買豬肉，或者擔心非洲豬瘟蔓延到本地農場，那你永遠解決不了問題」。

圖片版權 CNA Image caption 一些香港菜市場內的肉店只剩少量庫存，不少直接關門歇業。

圖片版權 CNA Image caption 香港灣仔一家肉店店員穿上「新界本地豬」制服招攬顧客。

圖片版權 AFP Image caption 建制派立法會議員何俊賢：非洲豬瘟有機會感染香港3萬頭野豬，導致「屍橫遍野」。

香港有多依賴中國大陸進口豬肉？

綜合香港食物安全中心資料與立法會文件，香港全境有3座持有食物環境衛生署執照之屠宰場，分別是上水屠場、荃灣屠場和長洲屠場，每天屠宰約4300頭豬。香港媒體報道指出，上水屠房所負責屠宰的活豬，佔香港80%豬肉供應。

從整體供應數字上看，中國大陸活豬佔壓倒性優勢：

從供應來源看，中國商務部於2007年新增廣南行與香港農業專區兩家公司為認可「內地供港活豬代理」，結束五豐行常年壟斷。然而，五豐行母公司為中央級國有企業華潤集團，廣南行母公司為廣東省級國有企業粵海集團。

從中轉屠宰與批發層面看，上水屠場由特區政府委托五豐行運營；荃灣屠場屬私營，五豐行為主要股東之一。據立法會文件，上水與荃灣屠場的豬肉拍賣均由五豐行子公司中港聯合生豬負責。

換言之，香港整體豬肉供應相當依賴於中國大陸。

不過，民建聯立法會議員何俊賢指出，香港目前有約7萬頭活豬。只是自港府要求封閉上水屠房撲殺消毒後，荃灣屠房也拒收活豬，

位處小島上之長洲屠場屬政府物業，由長洲肉行商會租借經營，屠宰活豬數量本來不多。事情很巧合，此次非洲豬瘟病例發現之際，長洲島正要舉行週年太平清醮祭典暨包山節活動，島民依鄉例齋戒，早已暫停宰豬。

非洲豬瘟疫情揭發引起了香港副食品業界多大反應？

港府公布撲殺決定後，代表買手與零售肉店的行會隨即抗議港府「不科學」撲殺。

圖片版權 CNA TAIWAN / HKCNA Image caption 許偉堅（中）和凌偉業（左一）抗議港府統一撲殺活豬猶如「充公財產」。

「鮮肉大聯盟」理事，大型菜市場管理承包商建華集團總監凌偉業對本地媒體稱，非洲豬瘟快速檢測只需4小時，如證實其他肉豬沒有染病，理應允許屠宰應市。業界與港府連番談判，一度威脅提起司法覆核訴訟，最終在星期天（12日）晚間妥協，讓港府銷毀活豬，港府預期7天內完成消毒，讓屠宰場恢復營業。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅星期一在香港電台（RTHK）政論節目上表示，港府願意賠償2000萬港元（255萬美元；1752萬元人民幣），相當於普通活豬每頭最高2800港元，香港本地黑毛豬每頭5000元。許偉堅強調，港府不應一聲號令「充公財產」。

另一方面，據《蘋果日報》報道，星期一撲殺行動開始後，有動物保護團體到屠宰場外抗議，批評港府拖延數天才開始撲殺，其間滯留肉豬挨餓，且有抗議政府殺豬之業界代表一度拉出六頭豬到屠宰場外示威，質疑港府罔顧動物福利。

非洲豬瘟

圖片版權 CNS

根據聯合國糧農組織（FAO）與世界動物衛生組織（OIE）介紹，非洲豬瘟為病毒性豬病，是豬瘟中最具破壞性的一種。該病症狀為發熱，內臟器官出血，感染後2至10天內死亡。

非洲豬瘟具有傳染性，死亡率高達100%，沒有商品化疫苗可用於預防，也沒有有效的治療方法。

歐盟設立的非洲豬瘟專項研究項目ASFORCE稱，人類不會感染非洲豬瘟。這種病主要通過病豬與健康豬之間的直接或間接接觸傳播，傳播方式包括：

餵飼含有病死豬肉或豬肉產品

吸食過病豬血液的生物性媒介

衣物、汽車、住宅等污染物

一旦疫情爆發，需要立刻大規模撲殺所有豬，並將所有遺體、肉製品與垃圾廢料集中清運消毒。

非洲豬瘟出現在香港會引起經濟問題嗎？

圖片版權 AFP Image caption 香港酒樓常見叉燒包等豬肉包點。

豬肉作為漢人主要副食品，其價格變化對整體居民物價的影響，向來舉足輕重，俗稱通脹率之居民消費價格指數（CPI；香港稱消費物價指數）同比變幅會受豬肉價格帶動。

荷蘭ING銀行大中華經濟師彭藹嬈對BBC中文指出：「豬瘟對香港的CPI分別有直接和間接影響。直接影響是豬價上升。間接影響是因豬肉供應不足，市民多吃其他肉類，令肉類價格也上升，以致外出用餐價格也會隨之上升。」

「總的來說，（這些）影響會令香港CPI可能多升0.5至1.0個百分點。」

彭藹嬈進一步解釋，間接影響也包括了新鮮豬肉供應減少對各類冷藏肉類價格之影響。「凍肉商見豬價上升，當然會提價。」

據香港政府統計處數據，2018年10月份至2019年3月份共6個月之CPI同比漲幅呈下行趨勢——3月份為2.1%——但香港本地媒體走訪肉店，已有出售冰鮮豬肉的販商預期來貨價上升，但目前並未出現搶購潮，因此不預期零售價格會同步上漲。

此外，中國國家統計局剛於上星期四公布中國大陸2019年4月份CPI同比漲2.5%，與2019年2月份相比已形成升勢，國家統計局城市司處長董雅秀明確指出，「受非洲豬瘟疫情等因素影響，豬肉價格繼續回升」。在此之前，中國農業農村部市場與信息化司司長唐珂說：「專家初步預計，下半年豬肉價格同比漲幅可能超過70%，創歷史新高。」

聯合國糧農組織也在上周警告，中國生豬養殖量佔到全球的一半，有證據顯示，非洲豬瘟疫情可能導致中國國內的生豬庫存下降近20%。

外界對香港爆發非洲豬瘟有何回應？

對於香港也出現非洲豬瘟病例，目前以台灣反應最為強烈。行政院長蘇貞昌在其官方社交媒體上貼出「香港淪陷」海報。

台灣民間全民電視報道指出，早於去年8月中國大陸爆發非洲豬瘟疫情開始，台灣已把香港和澳門同時列入檢查名單，現在更是實行100%檢查。

民視報道更提醒台灣民眾和入境旅客，蛋塔（蛋撻）、月餅、肉鬆蛋卷等餅食含有豬肉成分，不能入境台灣。