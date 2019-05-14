圖片版權 Getty Images Image caption 中美貿易戰硝煙四起

5月13日晚7時播出的中國官媒中央電視台《新聞聯播》罕見使用「貿易戰」一詞，強勢表態稱中方已做好全面應對中美貿易戰的凖備。

中國國務院關稅稅則委員會當天宣佈，將總價值600億美元美國商品的關稅比例提高至10%到25%，對美國進行反制。

在該台黃金時段播出的《新聞聯播》裏，男主播以強硬語氣闡述對貿易戰的觀點，時間長達一分半鐘。

「對於美方發起的貿易戰，中國早就表明態度：不願打，但也不怕打，必要時不得不打。面對美國的軟硬兩手，中國也早已給出答案：談，大門敞開；打，奉陪到底。經歷了五千多年風風雨雨的中華民族，什麼樣的陣勢沒見過？」

「在實現民族復興的偉大進程中，必然會有艱難險阻甚至驚濤駭浪。美國發起的對華貿易戰，不過是中國發展進程中的一道坎兒，沒什麼大不了，中國必將堅定信心、迎難而上，化危為機，斗出一片新天地。無論外部風雲如何變幻，對中國來說，最重要的就是做好自己的事情，不斷深化改革，擴大開放，實現經濟高質量發展。美國下一步是要談，還是要打，抑或是採取別的動作，中國都已備足了政策工具箱，做好了全面應對的凖備。這正如習近平主席所指出，中國經濟是一片大海，而不是一個小池塘；狂風驟雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海；經歷了無數次狂風驟雨，大海依舊在那兒！」

《新聞聯播》被認為是中國政府的喉舌，這一措辭嚴厲的表態立刻引起各方關注，當晚即登上社交媒體新浪微博熱搜，截至BBC中文發稿前，中央電視台新聞中心官方微博發佈的這條口播視頻轉發數逾71萬，點讚次數超出20萬。

值得注意的是，這則微博底下的評論超過16萬條，其中不乏加油和叫好聲，不少微博網友用威武、霸氣、大國風範等字眼表達強烈的民族自豪感，還有網友用「同仇敵愾，共克時艱」表忠心。

網友@落雪、瑩澈評論：「第一次看新聞聯播，激動的熱淚盈眶！ 我覺得主持人說'打'的時候。都有那種千軍萬馬。隨時待命的氣勢。」

網友@讓我變成錦鯉錦鯉評論：「我的祖國真的強大了！看著熱血沸騰激動人心！不怕事不惹事。我為你驕傲！」

鳳凰網官方微博也發佈了這則「國際銳評」的視頻，底下的評論中，部分網友譴責美國對中國加徵關稅的做法。例如，網友@四夕月半說：「殺敵一千自損八百啊，川建國同志醒醒！」其中，「川建國」是中國網友對美國總統特朗普的戲稱。

而網友@gaitar則說：「這屆美國政府真是太奇葩了！總不甘心讓自己的國民買到物美價廉的中國產品！這對投票選了特朗普和西方民主政治的軟肋是最精凖的打擊啊！特朗普目前看就是經濟領域的希特勒！」

圖片版權 Getty Images Image caption 中國青島港，中國政府周一（13日）表示，將從6月1日起對美國商品徵收新關稅，這給兩國談判人員留下達成協議的時間。

視頻網站嗶哩嗶哩上也能搜到《新聞聯播》該視頻片段，評論中有網友表達了貿易戰對人民日常生活的影響。

網友@涼涼夢君說：「希望不要波及老百姓的生活吧，壓力太大了，真的再也經不起折騰了。」

網友@IslaGo評論：「更難做生意了，窮人會更多了。」

網友@瑞妮RAINYYYY說：「凖留學生瑟瑟發抖。」

除了中國大陸的主要社交平台和視頻網站，被中國大陸封禁的Facebook和Youtube等平台上均有賬戶發佈該視頻。評論區依舊以中國網民愛國情緒洋溢的發言為主，但也夾雜了其他聲音。

網友@王紅戲謔稱：「鴨子死了嘴還硬。」

網友@王小雄則說：「真是久違了！這種聲調的新聞聯播在文化大革命中經常出現特別是針對美國的評論員文章，聽到這個我放心了!!」

網友@張儒斌評論：「典型文革式語言，外強中幹是它的本性。往死打！」

網友@haidishi回憶說：「看來中央這次真的怒了。上一次這麼強硬還是40年前對越自衛反擊戰的時候。」

網友@Ga456ong評論：「沒事兒沒事兒，我們中國人吃草也能吃一年。」