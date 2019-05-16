圖片版權 Reuters Image caption 孟晚舟在加拿大被捕後，中國逮捕了兩名加拿大人斯帕弗（左）和康明凱（右）。

美國總統特朗普簽署被視為針對中國通訊巨頭華為的行政命令後一天，中國外交部宣佈當地檢察機關已經正式批准逮捕兩名早前被指「涉嫌危害國家安全」而被扣留的加拿大人。

中國外交部周四（5 月16日）宣佈，康明凱（Michael Kovrig）涉嫌「為境外刺探國家秘密和情報」，另外，邁克爾（Michael Spavor）涉嫌「為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪」。

康明凱是國際危機組織（International Crisis Group）的東北亞高級顧問，也是一名前加拿大外交官，他去年12月在北京遭到國安人員拘留。邁克爾是一名商人，他被扣留前住在與朝鮮接壤的中國丹東市。他與朝鮮政權關係密切，曾將外國投資者帶到朝鮮參加巡迴演出。

加拿大全球事務部發出聲明，再次要求中國政府即時釋放兩人，也再次讉責兩人被「無故拘捕」。

加拿大在華使館職員多次探訪兩人。聲明沒有透露探訪的詳細情況，但指出類似的探訪一般包括評核被扣人士的關押環境、跟他們解釋被關押的原因、向他們解釋所在國相關的法律制度和協助他們與親人聯絡。如有需要，加拿大政府也會為他們尋求醫療協助。

圖片版權 AFP Image caption 除了康明凱和邁克爾，中國還先後以毒品罪名判處兩名加拿大人死刑，被視為中國就孟晚舟案向加拿大施壓。圖為其中一名被判死刑的加拿大人謝倫伯格。

「不排除死刑」

中國政府3月透露針對康明凱指控的詳細資料，指康明凱自2017年以來，經常持普通護照和商務簽證入境，通過中國境內的關係人，竊取、刺探中國敏感信息和情報。而康明凱的重要情報關係人即是邁克爾。邁克爾住在與朝鮮接壤的中國丹東市。他與朝鮮政權關係密切，曾將外國投資者帶到朝鮮參加巡迴演出。

中國著名刑事辯護律師莫少平當時對BBC中文說，對康明凱的詳細指控表示此案進入了中國刑事案件的第一階段，即偵查階段。

莫少平指出，在中國司法實踐中，「案件中如果有涉外因素或者涉及危害國家安全，通常都被認為是重大案件」。

「危害國家安全算是重罪，如果認為情節惡劣，並不排除死刑的判決。」

圖片版權 Getty Images Image caption 孟晚舟事件引發中國和加拿大外交關係緊張。

但研究中國刑法的喬治華盛頓大學法學教授克拉克（Donald Clarke）當時對BBC中文說，「我認為（對康明凱和邁克爾的）相關起訴不太可能導向死刑」。克拉克認為，該案是一個政治性案件，而就目前的政治角力來看，兩人被判死刑的機率很低。

加拿大成磨心

加拿大早前按美國要求於去年12月拘捕在溫哥華機場轉機的華為高管孟晚舟，美國之後向加拿大提出把孟晚舟引渡到當地受審，指她涉嫌違反美國針對伊朗的制裁。

孟晚舟被捕後中加關係變差，康明凱和邁克爾被捕，被視為中國因孟晚舟事件向加拿大施加壓力。

你的器材不支持播放多媒體材料 任正非形容，對華為首席財務官、他的女兒孟晚舟的拘捕行動是帶有政治動機的。

除了康明凱和邁克爾，中國還先後以毒品犯罪為因，判處兩名加拿大人死刑，同樣被質疑是向加拿大就孟晚舟事件施加壓力。

孟晚舟的事件令美國和加拿大的關係出現變數。加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）早前與特朗普通電話，提醒對方加拿大因孟晚舟案承受了來自中國的反彈。他特別要求美國對加拿大提供外交支持，促使中國釋放康明凱和邁克爾。