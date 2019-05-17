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爭議許久的台灣同性婚姻法案，今日（5月17日）在立法院通過二讀。台灣執政的民進黨在立法院強力支持該草案，反對黨國民黨則有多數委員投下反對票。

根據台灣法律，二讀通過當天下午六點前需執行三讀程序，若無違憲等重大疏失，二讀通過的法案都會獲得最終批准。

參與同志運動20年的平權運動者、「台灣同志諮詢熱線」理事喀飛告訴BBC中文，此專法雖「不完全令人滿意但可接受」。

此專法的施行意味著從5月24日起，年滿18歲的台灣同性伴侶便可以依法登記結婚。但是，關於領養小孩以及跨國同志婚姻，包含大陸及港澳同志能否到台灣結婚的問題沒有在此專法上被提及。

外界分析，蔡英文政府高調要求推動通過同性婚姻專法，賭上了自己及該黨的政治生涯。亦有評論認為，蔡英文此次為清理戰場，將纏繞她本人及該黨已久的同性婚姻法案迅速解決，有利於她競選下一屆總統。

同志團體稱此為歷史性的一刻，除了感激蔡政府之外，並感謝30年來參與同志運動的每位支持者。但贊成與反對同婚的群體仍然存在明顯意見分歧。

蔡英文高調推同婚

台灣能不能成為同性婚姻合法化的亞洲第一，備受各方關注。今天有近4萬名支持同婚的民眾聚集在立法院周遭，聲援在「國際不再恐同日」當天表決的台灣同婚法案。

與此同時，許多保守教會團體已陸續表達反對同婚法案之意見，並在媒體刊登廣告，批評蔡英文政府不遵守去年台灣公投結果。保守團體認為，公投民意是創製權，高於大法官釋憲決議。大批國民黨立委則於立法院譴責民進黨多年來處理同婚法案的拖延造成社會對立，認為在社會沒有達成共識前不應該倉促通過。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @iingwen Good morning #Taiwan. Today, we have a chance to make history & show the world that progressive values can take root in an East Asian society.



Today, we can show the world that #LoveWins. pic.twitter.com/PCPZCTi87M — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) 2019年5月17日

執政黨方面，總統蔡英文以及行政院長蘇貞昌都在社交網絡上表態支持該黨提出的同婚法案，他們表示，台灣若通過此專法將有時代意義，將在東亞社會上立下民主里程碑。

台灣東海大學政治系副教授張峻豪解釋，蔡英文之前身兼民進黨主席與總統時，面臨民進黨理念與政策施政上的矛盾，嚴重顧此失彼。他舉例說，如婚姻平權一案，民進黨在該黨人權理念以及施政上的反覆矛盾，致使最後所有批評都指向蔡英文本人，並導致去年底地方選舉及公投大敗。

圖片版權 Equal Love TW Image caption 同志家長上街聲援同性戀子女。

彭博社亦評論此次蔡英文高調表態同婚專法，對她個人以及民進黨的政治前途有深遠影響。蔡英文政府此舉可謂是賭上大筆政治籌碼。

根據台灣民意調查，40歲以下的多數台灣民眾，支持同婚佔絶大多數，40歲以上則反同婚者佔多數。在政黨支持度上，民意調查表示蔡英文支持者以40歲以下的族群及女性佔大多數。

台灣社會焦慮延續

挺同群體「台灣伴侶權益推動聯盟」（伴侶盟）之前批評稱，同志群體近年來受資源龐大的反同教會團體霸凌。

專法今天通過之後，伴侶盟表示：「感謝執政黨在艱困的局勢下，堅定捍衛釋憲成果，還給同性結婚自由，我們也感謝時代力量與部分投下同意票的國民黨籍立委，讓我們看到同志議題在台灣進入跨黨派支持且更為成熟的新階段。」

平權運動者、「台灣同志諮詢熱線」理事喀飛告訴BBC中文，參與同志運動20年，自己認為此專法雖「不完全令人滿意但可接受」。他表示，同志權益在民法上應與異性戀婚姻相同。但台灣此次通過同志婚姻合法化，是30多年來同志平權團體及個人辛苦灌溉土壤，艱辛長成的果實。

台灣同志教會「同光教會」牧師黃國堯接受BBC中文訪問說，性與家庭是基督教最敏感的議題之一，因此預計保守教會將繼續反對同志權益及同志婚姻。但他對於同志未來仍感樂觀，表示這是個緩慢但艱辛的成果。

反同團體則表示，公投案已經表示民意可以超越之前大法官釋憲的決議。宗教團體「下一代幸福聯盟」發表聲明，認為此次專法將婚姻與一男一女的形式脫鉤，違逆公投結果。

台灣通婚立法歷史

同婚議題歷經多年來同志團體游說社會及民意代表，終在2017年，台灣大法官釋憲，要求立法院必須在2年內完成相關修法或制定專法，如果沒有在今年5月23日達成同性婚姻的平等保護，同性伴侶將可根據《民法》規定結婚，擁有和異性伴侶相同的權力和義務。

圖片版權 AFP Image caption 反同婚者在台灣為數眾多

2018年底，台灣公投反同婚意見勝出。

今日立法院表決涉及3個版本：蔡英文政府提出的《司法院釋字第748號解釋施行法草案》、國民黨立委賴士葆提出的《公投第12案施行法草案》，以及民進黨立委林岱樺提出的《司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法草案》。民進黨版本最終勝出。

三個法律版本差異存於雙方關係及收養關係中。例如，雙方當事人的關係在民進黨版本稱為「同性婚姻」，賴士葆版是「同性家屬」，而林岱樺版是「同性結合」。行政院草案規定同婚雙方可「收養」另一人親生子女，而其餘2版本否定收養權，但可共同「監護」未成年子女。