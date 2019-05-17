關錦鵬在英國：「女人戲」導演談香港電影是否已死

「我覺得這跟我小時候的經歷有關，小時候家裏不太富裕，所以我擔當起照顧弟弟妹妹的責任.....」 這是香港著名導演關錦鵬渾厚有磁性的聲音。他是個很好的受訪者，很願意表達，也很溫和體貼。

他回答的是最近英國電影協會（BFI）安排一次媒體見面會上的提問。問題是：你電影中這種悲憫的情懷來自於哪裏？

Image caption 關錦鵬在倫敦參加《八個女人一台戲》的展映

「女人戲」導演

關錦鵬作品有明顯的標籤，比如「文藝片」，「女人戲」。這次倫敦華語視像藝術節(Chinese Visual Festival ) 在英國電影協會南岸中心開幕，他的新片《八個女人一台戲》被選為開幕電影，其它作品比如《女人心》、《胭脂扣》也會在電影節期間展映。

過去10年，關錦鵬沒有拍攝新片，只是做電影監製，包括為趙薇的處女作《致青春》擔任監製。此次關錦鵬攜新片而來，《八個女人一台戲》匯聚了香港一眾中老年女星包括趙雅芝，梁詠琪，還有鄭秀文，以香港文化地標大會堂為中心，開始了一場戲。而因為有了關錦鵬的到來，一場關於香港電影，改編與劇本創作，以及大陸港台合拍電影的話題討論由此展開。

Image caption 《八個女人一台戲》劇照

「最懂女人的導演」

關錦鵬以拍女人戲出名，被評論為「最懂女人的導演」，如此細膩的情感和觀察，也是有家庭原因和後天培養的。

說起兒時經歷，父親去世後，作為長子便擔負起照顧弟弟妹妹的責任。買菜，洗衣，做飯，還有管功課，這種角色裏面其實是以「母親」作為範本來實行的。特殊的生活經歷使他在懵懂中探索自己的性別身份。他也很感激早期遇到的一批電影人，比如許鞍華，譚家明，除了跟他們學習電影創作，他們對他的性取向也很開明的包容。

1996年英國電影協會邀他拍一部有私人角度的作品。關錦鵬推出了《男生女相：中國電影之性別》，一部探索性別身份和電影身份的作品，採訪了中、港、台電影工作者包括張國榮，陳凱歌等人，以性別為話題，從而找尋個人及華語電影的本體身份，但他認為他並不是通過一部作品來表達自己的性取向。

關錦鵬愛電影，不論是欣賞和創作電影，他有自己強烈的偏好選擇， 在電影題材上面，他也堅持自己能把握的題材。跟大陸合作，投資方對關錦鵬和文藝片並不感興趣，他也堅持沒有拍戲，只是做監製。時隔十年，再拍女人戲，「我依然可以拍的很好，比如這部新片《八個女人一台戲》，大家說我懂得拍女人，其實我更願意人家說我懂得欣賞女人。」關錦鵬笑著說。

花甲還鄉拍香港

Image caption 《八個女人一台戲》劇照

曾往來香港和內地多年，關錦鵬參與了大量合拍片。60歲花甲之年決定回到香港，希望多關注香港這個城市的變化，能多在香港拍片。

他說，「如果有一天我突然瞎了，香港是唯一一個我可以自信的摸著走的地方。既然要老死在香港，為什麼不多關注一下這個城市？」。 關錦鵬眼中的香港，是小時候陪穿著睡衣的媽媽去菜市場買菜，是上個世紀90年代和一批電影人摸索而拼湊出一個香港電影黃金時代，是在大陸合作，往來穿梭10年之後，依然想念的地方。

於是有了以獨立在中環的文化地標——香港大會堂所拍攝的一部具有紀念意義的電影《八個女人一台戲》。大會堂是香港人難忘的地方，大會堂大門口走出來就是曾經存在多年如今被填平的皇后碼頭。香港大會堂是民眾流連忘返的地方，在這裏看戲，看展覽，看電影等，但為了解決中環交通問題，大會堂多次有被拆遷的提議，和爭議，關錦鵬覺得「遲早會被拆掉」，所以要趕緊拍。

「如今香港電影人都去大陸合拍片，等了這麼多年，終於有一部電影可以在香港本地拍，拍的很開心。」· 他笑著說。儘管如此，投資方還是要求必須有內地一位票房女星加盟，於是有了白百合飾演的富家小姐傅砂。關錦鵬和白百合認識多年，有了第一次合作 。

香港電影死了嗎？

一個被廣泛討論的問題是 「香港電影是否已死？」 連《八個女人一台戲》電影裏的出租車司機都要自黑一下，自嘲「香港電影已死」。

圖片版權 Reuters Image caption 香港會展中心

「有人說香港電影並沒有死，特別香港電影人覺得香港電影沒死，但我們要知道我們的難度有多大，哪怕最近廣電總局政策放開了，比如電影題材內容的選擇自由，演員的配額比例，拍攝地點不一定要去大陸等。可是這個政策來的還是晚了些，如今已經是2019年了，不是上個世紀八、九十年代。如今香港導演面對的大陸市場，已經不只是陳凱歌，張藝謀等這樣成熟的導演，而是文牧野，畢贛這些知名的年輕導演，這些人10個手指頭都數不過來，他們都很厲害，所以大陸很多題材，搞不好肯定要大陸導演拍，而不是香港導演拍的。」 關錦鵬評論說。

香港電影工業從上個世紀八、九十年代蓬勃發展到今天，關錦鵬認為優勢是香港電影多元化的類型電影，比如動作片，類型片，喜劇片，情色片等等 ， 「如今香港電影衝著廣電總局的新政策，應該掌握好在技術上，傳統上的優質，而且更要發揚廣大，做到極致，這些技術傳承上的優質，以及類型片的優勢，也許還可以跟大陸導演比拼一下。 」

而對大陸電影審查問題，關錦鵬則認為，中國電影人已有一定相互理解，明白有什麼東西不能碰，不是妥協，而是會多角度的考慮問題，以及包容，甚至當面對社會現實不公不義的時候，搖旗吶喊也許並不是最好的方式。這種包容和理解，會讓電影作品被修改，被剪掉的事越來越少。

對於《戰狼2》，《流浪地球》這樣的主旋律影片火爆的現象，關錦鵬則評論：「如果英國人拍一部英國人拯救地球，那麼英國人自然會愛看，同樣的道理嘛。」 不過他說《戰狼》要拍續集也被廣電總局阻止了，也許是考慮到過激的民族情緒是否會傷害到其他國家人民的情緒。