圖片版權 HELEN SLOAN/HBO Image caption 全世界粉絲們對大結局的討論早已熱火朝天之時，中國內地的劇迷卻被隔離在這股熱潮之外，遲遲無法收看中文版最後一集內容。

5月20日，在全球熱播九年的電視劇《冰與火之歌：權力的遊戲》（Game of Thrones，又譯權力遊戲）剛一收官，粉絲們對大結局的討論早已熱火朝天。然而中國內地的許多劇迷卻被隔離在這股熱潮之外，遲遲無法收看中文版最後一集內容。

北京時間周一早間，《權力的遊戲》在中國內地的版權方騰訊視頻在播出時間前一小時突然宣佈，由於「介質傳輸問題」，該劇第八季第6集無法如期上線，並未告知具體播出時間。

這引起了眾多中國「權遊迷」的憤怒。他們中的許多人，為了收看這部HBO美劇特意購買了騰訊視頻的VIP服務，每個月為此消費20元人民幣，或者1年消費198元。

騰訊視頻是《權遊》在中國的唯一授權播放平台。截至目前，《權遊》第八季在騰訊視頻播放量達5.6億，《權遊》全集在騰訊視頻播放量為12.5億。

自2011年在HBO開播以來，這部劇在中國通過不同渠道網羅了大批粉絲，連中國主席習近平與總理李克強都曾在講話中引用劇中對白。

「這也是貿易戰的一部分麼」？

圖片版權 Sky Atlantic Image caption 騰訊自2014年起買下《權遊》版權，成為該劇中國國內獨家授權播放平台。從第七季起，更是與美國同步更新，實現「零時差」同步播出。

「為了讓大家多續一個月會員嗎？吃相真難看。」在「騰訊美劇」官方微博宣佈大結局延播公告的下方，最熱門評論這樣寫道。憤怒的網友攻佔了騰訊多個微博賬號及留言平台，表達自己的不滿。

不過這並沒有阻止中國網友對大結局的關注，當天微博熱搜榜上，#龍媽死了#，#雪諾為什麼殺龍媽#，#布蘭當上了國王#等與劇情有關的詞條熱度居高不下。

騰訊自2014年起買下《權遊》版權，成為該劇中國國內獨家授權播放平台。從第七季起，更是與美國同步更新，實現「零時差」同步播出。

根據中國互聯網海外影視劇的管理規定，針對引進劇有「數量限制、內容要求、先審後播、統一登記」四項要求。也就是說，騰訊在第八季開播前，應該已經凖備好相關內容，全部送審且得到許可。

不少網友還提出了延播原因的另一種可能。「這也是貿易戰的一部分麼」，「難道接下來是中美斷網麼」，「相互體諒一下吧，多事之秋，共渡難關。」

最近中美貿易戰重啟後，中國媒體形成了強烈的對美輿論攻勢。5月16、17日，中國中央電視台電影頻道連續兩天更改節目計劃，臨時播放「抗美援朝」主題電影《英雄兒女》與《上甘嶺》。

5月20日騰訊股價下跌3.88%。BBC中文已向騰訊視頻及HBO就延播一事提出問詢，截至記者發稿雙方均未回應。

《權遊》在中國：刪減版不妨礙走紅

圖片版權 HELEN SLOAN/HBO Image caption 在未建立影視劇分級制度的中國，經過審查後，在騰訊播放的《權遊》劇集基本都經過刪減。

與全球多地一樣，《權力的遊戲》在中國也有一班鐵粉。他們成立了字幕組、論壇及貼吧等交流平台，經常分享關於這部劇集與原著小說的各種資源與發現。

不過與外國粉絲相比，一些中國粉絲看到的內容「縮水」明顯。在美國，《權遊》禁止16歲以下青少年觀看。而在未建立影視劇分級制度的中國，經過審查後，在騰訊播放的《權遊》劇集基本都經過刪減。

有內地自媒體對比發現，《權遊》內地版本幾乎每季都刪減超過10分鐘，且從第一季到第八季，內地版刪減的比例不斷增高，刪減內容大多為裸露、性愛、血腥、暴力、粗口及同性場面。

但這沒有妨礙中國粉絲對這部劇集的熱衷。許多人選擇通過盜版渠道觀看完整版劇集，且該劇在中國評分也一直很高。在內地影視評分認可度較高的社區平台「豆瓣」，《權遊》一到七季評分均在9分以上，第八季目前評分為7.5分。

連中國最高領導人也順應潮流，在講話中引用劇中台詞。今年4月，李克強在到訪該劇在克羅地亞的取景地杜布羅夫尼克，出席中國與中東歐國家「16+1」領導人會晤活動時表示，彼此之間的好戲「不是遊戲，而是合作共贏」。香港《南華早報》4月報道稱，習近平在一次會見中引用劇中故事發生地「維斯特洛」（Westeros）表示，必須確保現在的世界「不會淪為維斯特洛混亂的七國交戰」。報道還稱，中國領導人由於時間緊張，會選擇觀看更為精簡的版本，被稱作「鑽石版」。