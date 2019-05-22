台灣高中生校內成立政黨 開啟學生自治新頁

圖片版權 BBC Chinese Image caption 台灣台中一中學生們制定首個"學生政黨法"，已有兩政黨登記。 （左為學生議會副議長彭昫、中為學生會長韓雲、右為學生評議委員會主任委員李明澤）。

位於台灣中部的知名高中台中一中，5月13日公告台灣史上第一個高級中學的「學生政黨法」，引發討論。其中，公告後該校已有兩個政黨登記，一經核准，校內政黨便可正式上路。

這樣的創舉，不只是台灣，也是華人高級中學學生自治史首次，可在校內號召成立政黨。學生成立政黨，乍聽之下是個很兩極的概念，過往，華人社會談到組黨結社，往往是避之唯恐不及，許多家庭教育更是從小要求小孩沒事不要沾染政治。

但從過去歷史看來，現代中國在五四運動時，早已由北京清華大學在1919年12月23日成立首個學生會。隨後數十年，學生自治運動伴隨當時民主與自由浪潮不斷湧入，蓬勃發展。直到1949年共產黨建政後，中國的學生自治活動才統一歸共產黨控制。

而同一年敗退到台灣的國民黨，則實施長久的獨裁統治，一直到1987年解嚴後，隔年台灣大學成立首屆學生會，正式實施大學校園自治，至此政黨意識不得再進入校園。

擁有近3000位學生，中部地區第一的台中一中，也是自1995年開始遴選首屆學生會長，並在2011年開議首屆學生議會，3個年級各班派一代表共75人定期開議。而在2017年10月，他們制定首部「學生政黨法」，一年多後的現在，終於決議上路。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國的五四運動曾經掀起學生自治與近代思維風潮，進而促成了中國第一個學生會創立。

共產主義進入校園？

就在學生政黨法上路後，即有「一中社會主義黨」與「新一中黨」兩黨登記，報導一齣立刻引發社會正反兩極評價。其中，甚至有台灣媒體繪聲繪影地形容，政黨不得進入校園，如在學校發揚社會主義與共產主義，是很危險的事。

然而，對於這些指控，台中一中的學生代表們認為是外界多慮。該校高三學生，學生評議委員會主任委員李明澤對BBC中文表示，「大家認為外界政治會進入校園，但這是極其困難的，我們在很多方面都設想到，不會讓政黨法美意受到惡意污染」。

這部學生政黨法，經過他們屢次嚴密審核，不斷修改，並與學校官方多次磋商，務求在不違反校規、符合台灣學生自治範疇內，尋求政黨設立。理念相同的學生們可成立學生政黨，但絶對不會讓外界的政黨干預校內政黨政治運作，踩到紅線。

該校學務主任陳孟宏說明，一般政黨是絶對不會進入校園，學生政黨也不收政治獻金。相反地​​，校方相信學生的自制力與頭腦，學生政黨會高度落實學生自治的理念，「我們從來不怕學生走偏，只怕學生們不肯多學習」，他說。

根據該校的學生政黨法，有7位學生共同署名，提交黨員名冊並確定運作基金後，即可提出申請。黨員必須為在校學生，一旦學生畢業即自動喪失黨員資格，一位學生也可加入多個政黨。同時，學生議會制定黨產法，明確規範黨產運作。

學校政黨活化理性溝通

對於外界的正反評價，3位學生坦言議題發酵的快速，讓他們有點驚訝。甚至很多人認為高中學生校內成立政黨，只是玩票性質、或是學生一時一頭熱。中一中學生會長韓雲解釋：「我們一直都是很認真的看待這事情，從修法、流程，與校方討論，都是很嚴謹」。

李明澤表示：「任何事情過早評價都是不合理的，甚至太早稱讚也都不恰當」，對於校內部分政黨成立，被部分媒體曲解，他們認為很可惜。

他們說明，學生政黨法的想法，也是過去學長的提案下，交由他們接手後，不斷與校方溝通的結果。起因也是，過往雖然有學生會運作，但是大多數在學生仍不知道學生會與校方間扮演什麼角色。

因此，藉由單一學生參與學校政黨，未來大家能彼此溝通、討論議題，甚至藉由學生政黨推薦選舉，進入學生議會運作，活化各式學生活動之餘，訓練理性判斷能力。

現任學生議會副議長的高二生彭昫則認為，15歲前他提到政治時，總是有負面的看法，認為是複雜也無趣的。但進入高中後，彭昫從學生自治中，理解個體的意見應該被確實聽取，一同討論的重要性，因而進入學生議會學習。

彭昫認為，現在還是有很多家長認為學生就該好好唸書，但未來校園政黨成立後，會給予學生更多政治實務的學習機會。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 彭昫認為，現在還是有很多家長認為學生就該好好唸書，但未來校園政黨成立後，會給予學生更多政治實務的學習機會。

從注重文憑到自治學習

過往華人社會一直以來注重文憑與學歷，父母期盼孩子進入學校後，只要專心課業即可。李明澤說，學生自治是未來教育的趨勢：「過去教育注重課業與專業，但未來教育應該要更注重社會應變能力，藉由參與學生政黨，可以更基礎認識未來的政治社會」。

學務主任陳孟宏認為，學校認為政治學習是人格培養的重要一環：「我們都希望學生能成為對社會正向貢獻的人，而不是走上社會後一直被帶著走，成為沒有中心思想和價值的人。只會讀書的人，不見得是現在社會適用的人」。

他補充，校方也不擔心他們過度熱衷學校政治，而不注重學業：「學生的回饋總是很驚人的，一群16、17歲的孩子，嚴謹討論下，制定很清晰完備的法案，走出自己民主架構，感覺到他們驚人的學習力」。

創立於1915年的台中一中，是當時日本統治下，首座由台人仕紳共同集資，以台灣子弟為主的學校。學校立碑漢詩首句「吾台人初無中學，有則自本校始」成為至今傳誦的金句，而至今「吾台人初無學生政黨」，未來也可能誕生在這所學校。

未來等政黨成立真實運作後，可能3位同學都已畢業，但過去學長傳承下來的使命，他們也將交由學弟們執行下去。李明澤說：「就算未來出社會，90%的忙碌生活中，只要我們能花10%的時間關心當天國家的政治議題，都可以讓社會變好的」。這所中部第一學府，持續開創兩岸三地學生自治的新頁。