圖片版權 AFP Image caption 印度新德里電視台的總編辛格女士在新書中披露: 印度2014年習近平訪問印度時，同意和西藏流亡領袖達賴喇嘛會面，但是達賴喇嘛的建議被印度政府否決。

中國領導人習近平在2014年訪問印度期間一度同意和達賴喇嘛會面。不過，提議被印度政府否決。去年達賴喇嘛在採訪中透露了上述消息。有分析說， 這可能說明同中國領導人會見的窗口已被關閉。

英國《每日電訊報》報道，達賴喇嘛對《通過他們的眼睛看印度》一書的作者辛格（Sonia Singh）說，「在2014年習近平訪問德里同莫迪舉行會談的時候，我要求同他（習近平）會面。習近平主席同意了，但是印度政府對會見的態度十分謹慎，所以那個計劃沒能實現。」

在剛剛出版的新書《通過他們的眼睛看印度》中，印度新德里電視台的總編辛格女士說，如果會見實現，那將是個標誌性的會見，「有望改變中國同西藏關係」。達賴喇嘛對此點似乎也默認。

83歲的達賴喇嘛提及此事也被認為有可能是措辭不准，但英國《衛報》報道說，辛格說她曾把整理過的採訪文字交給達賴喇嘛辦公室過目，對方並沒有提出異議。

圖片版權 XINHUA Image caption 達賴喇嘛的兄長嘉樂頓珠在在1980年代訪問北京會見習仲勳。嘉樂頓珠認為當時在印度干預下，流亡西藏失去了自1959年達賴喇嘛流亡以來同中國談判達成協議的一次最好機會。

報道說，在2018年11月的採訪中達賴喇嘛似乎逐漸透露出他在2014年計劃同習近平會面的細節。《衛報》報道認為上述消息似乎說明習近平在任期初似乎考慮對數十年來的西藏政策做出改變。

「我同莫迪總理有過短暫會晤，當習近平來新德里時，我也想同他會面」，達賴喇嘛說，「因為我已經有些聯繫渠道，有的聯繫人直通我的朋友。所以習近平同意了，但是印度政府則更加小心。」

習近平改變西藏政策？

英國《衛報》援引中國外交部聲明說，有關報道是「無稽之談」，「至於14世達賴喇嘛，我們一向有一致和明確的政策」。

現年83歲的達賴喇嘛自1959年西藏拉薩武裝衝突後就流亡印度。達賴喇嘛在印度北方的達蘭薩拉建立了西藏流亡政府，並一直為在西藏實現高度自治而奔走。

印度在1959年給予達賴喇嘛庇護和支持，但是最近執政的印度政府出於外交敏感考慮，與達賴喇嘛保持距離。達賴喇嘛在採訪中說，他同印度總理莫迪保持著「很好的關係」。

圖片版權 AFP Image caption 分析說，如果中國和西藏如果達成協議，印度在中印邊界衝突中的立場就會被嚴重削弱。（中印邊境上的印度士兵）

據《衛報》報道，達賴喇嘛說「他（莫迪）是個十分活躍的印度總理，訪問過許多國家，以他（那麼大）的年齡，他令人欽佩。」

中國領導人習近平似乎願意討論西藏問題，但是給達賴喇嘛提供庇護的國家印度似乎並不願意讓達賴喇嘛見習近平。

在印度流亡的達賴喇嘛一直是中印兩國間的不和諧因素，但也是德里手裏的一張牌。印度專家史托布丹曾經說，如果中國和西藏達成協議，印度在中印邊界衝突中的立場就會被嚴重削弱。

莫迪想打西藏牌？

資深西藏問題觀察家，哥倫比亞大學現代西藏研究項目的前負責人巴內特（Robbie Barnett）說，如果報道凖確，那的確是非常重要的發展，不過「我從未聽說（中國官員）同達賴喇嘛會晤的建議，更不用說在這個級別的會晤。」

《衛報》報道，在2015到18年負責西藏事務的印度前高級情報官員馬特爾（Amitabh Mathur）說，5年前他曾經聽到達賴喇嘛想在習近平首訪印度時同他見面，但不知達賴喇嘛的建議被習近平接受，也不知計劃受印度阻撓。

圖片版權 AFP Image caption 資深的西藏問題觀察家巴內特（Robbie Barnett）說，達賴喇嘛辦公室允許披露上述信息也可能說明（同中國領導人）會見的窗口已經關閉。

馬特爾認為，印度有理由反對達賴喇嘛同習近平會面。他說那時印度政府剛被選舉上台，中國領導人首次訪問印度，（會見）的確是對印度政府的過高要求，因為那樣焦點就偏離了中印的雙邊訪問。

他認為這件事並不能說明中國改變了對西藏政策，可能只是中國長期利用德里和流亡西藏關係緊張的政策。中國接受了達賴喇嘛的建議，而且知道這個建議很可能遭到印度否決。他說中國當然可能是要離間達賴喇嘛和印度政府。

一帶一路，中印關係

德里的觀察家研究基金的研究員約什（Manoj Joshi）說，莫迪政府上台初期也敢於冒中國不滿的風險打「西藏牌」。當時莫迪邀請了西藏流亡高級領導人前去參加其就職典禮，並派部長去接待達賴喇嘛。

但到去年達賴喇嘛作上述採訪時，印度政府已改變做法，印度外交官要求改善同中國關係。約什說，印度官員已得到指示要他們迴避今年西藏反抗中國的「起義」60週年紀念活動。

巴內特認為，達賴喇嘛釋放信息可能是給那些反對他同習近平接觸的藏人看，也可能是無意洩露。他還說，達賴喇嘛辦公室允許披露上述信息，說明（同中國領導人）會見窗口已關閉，但「並不說明他們放棄了會談可能發生的希望。」

分析認為，習近平在2013年晚些時候發起了「一帶一路」倡議，如果他同達賴喇嘛會面，在外交上並無壞處。德國的新疆問題專家鄭國恩(Adrian Zenz)說，因為達賴喇嘛被認為是和平促進者，而中國被批評在國內進行壓制，因此中國領導人同達賴喇嘛會晤有利於營造中國的軟實力。