中美貿易戰：愛國歌曲成為中國的新武器

圖片版權 WeChat Image caption 《貿易戰》一曲在中國社交媒體火起來。

「貿易戰嘿貿易戰，華夏兒女千千萬，嘿，同仇敵愾千千萬，一手抓發展，一手來應戰，不惹事不怕事展開了貿易戰……」這是最近在中國網絡火起來的愛國歌曲《貿易戰》。

這首歌在中國的社交媒體流傳，已經有數以十萬計的點擊率。這首歌的歌詞對美國提出了強烈批評，併發誓要「打敗它」。

BBC中國媒體觀察員凱麗（Kerry Allen）報道，卡拉OK（Karaoke）在中國非常流行，中國政府深知歌曲是向年輕人傳達官方思想的有效方式。

美國自5月10日開始對中國價值2000億元美元的商品加徵關稅後，中國宣佈反制，中美之間的緊張局勢升級。而相關歌曲成為中國建立軟實力和激起反美情緒的有效途徑。

這首歌的填詞人趙良田是中國四川鹽亭縣一名退休官員，也是中國詩歌學會的會員，他在上星期把作品放到微信公眾號「世界華人作家」。三分鐘的卡拉OK片段以中國為背景，包括長城和天安門等，並配以火焰效果，中間有一個拳頭。

這首歌的音樂，本身來自上世紀六十年代中國著名的抗日電影《地道戰》的主題曲。趙良田對彭博新聞說，「我選擇用《地道戰》的曲子，是因為它能讓人聯想到中國今天面臨的類似情況……自從貿易戰爆發以來，我總覺得有要做點什麼的衝動。」

中國電影《地道戰》描述的是1942年佔領中國河北省的日軍對冀中抗日根據地進行「大掃蕩」時，冀中高家莊民眾在村莊內外挖掘地道，擊退日軍連番進攻的故事。

由趙良田改寫的歌詞毫不掩飾地表達了中國要狠狠地反擊美國的意思：「不怕他蠻橫來挑戰，太平洋上展開了貿易戰，一帶一路連成了片，肇事者他敢打，打得他頭暈目也眩，肇事者他敢打，打得他魂飛膽也顫。」

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在微信公眾號上，這首歌的帖文點擊率已經超過十萬，微博上也廣泛流傳。

有網民稱讚趙老師是「英勇的愛國主義戰士」，並稱這首歌是「好詩」，「寫得讓人熱血沸騰」，「美帝國主義狼子野心，讓他知道中國不是好惹的，打到他服軟……」

不過，亦有微博用戶對這首歌提出質疑，並認為這種作法會令人覺得中國與朝鮮無異。

據BBC中國媒體觀察員凱麗的報道，中國在與別國發生爭議時，經常會出現愛國歌曲。

去年5月 ，中國官方媒體宣傳「覺醒東方」推出的主題曲《為你矚目》，這首歌談及中國是崛起的強國，人民不用再買海外產品。

圖片版權 Sina Weibo Image caption 《為你矚目》的分享次數達80多萬。

前年5月，官方媒體廣泛報道年輕嘻哈樂團「天府事變」，發佈了一首反「薩德」（《No Thaad》）的歌曲，旨在表達對美韓部署「薩德」反導彈系統的強烈抗議。

中國亦不擔心在有關宣傳中涉獵不同類型的音樂。2017年中國十九大前，中國推出了多首愛國饒舌歌曲，央視網製作動畫推出了一首饒舌歌，歌曲穿插了國家主席習近平新年賀詞原聲。

凱麗說，這些歌是要把習近平的理念宣揚給年輕人，鞏固他的權力。