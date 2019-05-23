TFBOYS王源就違法抽煙道歉 中國「正能量」偶像面臨的考驗

圖片版權 Getty Images Image caption 王源在微博表示，對造成不良社會影響"感到十分抱歉和愧疚"。

中國偶像組合TFBOYS成員王源日前在餐廳違法吸煙行為在社交媒體上曝光，引起軒然大波。王源本人對此進行道歉，還面臨當局處罰。

5月20日晚間，王源與藝人賈乃亮、楊超越等在北京一家餐廳聚餐，期間王源頻頻吸煙。照片次日被中國媒體公開，迅速引爆微博討論。王源工作室22日稱，王源已主動前往衛生監督機構接受調查，願意按照規定接受處罰。王源也在個人微博表示，對造成不良社會影響「感到十分抱歉和愧疚」。

2000年出生的王源是中國目前最炙手可熱的藝人之一，在新浪微博擁有7300萬粉絲。他2013年通過三人組合TFBOYS出道，是央視春晚的常客和所謂「正能量」的代表，曾擔任聯合國兒童基金會青年教育使者、聯合國兒童基金會大使，還成立公益專項基金。2018年，在中國社會科學院指導完成的《中國影視明星社會責任研究報告》中，王源的社會責任指數排名第五。

作為一向代表「正能量」的公眾人物，王源面臨的考驗比行政機構處罰要大得多。

處罰

圖片版權 Wangyuan/Weibo

根據中國衛生管理方面規定，餐廳、飯店等室內公共場所全面禁煙。北京市則要求，在禁止吸煙場所吸煙需罰款，而違法吸煙行為還將記入市民個人信用檔案。

北京朝陽衛生監督所稱，已對當事餐廳進行檢查，發現餐廳內沒有禁止吸煙標誌，要求限期整改，並將依法約談王源或其委托人。

北京市衛監所發言人王本進稱，在公共場所吸煙，場所如不勸阻將遭受罰款5000至10000元，吸煙的個人一般罰款50元，如拒不改正將罰款200元。

無論是王源還是涉事餐廳，付出的代價都遠遠超出罰款。

「餐廳出現這樣的新聞對於我們的形像打擊很大，」餐廳店長告訴內地媒體《新京報》，事情發生後，很多人給餐廳打電話，餐廳在多個美食點評平台評分也出現下降，「就算原本是五星也改成一星」。

「國民弟弟」與「傳播正能量」

圖片版權 VCG/Getty Image caption 王源2013年通過三人組合TFBOYS出道，是央視春晚的常客。圖為TFBOYS組合出席活動，左起依次為成員易烊千璽、王俊凱與王源。

「很抱歉我做了一個錯誤的示範……在此向大家道歉，我一定會以此為鑒，成為更好的大人，」王源在道歉微博中說道。

王源在12歲剛一齣道便迅速走紅，在粉絲和許多公眾眼中，他一直是「國民弟弟」，直到今天，不少粉絲都會稱呼他「弟弟」、「源寶」。

「知錯就改，源寶加油，」許多王源的粉絲事後發微博稱。

但也有人表示不同想法。有網友稱「抽煙沒錯，錯糾錯在他一直以來的人設太乖了」。「很想知道拋開人設真實的你是怎麼樣的？」一位粉絲這樣評論。

BBC國際觀察部（BBC Monitoring）注意到，王源吸煙事件爆出的時機「並不理想」。中國政府近來對青少年可能產生不利影響的藝人愈發嚴苛，不少明星很難在負面事件後再度重塑演藝事業。

「作為公眾人物，應自覺維護法律法規，傳播正能量，做好表率，」北京市衛生和計劃生育監督所發言人王本進針對王源事件如此評論。

不過從王本進的表態來看，王源還是有機會的。「他及時主動道歉，經紀人也主動與朝陽區衛監所聯繫，接受調查，接受處罰，對這種做法我們予以肯定。」