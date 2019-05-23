圖片版權 Reuters Image caption 巨型充氣坦克在台北中正紀念堂展示

台灣一名藝術家以巨型充氣坦克重現在「六四」事件中最有代表性的年輕男子隻身擋坦克的一幕，紀念30年前中國血腥鎮壓的一場民主運動。

1989年6月5日，即六四事件翌日，一名年輕男子在北京天安門廣場以東的長安街王府井路段上，隻身阻擋中國解放軍坦克行進的照片，震驚中外，成為20世紀最具代表性的照片之一。

這名男子當時身穿白色衣服，兩手提著網兜，站在坦克前，擋住了坦克車隊的去路。這名年輕男子阻擋坦克車隊的照片，令人難以忘懷，往後成為全世界和平抗爭的象徵。

這名年輕人後來被人從現場拉走，不知下落。中國政府從未透露「六四」事件中有多少抗議者被殺，但有關估計數字為數百到數千人。

巨形充氣坦克的藝術裝置目前正在台北中正紀念堂前的廣場上展示。

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圖片版權 Reuters Image caption 台灣藝術家雪克（Shake）說，勿忘"六四"，這點很重要。

搭建這座充氣「坦克人」藝術裝置的台灣藝術家雪克（Shake）說，勿忘「六四」，這點很重要。

「作為台灣人，我希望有一天可以幫助中國成功爭取民主，」她對路透社說。

雪克稱：「我認為台灣人繼續討論這個話題十分重要，防止人們忘記這件事，並提醒台灣人民，中國政府是危險的。」