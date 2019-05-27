Image caption 人工智能技術發展迅猛

21世紀的第二個十年即將結束，全球正經歷政治、文化、科技等全方位的巨變。有研究顯示，現在的年輕人即將經歷可能是人類歷史上最大的一次斷裂式的動蕩，其原因是電腦算法、程序、智能機器人開始逐漸取代人類。

專家預測，未來十年中，30%的現有職業和專業即將消失。更多大家聞所未聞的職業、專業將應運而生。

《BBC全球問答》中文特別節目邀請各界嘉賓在香港深入對話，共同探討未來的世界需要什麼樣的技能與人才，年輕人在AI時代應該如何應對新挑戰。以下是對話節目全程視頻。

四位現場嘉賓：

香港中文大學工程學院副院長兼創新科技中心主任黃錦輝

雅虎香港市場及傳訊資深總監劉淑芬

台灣女人迷網站創始人和CEO張瑋軒

滴滴出行採購總監侯林岳

Image caption AI技術在亞洲發展迅猛，香港的大學畢業生特別關注自己在求職時會受到什麼影響。

觀點節選

張瑋軒：人文和對於人類的終極關懷將成為未來10到20年的重要議題，小到一個微笑，一個擁抱就能溫暖人心，而人與人之間最真實的眼神和肢體交流恰恰是人工智能無法取代的。當機器能夠取代許多勞務性的工作的時候，像兒童保育這類項目反而是更能夠去花心思去凖備跟琢磨的項目，所以這就是一些市場的機會。

黃錦輝：香港和英國的大學在本科就已開設醫學專業，但美國大學在研究生階段才設有醫學專業。其原因是，你要成熟一點，要懂得怎麼待人。機器會懂得待人嗎？那是一個很大的問題。

侯林岳：無法直接講未來學哪些專業會更好，但回顧過去不難發現，十幾二十年前，大批學生選擇計算機專業，這也造就了互聯網行業與軟件編程在近年來的飛速發展。大家可以沿著這個思路去想，選擇有創新性和創造性的專業。

劉淑芬說，不論AI人工智能多麼偉大，都無法取代人類主觀的創作。設計、寫作、演戲這些很個人的事情，都是可以去發掘的。