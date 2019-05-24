圖片版權 EPA Image caption 在台灣，已經有大量同性伴侶申請登記結婚。

台灣的同性婚姻法投票間接地將中國大陸LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）群體的困境放到了聚光燈下。中國同性戀活動人士對於中國大陸在這方面改善的可能持懷疑態度，這是為什麼？

5月17日，台灣立法院通過法案，允許同性伴侶婚姻合法。這是這座小島的LGBT群體數十年來爭取權益的結果。

此項法案的通過意味著台灣在亞洲率先實現同性婚姻合法化，而LGBT平權活動人士則希望，這一進程能夠帶動更多國家和地區推進同婚合法化。

不過，中國大陸LGBT群體當中的女性表示，她們想要像台灣人一樣獲得這種權利，還有很長的路要走。

家庭與邊境的雙重阻力

雖然中國政府從1997年開始不再將同性戀定為犯罪，但是這個國家的LGBT群體仍然受到歧視，而最近的一些發展顯示，當局對於這個少數群體的敵意有上升的跡象。

肖美麗是中國著名的女權運動人士和LGBT活動家。

她向BBC表示，中國大陸LGBT人群的狀況與台灣不一樣，而且「越來越差」。

「今年早些時候，新浪微博上似乎在屏蔽代表女同性戀的『#les『話題標籤。在社交網站豆瓣上的『Les Sky』小組也被設為私密，並且在公共搜索當中被隱藏起來，這很令人擔心。」

據中國的LGBT活動人士所說，去年有兩名衣服上佩戴彩虹標識的女性在北京著名的798藝術區被保安人員襲擊。

圖片版權 Yang Xi Image caption 台灣的同性婚姻法案只適用於台灣籍人士。

28歲的台灣人劉婷和31歲的中國大陸居民楊夕是目前居住在內地的情侶，而台灣同性婚姻合法化的新聞令她們覺得五味雜陳。

台灣的同性婚姻法案只適用於台灣籍人士，而當結婚雙方有一方不是台灣人時，就只有在該人士的國籍屬地也同樣允許同性婚姻的前提下，才會在台灣得到承認。

這對情侶在中國大陸的女同志通訊應用程式「Les Park」（拉拉公園）上認識，之後很快墜入愛河。2018年，她們在高雄作為同性伴侶完成了戶籍登記——這個台灣南部城市從2015年起就開始接受申請。

不過，她們的居住許可與真正受到法律承認的婚姻登記不一樣，給她們的權益也有限。

比如，她們能夠為對方簽手術同意書，也可以作為伴侶申請照顧對方的家務假期。

圖片版權 Yang Xi Image caption 高雄市為同性伴侶發放身份證明。

在台灣的新法之下，她們不能結婚，因為中國大陸並不承認同性婚姻或者民事結合。

雖然劉婷為台灣修改法律的消息感到鼓舞，但是她卻擔心自己和伴侶的未來。

「我和從前任何時候一樣，擔心跨境同性婚姻的問題，特別是因為中國大陸與台灣的關係這麼緊張。到我們最終死去的時候，我們希望法律承認我們的關係，也希望能夠保障和保護我們的家庭，」她說。

圖片版權 Yang Xi Image caption 今年較早前，劉婷搬到了中國大陸，與楊夕生活在一起。

這條路對她們來說，並不好走。

「我們的家庭都是非常傳統的，他們了解的關於LGBT群體的資訊很有限。他們會把同性戀和愛滋病聯想到一起，所以他們用盡一切辦法反對我們在一起，」楊夕說。

兩人在雙方父母極力抗拒之下一直努力，劉婷的爸媽終於決定見一見楊夕。

由於台灣與中國大陸之間的緊張關係，楊夕和劉婷交往的過程很多時候都是分隔兩地。

作為大陸居民，楊夕每次只允許在台灣逗留15天。

今年較早前，劉婷搬到了中國大陸，與楊夕生活在一起。在中國內地，作為LGBT伴侶的生活，對她們來說非常不一樣。

兩個世界

「台灣的LGBT群體發展得更加成熟，而在媒體和各個LGBT組織幾十年的維權之後，保護人們免受歧視的新措施和法則已經開始實行，」劉婷說。

「我們在武漢的LGBT組織不得不在一幢居民樓裏會面，」楊夕說。

「鄰居甚至會投訴，在街區裏放置標語，說他們不會和我們共用電梯，因為他們知道我們是同性戀。」

「這簡直不可思議。每一次我們遇到這種事，我都感覺很傷心，我們不知道能夠去找什麼機構或者政府部門來幫我們解決這些問題，」她說。

雖然各種證據表明，對於LGBT群體的敵意和不接受正在加強，但中國政府和官方媒體卻在社交媒體上發佈了一系列帖文和公開聲明，說他們支持台灣的最新立法。

態度在改變嗎？

上周五（5月17日），《人民日報》的官方推特（Twitter）帳戶用英文發帖稱「中國台灣的地方立法委員通過亞洲第一部同性婚姻法」，並附上了一張寫著「love is love（愛就是愛）」的彩虹動畫圖片。

而《環球時報》英文版也在社交媒體上發帖，展示北京同性戀群體的社交生活。一段三分鐘的影片包含了當地維權人士的採訪，還有外國人稱讚中國首都兼容並包的文化，最後則是一段變裝皇后的表演片段。

最近一則新聞稱，一名15歲男童宣佈「出櫃」之後，在微博上發佈了一封遺書，之後青島市政府新聞辦公室在擁有380萬名關注者的官方微博帳戶上發表聲明，呼籲「在平等世界裏，讓所有人不再恐同」。

但是，即使在官方機構這樣一系列呼籲包容的舉動下，目前並沒有跡象表明中國大陸政府有意修改法律，以任何方式承認同性伴侶的身份。

在微博上，有關台灣同性婚姻立法的新聞得到了超過五億的觀看量。當中的大部分用戶都在稱讚台灣取得了一個里程碑式的進展，並且呼籲大陸跟隨。

隨著全世界越來越多國家都開始承認同性婚姻，中國的LGBT活動人士認為，這是他們應該將婚姻表決權帶到中國大陸的時候了，而他們對於前路的艱難已有凖備。

23歲的沈銳怡目前在同志平等權益促進會工作，她向BBC表示：

「作為活動人士，哪裏有不公，哪裏就有鬥爭。我有機會在中國去為我們的權利奮鬥，而我不會放棄這個機會。」