圖片版權 Reuters Image caption 美國政府說，華為公司對美國的國家安全構成了威脅。

美國政府堅持說，美國反對在關鍵信息系統中使用華為技術，完全是出於對安全的擔心——比如華為可能在其產品中安裝「後門」，以及中國政府與中國高技術公司的密切關係等。

當然，兩國之間的商業競爭可能也是一個重要原因。畢竟，信息技術對全世界的經濟前景至關重要。

但是，是否還有其他因素？這會不會是一場遠遠超出傳統貿易戰的巨大博弈，而我們目前看到的只是其第一場戰役？

多年以來，中國的崛起，以及隨之而來的世界經濟重心東移、美國國力相對衰退，早已成為國際評論家的談資。但這些趨勢本來就難免造成摩擦。現在，美國已經開始反擊。

美國反擊

美國政府發言人開始將「全球競爭的新時代」掛在嘴邊。最初的焦點集中在軍事上——美軍不再將反恐和局部戰爭作為重點，而是開始為大國之間的軍事衝突作凖備，並將俄羅斯和中國視為競爭對手。

但是，在美國與中國的爭斗之中，經濟是一個根本因素。特朗普（川普）政府似乎已下決心使用美國的經濟力量，不僅要限制華為這樣的中國公司，還要迫使北京開放國內市場，並改變其長期以來飽受在華西方企業詬病的監管行為。

在北京看來，這是美國在試圖遏制中國的崛起。這種看法可能是正確的。

但這場爭斗涉及的決不只是經濟行為和商業市場。這是一場關乎兩國國力之根基的搏鬥，將產生巨大的戰略影響。換句話說，西方正在漸漸重新認識一條基本的法則——經濟實力是國家力量的基礎，也是軍事實力的前提。而北京對此法則早已了然於心。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普表示，華為問題可能會被包括在中美貿易協議中。

兩個多世紀以來，這個道理在西方早已成為不言自明的常識。十七世紀的軍事革命與資本主義市場經濟的發展密切相關。商業和經濟實力助長了軍事技術的革新，從而在十七和十八世紀催生了海上殖民帝國；在十九世紀殖民帝國通過鐵路擴張。

全面競爭

第二次世界大戰以後，美國徹底取代英國，成為西方世界的霸主。當時的世界上，一度只有一個擁有核武器的超級大國。當然，蘇聯曾試圖在政治和經濟模式上與美國競爭，但最終無法維持其軍事超級大國的地位。當蘇聯共產主義體制崩潰以後，美國再次成為唯一一個能夠在全球範圍內行動的軍事大國。但現在看來，這個「單極時刻」只維持了很短的時間。

美蘇在冷戰期間的對峙可能有些借鑒意義。這不是因為美蘇爭霸與今天中美之間日益升溫的緊張局勢相似，而是因為兩者完全不同。目前的中美經濟爭端，歷史上並沒有先例。

在冷戰中，蘇聯的經濟基本上與西方隔絶，其技術發展受到限制，除了在幾個關鍵領域之外，科技比西方相對落後。西方對蘇聯實行貿易限制，阻止各種技術流入共產黨陣營。

中國的情況則完全不同。中國經濟和製造業體量巨大，而且完全融合於國際經濟系統之內。要想將北京隔離於關鍵經濟部門之外，現在恐怕已經為時過晚。中國崛起的步伐幾乎是獨一無二的。差不多十年前，美國經濟總量還是中國的三倍。而現在情況已經完全變了。

圖片版權 Reuters Image caption 由於美國的禁令，將來你買的華為手機，可能將不會再有Google Play。

現代美國還從未有過規模相近的經濟競爭對手，有能力超越美國的對手更是聞所未聞。中國的崛起是一個全新的挑戰。儘管可能已經太遲，但這個挑戰已經促使美國從根本上重新認識經濟競爭，將經濟實力重新擺在其應有的位置上，將其看作是國家戰略和國力的最主要基礎。

中國人一直都懂得這個道理。十九世紀，中國是西方擴張和掠奪性貿易的犧牲品。中國人還記得這段歷史。但在西方，鴉片戰爭和法國佔領越南北部的軍事行動都已幾乎被遺忘。

中國的「一帶一路」倡議旨在與一連串國家建立緊密的經濟聯繫。其目的不只是打入國外市場，獲取原材料，更反映出中國的戰略考慮。中國長期以來致力於在全球各處購買和擴建重要港口設施，也促進了這個戰略的實施。

中國將經濟發展看作是國力的關鍵決定因素，推行「一帶一路」就是為了保障中國經濟的未來發展。

中國推行「一帶一路」，是因為中國領導人知道，儘管美國和日本目前是中國的主要貿易伙伴，但長遠來看，這種關係不一定會持續。中國已經進入了擁有數十億人口的發展中國家市場。中國經濟儘管目前遇到困境，但一位消息靈通的美國中國問題專家告訴我：「他們有大量工程人才，有專注的領導人，有市場導向，還有具有前瞻性的視野。」

特朗普總統似乎已經下決心要制止來自中國的競爭。美國已採取一系列措施，以限制中國引進美國技術，阻止中國進入美國經濟的重點部門。

遏制中國

但是他能不能成功呢？我們不知道，特朗普將維持他目前的做法，還是會像他經常做的那樣，突然轉向。他最近曾說在華為問題上有可能讓步，這似乎顯示，他的外交政策戰略性較少，而更具交易性。但這個問題不只影響特朗普本人，美國今後的幾任政府都將面臨同樣的挑戰。

圖片版權 AFP Image caption 華為創始人任正非認為，他的公司將能夠順利度過谷歌的封殺。

但這還只是短期內的問題。美中戰略競爭的關鍵要素將持續存在。要促使美中經濟脫鉤，就必然對雙方都造成短期甚至長期的損失。但尤其令人擔心的是，日益惡化的經濟衝突可能會蔓延到安全領域，引發軍事衝突的危險。不管是擦槍走火，還是故意挑起，都可能導致局勢惡化。

特朗普的國內政治對手中，許多人都同意中國是一個「問題」，但他們不同意特朗普採取的解決辦法。他們認為，國際經濟體系需要更新，貿易和安全法規應該涵蓋人工智能等新技術帶來的挑戰。他們擔心，特朗普推行的戰略過於狹隘，民族主義色彩太重。

他們還認為，最重要的一點是，美國應該團結盟國。如果中日之間、中歐之間和中美之間的貿易糾紛被分割開來，分別應對，北京就將佔上風。

曾幾何時，美國應對中國崛起的基本政策是試圖使其成為國際體系中的一個「負責任的利益相關者」。就是說，如果中國遵守國際普遍承認的經濟規則，它就會被國際社會接納。

但現在，中國已經崛起，而且勢不可擋。中國對國際規則有了自己的看法，這並不令人感到意外。目前，許多人都在討論如何遏制中國。但是，這也提出了一個問題：中國是否已經大得無法遏制了？